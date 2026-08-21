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رقم وهمي مؤقت لـ Grindr — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Grindr أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Grindr مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 155 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 155 دولة 2.5M+ رقم 6 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Grindr
2561973

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Grindr

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
5857 قطعة

$0.044

إسبانيا
أفضل تسليم
2647 قطعة

$0.045

إستونيا
أفضل تسليم
3543 قطعة

$0.049

إندونيسيا
240051 قطعة

$0.068

إيطاليا
429206 قطعة

$0.061

الأرجنتين
220691 قطعة

$0.503

البرازيل
4638 قطعة

$0.034

البرتغال
8988 قطعة

$0.051

السودان
71 قطعة

$0.006

الفلبين
145510 قطعة

$0.061

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Grindr تتراوح من $0.006 إلى $12.926 (المتوسط $0.5031، الوسيط $0.102) في 155 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.

الأرخص اليوم: اليمن $0.006 نيجيريا $0.006 الجزائر $0.006 بلغاريا $0.006 إثيوبيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 61
$0.05 – $0.20 26
$0.20 – $0.50 49
أكثر من $0.50 19
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المملكة المتحدة $0.012 396,380
باكستان $0.006 2,000+
زامبيا $0.006 755
الجزائر $0.006 3,629
إثيوبيا $0.006 3,090
موزمبيق $0.006 1,609
هايتي $0.006 2,081
زيمبابوي $0.006 1,002
نيبال $0.006 1,000+
نيجيريا $0.006 9,831
تنزانيا $0.006 729
هندوراس $0.006 3,000
تونس $0.006 1,120
الإكوادور $0.006 2,512
أوغندا $0.006 512
مالاوي $0.006 1,032
غانا $0.006 1,000+
فنزويلا $0.006 32
قيرغيزستان $0.006 3,000
بلغاريا $0.006 3,093
مالي $0.006 1,231
رواندا $0.006 1,512
السودان $0.006 32
بنين $0.006 2,719
اليمن $0.006 12,236
العراق $0.006 3,008
السنغال $0.006 707
موريتانيا $0.006 1,065
أفغانستان $0.006 2,744
أرمينيا $0.006 1,032
تشاد $0.006 1,042
صربيا $0.006 42
مدغشقر $0.006 1,563
بوليفيا $0.006 1,002
طاجيكستان $0.006 32
ألبانيا $0.006 1,032
سلوفينيا $0.006 100
غينيا $0.006 2,152
لبنان $0.006 3,024
الأرجنتين $0.01 205,566
إندونيسيا $0.01 247,879
كندا $0.01 4,136
تشيلي $0.01 42,480
البرازيل $0.011 3,624
سريلانكا $0.012 1
هولندا $0.012 11,411
فيتنام $0.015 1,836
الولايات المتحدة $0.016 5,857
المكسيك $0.018 3,524
الكاميرون $0.022 7,764
الدنمارك $0.024 2,904
اليونان $0.025 6,990
جنوب السودان $0.028 1
ألمانيا $0.03 14,744
تايلاند $0.036 2,453
كولومبيا $0.04 222,329
البرتغال $0.04 7,959
إستونيا $0.044 3,498
إسبانيا $0.045 2,619
رومانيا $0.045 14,852
السويد $0.045 470
بولندا $0.059 77,037
جمهورية التشيك $0.059 2,210
إيطاليا $0.059 432,885
أوزبكستان $0.06 1,675
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.06 120
ماليزيا $0.06 203,309
أنغولا $0.061 1,032
الفلبين $0.061 137,494
النمسا $0.063 3,593
المغرب $0.064 3,815
لاتفيا $0.065 2,000+
أوكرانيا $0.075 2,484
فنلندا $0.078 377
نيوزيلندا $0.089 30
ميانمار $0.1 112,645
ليتوانيا $0.1 2,000+
جورجيا $0.102 2,075
مصر $0.103 3,036
أيرلندا $0.118 2,098
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.132 5
كازاخستان $0.135 3,800
الهند $0.142 1,001
هونغ كونغ $0.155 1,000+
قبرص $0.159 1,000+
الجمهورية العربية السورية $0.165 4
كوبا $0.183 2,000+
باراغواي $0.218 1,000+
توغو $0.225 65
إسرائيل $0.23 3,086
بوتان $0.23 1,000+
أستراليا $0.23 4,032
بيرو $0.242 1,000+
كمبوديا $0.25 3,000
كينيا $0.257 2,732
موناكو $0.265 1,000+
غواتيمالا $0.289 2,000+
اليابان $0.295 8,930
الأردن $0.3 1,032
إيران $0.312 1,032
جامايكا $0.383 2,000+
أذربيجان $0.406 1,785
جيبوتي $0.43 1,000+
جمهورية مولدوفا $0.436 2,136
الجبل الأسود $0.442 1,000+
أنغيلا $0.442 1,000+
إريتريا $0.442 2,000+
ليسوتو $0.453 2,000+
جزر المالديف $0.453 1,000+
آيسلندا $0.453 1,000+
موريشيوس $0.465 2,000+
غوادلوب $0.465 7,750
غرينادا $0.465 2,000+
ماكاو $0.465 1,000+
جنوب أفريقيا $0.469 402
بابوا غينيا الجديدة $0.477 1,000+
الغابون $0.477 2,000+
نيكاراغوا $0.477 1,000+
عُمان $0.477 1,032
الكونغو $0.477 2,000+
الكويت $0.477 1,001
غامبيا $0.477 1,000+
غيانا $0.477 2,000+
البحرين $0.477 1,000+
بروناي دار السلام $0.477 1,000+
ليبيريا $0.477 2,000+
جزر القمر $0.477 2,000+
منغوليا $0.477 2,036
مونتسيرات $0.477 1,000+
دومينيكا $0.477 1,000+
بوتسوانا $0.489 2,000+
قطر $0.489 1,000+
بوروندي $0.489 1,002
جزر البهاما $0.489 2,000+
أروبا $0.489 1,000+
بليز $0.489 1,000+
بنما $0.5 1,000+
ريونيون $0.5 1,000+
النيجر $0.5 2,000+
بربادوس $0.5 1,000+
النرويج $0.5 1,042
بنغلاديش $0.51 3,000
السعودية $0.52 29,170
البوسنة والهرسك $0.524 2,040
لوكسمبورغ $0.536 1,000+
بلجيكا $0.662 2,324
فرنسا $0.67 80,661
تركيا $0.824 8,074
المجر $0.851 2,000+
سويسرا $1.765 4,006
بيلاروسيا $2.559 722
سلوفاكيا $9.145 3
بوركينا فاسو $10.3 50
سيراليون $10.3 2
كرواتيا $12.926 2,447

رقم Grindr المؤقت لاستقبال رمز التحقق

Grindr تطبيق تعارف يطلب رقم هاتف عند التسجيل، ويصل رمز التحقق مكوّن من ستة أرقام مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. الحصول على رقم مؤقت Grindr يتيح استقبال رمز التحقق دون كشف رقمك الشخصي طوال فترة الاستخدام، وكل رقم يرتبط بحساب واحد فقط بشكل واضح. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 155 دولة، والمملكة المتحدة من أكثر الدول التي يختارها المستخدمون لتفعيل الخدمة من خلالها.

Grindr على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6
  • أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 92 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Grindr — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Grindr العملي عند التسجيل

تناسب هذه الأرقام من يريد حساب Grindr إضافي منفصل عن رقمه الشخصي، أو من يسجل لأول مرة دون شريحة اتصال حقيقية، أو من يفضّل إبقاء حساب التعارف بعيدًا عن باقي حساباته. عند ظهور مشكلة في رقم بعينه بسبب استخدامه السابق من قِبل آخرين، الحل البسيط هو اختيار رقم وهمي لـ Grindr آخر من نفس الدولة أو من دولة مختلفة، تمامًا كما فعل نحو ١٣ مستخدمًا اختاروا أرقامًا متعددة لتفعيل حساباتهم خلال الشهر الماضي وحده.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $12.926 — الوسيط $0.102 في 155 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Yemen ($0.006), Nigeria ($0.006), Algeria ($0.006)

2.5M+ رقم في 155 دولة.

رقم Grindr حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.012 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مؤقت $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم هايتي مع الكود $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مؤقت $0.006 رقم مدغشقر مع الكود $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم موريتانيا مؤقت $0.006 رقم تشاد مع الكود $0.006 رقم مالاوي مع الكود $0.006 رقم أرمينيا مع الكود $0.006

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