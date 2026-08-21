رقم مؤقت من تايلاند مع الكود (+66)
أرقام تايلاند مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من تايلاند واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 148 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في تايلاند
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.057
$0.705
$0.277
$0.116
$0.116
$0.091
$0.715
$0.139
$0.606
$0.125
$0.095
$0.097
$0.124
$0.22
$0.068
$0.145
$0.037
$0.187
$0.09
$0.67
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في تايلاند يكلف من $0.006 إلى $1.94 (المتوسط $0.134، الوسيط $0.0725) عبر 148 خدمة. أرخص من 69% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 119 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.094
|9,958
|✓
|Google Messages
|$0.25
|7,116
|$0.072
|11,823
|✓
|Viber
|$0.1
|7,702
|✓
|PayPal
|$0.13
|4,234
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.048
|11,113
|✓
|$0.529
|14,415
|✓
|Shopee
|$0.204
|4,608
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.119
|5,026
|✓
|Netflix
|$0.064
|5,630
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.271
|3,854
|✓
|LINE
|$0.478
|12,490
|✓
|Naver
|$0.059
|2,530
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.083
|5,314
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.055
|6,813
|✓
|eBay
|$0.272
|4,469
|✓
|Telegram
|$0.642
|15,447
|✓
|Bilibili
|$0.061
|2,772
|✓
|Lazada
|$0.174
|5,912
|✓
|KakaoTalk
|$0.059
|6,006
|✓
|Apple ID
|$0.085
|2,974
|✓
|Bolt
|$0.059
|4,701
|✓
|Вконтакте
|$0.095
|11,615
|✓
|SHEIN
|$0.111
|1,000+
|Blizzard
|$0.163
|4,682
|✓
|Alchemy
|$0.165
|3,195
|✓
|Grab
|$0.084
|4,604
|✓
|imo
|$0.283
|3,717
|✓
|Signal
|$0.048
|3,103
|✓
|DiDi
|$0.09
|2,552
|✓
|$0.67
|4,274
|✓
|Twitch
|$0.035
|2,603
|✓
|$0.138
|2,000+
|✓
|Discord
|$0.048
|3,567
|✓
|X (Twitter)
|$0.06
|4,644
|✓
|foodpanda
|$0.064
|3,429
|✓
|Ticketmaster
|$0.112
|2,664
|✓
|Badoo
|$0.113
|3,874
|✓
|Яндекс
|$1.04
|3,966
|✓
|cryptocom
|$0.006
|2,462
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|2,801
|✓
|Temu
|$0.006
|3,741
|✓
|GMX
|$0.012
|2,984
|✓
|Rambler
|$0.012
|3,912
|✓
|AOL
|$0.016
|3,742
|✓
|$0.024
|2,000+
|✓
|Upwork
|$0.03
|3,082
|✓
|WorldRemit
|$0.033
|2,346
|✓
|Baidu
|$0.034
|3,832
|✓
|Zoho
|$0.035
|2,467
|✓
|Bunq
|$0.035
|3,825
|✓
|Grindr
|$0.036
|2,453
|✓
|Snapchat
|$0.036
|2,668
|✓
|FreeNow
|$0.036
|3,001
|✓
|Steam
|$0.04
|2,803
|✓
|Proton Mail
|$0.04
|2,783
|✓
|Clubhouse
|$0.04
|3,465
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Yalla
|$0.048
|4,370
|✓
|Tencent QQ
|$0.05
|3,222
|✓
|Lotus
|$0.05
|3,548
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Yahoo Mail
|$0.055
|4,233
|✓
|Deliveroo
|$0.056
|2,754
|✓
|Wildberries
|$0.057
|2,298
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.057
|2,379
|✓
|Одноклассники
|$0.059
|2,379
|✓
|JDcom
|$0.059
|2,219
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.06
|2,855
|✓
|BIGO LIVE
|$0.06
|2,676
|✓
|Tango
|$0.06
|3,642
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|3,000
|✓
|Nike
|$0.064
|5,234
|✓
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|2,000+
|Grailed
|$0.064
|3,278
|✓
|Gojek
|$0.066
|3,263
|✓
|Feeld
|$0.068
|3,341
|✓
|Skype
|$0.069
|2,420
|✓
|OffGamers
|$0.07
|2,369
|✓
|SoulApp
|$0.07
|2,522
|✓
|Fruitz
|$0.07
|2,676
|✓
|Subito
|$0.071
|1,116
|Foodora
|$0.071
|2,420
|✓
|JivoMart
|$0.071
|3,116
|Xiaomi
|$0.072
|2,823
|✓
|Brevo
|$0.072
|3,799
|✓
|СушиВёсла
|$0.072
|2,678
|✓
|Trip
|$0.073
|3,831
|✓
|Ubisoft
|$0.073
|2,666
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.075
|2,346
|✓
|Eneba
|$0.075
|2,553
|✓
|Her
|$0.075
|2,589
|✓
|Razer
|$0.075
|3,052
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|3,704
|✓
|Justdating
|$0.082
|2,492
|✓
|RedBook
|$0.083
|3,143
|✓
|Hinge
|$0.083
|4,660
|✓
|Freelancer
|$0.083
|3,183
|✓
|Truecaller
|$0.086
|3,805
|✓
|Flipkart
|$0.089
|3,000
|fiverr
|$0.09
|3,741
|✓
|Bumble
|$0.095
|4,000
|✓
|Joyride
|$0.095
|3,974
|✓
|Netease
|$0.1
|3,638
|✓
|CMB
|$0.1
|2,434
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.102
|2,843
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Betano
|$0.106
|116
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Walmart
|$0.111
|2,880
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.112
|3,012
|✓
|Ozon
|$0.113
|3,573
|✓
|Ankama
|$0.117
|2,235
|✓
|TanTan
|$0.118
|2,392
|✓
|inDrive
|$0.118
|3,243
|✓
|Airbnb
|$0.119
|3,795
|✓
|Zalo
|$0.122
|3,979
|✓
|Uber
|$0.13
|6,582
|✓
|Kwai
|$0.151
|3,875
|✓
|Wise
|$0.17
|2,846
|✓
|Payoneer
|$0.173
|3,390
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.173
|3,961
|✓
|Carousell
|$0.177
|3,505
|✓
|Astropay
|$0.19
|2,977
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.263
|4,678
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.27
|4,844
|✓
|Alibaba
|$0.288
|1,000+
|Dhani
|$0.32
|2,000+
|CAIXA
|$0.4
|2,298
|✓
|Revolut
|$0.47
|2,235
|✓
|Happn
|$0.51
|3,889
|✓
|Ola
|$0.52
|2,000+
|Coinbase
|$0.53
|3,170
|✓
|Papara
|$1.94
|1,000+
رقم تايلاند المؤقت وعدد التفعيلات الشهرية
تشهد أرقام تايلاند نشاطًا كثيفًا نسبيًا، إذ تجاوزت عمليات التفعيل خلال الشهر الماضي 59,000+ عملية، أغلبها لتفعيل Amazon بمفتاح الاتصال +66. كل رقم يُستأجر لعملية تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، وتقرأ الكود من صفحة الطلب نفسها بمجرد وصوله، دون شريحة إضافية أو تطبيق وسيط. تغطي هذه المجموعة 148 خدمة بأسعار تبدأ من $0.006، وهو ما يجعل من يبحث عن رقم تايلاند مؤقت يجد خيارًا متاحًا بسرعة لاستقبال الرسائل دون التزام طويل.
صيغة الرقم
أرقام تايلاند تبدأ بـ +66. رمز الدولة: TH.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر تايلاند — ابتداءً من $0.006.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم تايلاند مع الكود
يفتح بعض المستخدمين عبر رقم تايلاند مع الكود حسابًا ثانيًا على Amazon بمعزل عن حسابهم الأصلي، بينما يستخدمه آخرون لتجربة Naver أو Imo دون كشف رقمهم الشخصي في تطبيق تواصل جديد. حين يتردد المشتري في تحديد الدولة المناسبة لخدمته، الخطوة العملية مراجعة الخدمات الأعلى توصيلًا لكل دولة قبل الدفع؛ أرقام تايلاند هنا تُظهر توصيلًا جيدًا لرسائل SHEIN, Naver, imo تحديدًا، فإن كانت خدمته إحداهما فأرقام تايلاند مؤقتة تمنحه فرصة جيدة لاستقبال SMS تايلاند من أول محاولة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.94 — الوسيط $0.0725 عبر 148 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة تايلاند هو +66. رمز الدولة: TH.