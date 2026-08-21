رقم مؤقت من منغوليا مع الكود (+976)
أرقام منغوليا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من منغوليا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.02، ويدعم 368 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في منغوليا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.045
$0.382
$0.11
$0.02
$0.05
$0.137
$0.044
$0.642
$0.058
$0.183
$2.56
$0.242
$2.56
$0.113
$0.113
$0.058
$0.372
$0.045
$0.05
$0.536
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في منغوليا يكلف من $0.02 إلى $8.322 (المتوسط $0.6446، الوسيط $0.232) عبر 368 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 358 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.11
|1,036
|✓
|Instagram (Threads)
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|Oriflame
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|Gittigidiyor
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|RuTube
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|Вконтакте
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|AdaKami
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|NMI
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|$0.055
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|CallApp
|$0.058
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|LUKOIL-AZS
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|36
|✓
|Okko
|$0.058
|36
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|Pivko24
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|36
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|Wink
|$0.058
|36
|✓
|Author24
|$0.058
|36
|✓
|163СOM
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|36
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|AGIBANK
|$0.058
|36
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|FreeChargeApp
|$0.058
|36
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|Bazos
|$0.058
|36
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|Casino/bet/gambling
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|36
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|Womply
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,036
|✓
|Kwai
|$0.065
|538
|✓
|RummyWealth
|$0.069
|36
|✓
|RummyCulture
|$0.069
|36
|✓
|Subito
|$0.071
|1,036
|✓
|JivoMart
|$0.071
|1,036
|✓
|Walmart
|$0.071
|3,036
|✓
|Zupee
|$0.077
|376
|✓
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|36
|✓
|PciPay
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|1,036
|✓
|Rapido
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|36
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|Inboxlv
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|36
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|Siply
|$0.084
|36
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|PGbonus
|$0.089
|408
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|KuCoinPlay
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|327
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|My11Circle
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|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,036
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|Amazon
|$0.091
|3,036
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|Betano
|$0.093
|36
|✓
|Uber
|$0.095
|1,036
|✓
|Магнит
|$0.098
|36
|✓
|LYKA
|$0.099
|36
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|X (Twitter)
|$0.1
|1,036
|✓
|Fups
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|SamsungShop
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|CollabAct
|$0.105
|36
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|gpnbonus
|$0.105
|36
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|Playerzpot
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|36
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|SBI Card
|$0.105
|36
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|Servify
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|36
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|StockyDodo
|$0.105
|36
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|WooPlus
|$0.105
|36
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|Yonogames
|$0.105
|36
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|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,036
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|kufarby
|$0.11
|36
|✓
|Dream11
|$0.112
|1,008
|✓
|Delivery Club
|$0.112
|576
|✓
|Baidu
|$0.112
|2,036
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|610
|✓
|99app
|$0.112
|504
|✓
|Citymobil
|$0.112
|540
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|923
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|324
|✓
|Huya
|$0.112
|396
|✓
|iQIYI
|$0.112
|576
|✓
|IQOS
|$0.112
|648
|✓
|Likee
|$0.112
|923
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|MEGA
|$0.112
|612
|✓
|Taikang
|$0.112
|288
|✓
|TenChat
|$0.112
|540
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|505
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|Twilio
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|864
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|Ximalaya
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|540
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|Akudo
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|Coindcx
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|✓
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|GG
|$0.548
|162
|✓
|Shopee
|$0.559
|2,036
|✓
|Allegro
|$0.559
|36
|✓
|Skype
|$0.583
|900
|✓
|Nttgame
|$0.583
|2,036
|✓
|Yubo
|$0.583
|1,232
|✓
|G2G
|$0.583
|648
|✓
|Dominos Pizza
|$0.588
|36
|✓
|Joyride
|$0.589
|36
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.606
|2,036
|✓
|hily
|$0.618
|2,036
|✓
|Getir
|$0.642
|1,036
|✓
|Alibaba
|$0.642
|2,036
|✓
|Myntra
|$0.644
|36
|✓
|Coca-Cola
|$0.644
|36
|✓
|Tosla
|$0.653
|45
|✓
|Eneba
|$0.653
|126
|✓
|Wolt
|$0.665
|2,036
|✓
|Papara
|$0.712
|1,069
|✓
|Lyft
|$0.73
|36
|✓
|Careem
|$0.736
|2,036
|✓
|Keybase
|$0.736
|142
|✓
|RegRu
|$0.759
|576
|✓
|CAIXA
|$0.783
|792
|✓
|Hopi
|$0.948
|1,593
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.983
|2,117
|✓
|Lazada
|$0.995
|2,694
|✓
|Tango
|$0.995
|1,561
|✓
|Tata Neu
|$0.998
|36
|✓
|Dundle
|$1.018
|1,581
|✓
|Coinbase
|$1.03
|1,818
|✓
|IFood
|$1.03
|1,037
|✓
|premium.one
|$1.053
|1,027
|✓
|Weverse
|$1.073
|36
|✓
|DiDi
|$1.077
|2,036
|✓
|Zomato
|$1.089
|1,322
|✓
|Trendyol
|$1.089
|1,989
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.1
|1,075
|✓
|Zalo
|$1.148
|2,036
|✓
|Quipp
|$1.159
|1,288
|✓
|Proton Mail
|$1.159
|1,914
|✓
|PicPay
|$1.171
|401
|✓
|Yemeksepeti
|$1.183
|2,076
|✓
|fiverr
|$1.206
|2,447
|✓
|Wise
|$1.23
|576
|✓
|Glovo
|$1.23
|1,194
|✓
|GoFundMe
|$1.324
|6,921
|✓
|BlaBlaCar
|$1.324
|2,007
|✓
|Mamba, MeetMe
|$1.406
|1,143
|✓
|Payoneer
|$1.532
|36
|✓
|Магнит.Маркет
|$1.61
|36
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منغوليا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 640+
- اتجاه 7 أيام: +41%
- أرقام Multi-SMS لـ 358 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في منغوليا: Viber, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Viber
- 68 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام منغوليا تبدأ بـ +976. رمز الدولة: MN.
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- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.02 إلى $8.322 — الوسيط $0.232 عبر 368 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة منغوليا هو +976. رمز الدولة: MN.