رقم وهمي مؤقت لـ Grindr — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Grindr أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Grindr مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 155 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Grindr
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.044
$0.045
$0.049
$0.068
$0.061
$0.503
$0.034
$0.051
$0.006
$0.061
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Grindr تتراوح من $0.006 إلى $12.926 (المتوسط $0.5031، الوسيط $0.102) في 155 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المملكة المتحدة
|$0.012
|396,380
|✓
|باكستان
|$0.006
|2,000+
|✓
|زامبيا
|$0.006
|755
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,629
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|3,090
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|1,609
|✓
|هايتي
|$0.006
|2,081
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|1,002
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,000+
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|9,831
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|729
|✓
|هندوراس
|$0.006
|3,000
|✓
|تونس
|$0.006
|1,120
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|2,512
|✓
|أوغندا
|$0.006
|512
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,032
|✓
|غانا
|$0.006
|1,000+
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|32
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|3,000
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,093
|✓
|مالي
|$0.006
|1,231
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,512
|✓
|السودان
|$0.006
|32
|✓
|بنين
|$0.006
|2,719
|✓
|اليمن
|$0.006
|12,236
|✓
|العراق
|$0.006
|3,008
|✓
|السنغال
|$0.006
|707
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,065
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,744
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,032
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,042
|✓
|صربيا
|$0.006
|42
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,563
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,002
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|32
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,032
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|100
|✓
|غينيا
|$0.006
|2,152
|✓
|لبنان
|$0.006
|3,024
|✓
|الأرجنتين
|$0.01
|205,566
|✓
|إندونيسيا
|$0.01
|247,879
|✓
|كندا
|$0.01
|4,136
|✓
|تشيلي
|$0.01
|42,480
|✓
|البرازيل
|$0.011
|3,624
|✓
|سريلانكا
|$0.012
|1
|✓
|هولندا
|$0.012
|11,411
|✓
|فيتنام
|$0.015
|1,836
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.016
|5,857
|✓
|المكسيك
|$0.018
|3,524
|✓
|الكاميرون
|$0.022
|7,764
|✓
|الدنمارك
|$0.024
|2,904
|✓
|اليونان
|$0.025
|6,990
|✓
|جنوب السودان
|$0.028
|1
|✓
|ألمانيا
|$0.03
|14,744
|✓
|تايلاند
|$0.036
|2,453
|✓
|كولومبيا
|$0.04
|222,329
|✓
|البرتغال
|$0.04
|7,959
|✓
|إستونيا
|$0.044
|3,498
|✓
|إسبانيا
|$0.045
|2,619
|✓
|رومانيا
|$0.045
|14,852
|✓
|السويد
|$0.045
|470
|✓
|بولندا
|$0.059
|77,037
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.059
|2,210
|✓
|إيطاليا
|$0.059
|432,885
|✓
|أوزبكستان
|$0.06
|1,675
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.06
|120
|✓
|ماليزيا
|$0.06
|203,309
|✓
|أنغولا
|$0.061
|1,032
|✓
|الفلبين
|$0.061
|137,494
|✓
|النمسا
|$0.063
|3,593
|✓
|المغرب
|$0.064
|3,815
|✓
|لاتفيا
|$0.065
|2,000+
|✓
|أوكرانيا
|$0.075
|2,484
|✓
|فنلندا
|$0.078
|377
|✓
|نيوزيلندا
|$0.089
|30
|✓
|ميانمار
|$0.1
|112,645
|✓
|ليتوانيا
|$0.1
|2,000+
|✓
|جورجيا
|$0.102
|2,075
|✓
|مصر
|$0.103
|3,036
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|2,098
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.132
|5
|✓
|كازاخستان
|$0.135
|3,800
|✓
|الهند
|$0.142
|1,001
|✓
|هونغ كونغ
|$0.155
|1,000+
|قبرص
|$0.159
|1,000+
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.165
|4
|✓
|كوبا
|$0.183
|2,000+
|✓
|باراغواي
|$0.218
|1,000+
|✓
|توغو
|$0.225
|65
|✓
|إسرائيل
|$0.23
|3,086
|✓
|بوتان
|$0.23
|1,000+
|✓
|أستراليا
|$0.23
|4,032
|✓
|بيرو
|$0.242
|1,000+
|✓
|كمبوديا
|$0.25
|3,000
|✓
|كينيا
|$0.257
|2,732
|✓
|موناكو
|$0.265
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.289
|2,000+
|✓
|اليابان
|$0.295
|8,930
|✓
|الأردن
|$0.3
|1,032
|✓
|إيران
|$0.312
|1,032
|✓
|جامايكا
|$0.383
|2,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.406
|1,785
|✓
|جيبوتي
|$0.43
|1,000+
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.436
|2,136
|✓
|الجبل الأسود
|$0.442
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.442
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.442
|2,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.453
|2,000+
|✓
|جزر المالديف
|$0.453
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.453
|1,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.465
|2,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.465
|7,750
|✓
|غرينادا
|$0.465
|2,000+
|✓
|ماكاو
|$0.465
|1,000+
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.469
|402
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.477
|1,000+
|✓
|الغابون
|$0.477
|2,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.477
|1,000+
|✓
|عُمان
|$0.477
|1,032
|✓
|الكونغو
|$0.477
|2,000+
|✓
|الكويت
|$0.477
|1,001
|✓
|غامبيا
|$0.477
|1,000+
|✓
|غيانا
|$0.477
|2,000+
|✓
|البحرين
|$0.477
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.477
|1,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.477
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.477
|2,000+
|✓
|منغوليا
|$0.477
|2,036
|✓
|مونتسيرات
|$0.477
|1,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.477
|1,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.489
|2,000+
|✓
|قطر
|$0.489
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.489
|1,002
|✓
|جزر البهاما
|$0.489
|2,000+
|✓
|أروبا
|$0.489
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.489
|1,000+
|✓
|بنما
|$0.5
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.5
|1,000+
|✓
|النيجر
|$0.5
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.5
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.5
|1,042
|✓
|بنغلاديش
|$0.51
|3,000
|✓
|السعودية
|$0.52
|29,170
|البوسنة والهرسك
|$0.524
|2,040
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.536
|1,000+
|✓
|بلجيكا
|$0.662
|2,324
|✓
|فرنسا
|$0.67
|80,661
|✓
|تركيا
|$0.824
|8,074
|المجر
|$0.851
|2,000+
|✓
|سويسرا
|$1.765
|4,006
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|722
|✓
|سلوفاكيا
|$9.145
|3
|✓
|بوركينا فاسو
|$10.3
|50
|✓
|سيراليون
|$10.3
|2
|✓
|كرواتيا
|$12.926
|2,447
|✓
رقم Grindr المؤقت لاستقبال رمز التحقق
Grindr تطبيق تعارف يطلب رقم هاتف عند التسجيل، ويصل رمز التحقق مكوّن من ستة أرقام مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. الحصول على رقم مؤقت Grindr يتيح استقبال رمز التحقق دون كشف رقمك الشخصي طوال فترة الاستخدام، وكل رقم يرتبط بحساب واحد فقط بشكل واضح. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 155 دولة، والمملكة المتحدة من أكثر الدول التي يختارها المستخدمون لتفعيل الخدمة من خلالها.
Grindr على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6
- أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
- حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 92 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Grindr — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Grindr العملي عند التسجيل
تناسب هذه الأرقام من يريد حساب Grindr إضافي منفصل عن رقمه الشخصي، أو من يسجل لأول مرة دون شريحة اتصال حقيقية، أو من يفضّل إبقاء حساب التعارف بعيدًا عن باقي حساباته. عند ظهور مشكلة في رقم بعينه بسبب استخدامه السابق من قِبل آخرين، الحل البسيط هو اختيار رقم وهمي لـ Grindr آخر من نفس الدولة أو من دولة مختلفة، تمامًا كما فعل نحو ١٣ مستخدمًا اختاروا أرقامًا متعددة لتفعيل حساباتهم خلال الشهر الماضي وحده.