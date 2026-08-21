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رقم مؤقت من جيبوتي مع الكود (+253)

أرقام جيبوتي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جيبوتي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 187 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 187 خدمة 170K+ رقم +253 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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175478

قطعة

أفضل 20 خدمة في جيبوتي

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

1688
270 قطعة

$2.536

1хbet
342 قطعة

$2.536

32red
324 قطعة

$2.536

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
180 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.336

Adidas
486 قطعة

$2.536

Airbnb
1000 قطعة

$0.865

Akulaku
162 قطعة

$0.359

Algida
162 قطعة

$0.089

AliExpress
342 قطعة

$2.536

Alibaba
1000 قطعة

$2.536

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.689

Amazon
1000 قطعة

$0.448

Any other
216 قطعة

$2.536

Apple
2035 قطعة

$1.136

BLIBLI
144 قطعة

$0.089

Badoo
450 قطعة

$2.536

Baidu
1000 قطعة

$0.23

Beget
108 قطعة

$2.536

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جيبوتي يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $1.2376، الوسيط $0.583) عبر 187 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 172 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 33
$0.20 – $0.50 42
أكثر من $0.50 102
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.089 396
Delivery Club $0.089 234
My11Circle $0.089 144
CommunityGaming $0.089 234
DewuPoison $0.089 108
Huya $0.089 126
iQIYI $0.089 198
IQOS $0.089 234
Likee $0.089 234
MEGA $0.089 216
Trip $0.089 108
Twilio $0.089 342
Ximalaya $0.089 198
WinzoGame $0.089 162
Algida $0.089 162
Swiggy $0.089 378
IVI $0.089 108
Meesho $0.089 252
99acres $0.089 180
MobiKwik $0.089 144
BLIBLI $0.089 144
Linode $0.089 342
Temu $0.089 342
Pinduoduo $0.089 216
Google Messages $0.106 1,000+
noon $0.124 6,401
Walmart $0.124 1,000+
Mail.ru $0.183 90
Grab $0.195 1,000+
Facebook $0.206 1,000+
Instagram (Threads) $0.218 1,000+
Вконтакте $0.218 149
Baidu $0.23 1,000+
Clubhouse $0.242 378
Discord $0.253 1,000+
GoogleVoice $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 378
Naver $0.289 1,000+
LINE $0.289 1,000+
Michat $0.3 522
Tango $0.324 252
Yahoo Mail $0.336 1,000+
AOL $0.336 1,000+
Weibo $0.359 4,850
Bolt $0.359 1,000+
Akulaku $0.359 162
Rambler $0.359 108
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.371 1,000+
WhatsApp $0.393 3,000
Telegram $0.394 4,726
KakaoTalk $0.395 1,000+
Deliveroo $0.395 7,740
Paytm $0.395 1,000+
eBay $0.406 1,000+
Viber $0.406 8,136
Google (Gmail / YouTube) $0.406 1,000+
Blizzard $0.406 1,000+
Netflix $0.406 1,000+
Craigslist $0.406 9,409
Papara $0.406 1,000+
HQ Trivia $0.406 360
OLX $0.406 1,000+
Nike $0.418 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.418 3,090
Grindr $0.43 1,000+
Amazon $0.442 1,000+
LinkedIn $0.442 9,127
imo $0.465 1,000+
Ticketmaster $0.465 7,183
Snapchat $0.465 1,000+
Zoho $0.477 1,000+
Steam $0.5 1,000+
TikTok (Douyin) $0.5 1,000+
Skout $0.5 1,000+
Wish $0.5 750
OffGamers $0.512 1,000+
Dent $0.571 819
CliQQ $0.571 682
Nttgame $0.583 6,659
hily $0.583 1,000+
Wolt $0.583 5,533
Shopee $0.595 1,000+
CallApp $0.606 306
Truecaller $0.642 1,000+
icq $0.642 750
Alipay/Alibaba/1688 $0.689 1,000+
CAIXA $0.7 324
Happn $0.712 1,000+
Vinted $0.724 1
foodpanda $0.759 1,000+
RegRu $0.759 198
Airbnb $0.865 1,000+
Coinbase $0.959 698
Careem $0.959 6,971
Apple ID $1.136 1,600
PayPal $1.206 1,000+
WeChat $2.489 1,000+
Kwai $2.536 450
Taobao $2.536 360
1688 $2.536 270
1xBet $2.536 342
Douyu $2.536 234
Zomato $2.536 288
Quipp $2.536 342
Lazada $2.536 468
BitClout $2.536 360
Adidas $2.536 486
DiDi $2.536 342
Getir $2.536 504
Hopi $2.536 270
IFood $2.536 252
Zalo $2.536 1,000+
Hepsiburadacom $2.536 252
GoFundMe $2.536 252
Yemeksepeti $2.536 378
Trendyol $2.536 360
Poshmark $2.536 414
BlaBlaCar $2.536 360
Badoo $2.536 450
Beget $2.536 108
DANA $2.536 252
Drom $2.536 450
Metro $2.536 324
4Fun $2.536 90
Gojek $2.536 450
GroupMe $2.536 342
LightChat $2.536 234
KFC $2.536 288
McDonalds $2.536 378
Monese $2.536 378
OkCupid $2.536 378
OVO $2.536 252
PGbonus $2.536 324
Paysafecard $2.536 270
Proton Mail $2.536 270
32red $2.536 324
Revolut $2.536 270
Signal $2.536 306
Stormgain $2.536 270
Twitch $2.536 360
Tokopedia $2.536 252
TradingView $2.536 324
Zhihu $2.536 126
Bilibili $2.536 234
Venmo $2.536 216
Mercari $2.536 234
أي خدمة أخرى $2.536 216
premium.one $2.536 288
KuCoinPlay $2.536 234
EasyPay $2.536 306
Hezzl $2.536 324
Hermes $2.536 180
Dundle $2.536 432
Bumble $2.536 396
fiverr $2.536 468
Megogo $2.536 306
urent/jet/RuSharing $2.536 216
Zupee $2.536 288
FarPost $2.536 108
Oppo $2.536 108
DoorDash $2.536 324
Sravni $2.536 108
Fruitz $2.536 162
AliExpress $2.536 342
Uplay $2.536 126
PicPay $2.536 54
Leboncoin $2.536 342
CloudChat $2.536 144
Perfluence $2.536 198
Glovo $2.536 324
Alibaba $2.536 1,000+
Mamba, MeetMe $2.559 432
TanTan $2.559 360

جيبوتي على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS لـ 172 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • 38 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جيبوتي تبدأ بـ +253. رمز الدولة: DJ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جيبوتي — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.583 عبر 187 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

187 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة جيبوتي هو +253. رمز الدولة: DJ.

التحقق حسب الخدمة في جيبوتي

رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ NMI $0.088 رقم وهمي لـ Dream11 $0.089 رقم وهمي لـ Swiggy $0.089 رقم مؤقت لـ Twilio $0.089 رقم وهمي لـ Linode $0.089 رقم مؤقت لـ Temu $0.089 رقم مؤقت لـ Meesho $0.089 رقم مؤقت لـ Delivery Club $0.089 رقم وهمي لـ CommunityGaming $0.089 رقم وهمي لـ IQOS $0.089 رقم مؤقت لـ Likee $0.089 رقم مؤقت لـ MEGA $0.089

دول شائعة أخرى

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