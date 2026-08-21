استخدام رقم Grindr العملي عند التسجيل

تناسب هذه الأرقام من يريد حساب Grindr إضافي منفصل عن رقمه الشخصي، أو من يسجل لأول مرة دون شريحة اتصال حقيقية، أو من يفضّل إبقاء حساب التعارف بعيدًا عن باقي حساباته. عند ظهور مشكلة في رقم بعينه بسبب استخدامه السابق من قِبل آخرين، الحل البسيط هو اختيار رقم وهمي لـ Grindr آخر من نفس الدولة أو من دولة مختلفة، تمامًا كما فعل نحو ١٣ مستخدمًا اختاروا أرقامًا متعددة لتفعيل حساباتهم خلال الشهر الماضي وحده.