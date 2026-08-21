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رقم مؤقت من تايلاند مع الكود (+66)

أرقام تايلاند مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من تايلاند واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 148 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 148 خدمة 520K+ رقم 59,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #11 +66 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في تايلاند

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
11113 قطعة

$0.057

Telegram
15447 قطعة

$0.705

eBay
4469 قطعة

$0.277

Viber
7702 قطعة

$0.116

facebook
11823 قطعة

$0.116

Google,youtube,Gmail
5314 قطعة

$0.091

Line messenger
12490 قطعة

$0.715

PayPal
4234 قطعة

$0.139

Whatsapp
14415 قطعة

$0.606

Netflix
5630 قطعة

$0.125

Вконтакте
11615 قطعة

$0.095

Amazon
9958 قطعة

$0.097

TikTok/Douyin
5026 قطعة

$0.124

Shopee
4608 قطعة

$0.22

Tencent QQ
3222 قطعة

$0.068

Yalla
4370 قطعة

$0.145

AOL
3742 قطعة

$0.037

Lazada
5912 قطعة

$0.187

DiDi
2552 قطعة

$0.09

WeChat
4274 قطعة

$0.67

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في تايلاند يكلف من $0.006 إلى $1.94 (المتوسط $0.134، الوسيط $0.0725) عبر 148 خدمة. أرخص من 69% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 119 خدمة.

الأرخص اليوم: Temu $0.006 Şikayet var $0.006 cryptocom $0.006 Rambler $0.012 GMX $0.012

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 31
$0.05 – $0.20 97
$0.20 – $0.50 12
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.094 9,958
Google Messages $0.25 7,116
Facebook $0.072 11,823
Viber $0.1 7,702
PayPal $0.13 4,234
Instagram (Threads) $0.048 11,113
WhatsApp $0.529 14,415
Shopee $0.204 4,608
TikTok (Douyin) $0.119 5,026
Netflix $0.064 5,630
أي خدمة أخرى $0.271 3,854
LINE $0.478 12,490
Naver $0.059 2,530
Google (Gmail / YouTube) $0.083 5,314
ChatGPT (OpenAI) $0.055 6,813
eBay $0.272 4,469
Telegram $0.642 15,447
Bilibili $0.061 2,772
Lazada $0.174 5,912
KakaoTalk $0.059 6,006
Apple ID $0.085 2,974
Bolt $0.059 4,701
Вконтакте $0.095 11,615
SHEIN $0.111 1,000+
Blizzard $0.163 4,682
Alchemy $0.165 3,195
Grab $0.084 4,604
imo $0.283 3,717
Signal $0.048 3,103
DiDi $0.09 2,552
WeChat $0.67 4,274
Twitch $0.035 2,603
Weibo $0.138 2,000+
Discord $0.048 3,567
X (Twitter) $0.06 4,644
foodpanda $0.064 3,429
Ticketmaster $0.112 2,664
Badoo $0.113 3,874
Яндекс $1.04 3,966
cryptocom $0.006 2,462
Şikayet var $0.006 2,801
Temu $0.006 3,741
GMX $0.012 2,984
Rambler $0.012 3,912
AOL $0.016 3,742
LinkedIn $0.024 2,000+
Upwork $0.03 3,082
WorldRemit $0.033 2,346
Baidu $0.034 3,832
Zoho $0.035 2,467
Bunq $0.035 3,825
Grindr $0.036 2,453
Snapchat $0.036 2,668
FreeNow $0.036 3,001
Steam $0.04 2,803
Proton Mail $0.04 2,783
Clubhouse $0.04 3,465
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Yalla $0.048 4,370
Tencent QQ $0.05 3,222
Lotus $0.05 3,548
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Yahoo Mail $0.055 4,233
Deliveroo $0.056 2,754
Wildberries $0.057 2,298
EscapeFromTarkov $0.057 2,379
Одноклассники $0.059 2,379
JDcom $0.059 2,219
Mamba, MeetMe $0.06 2,855
BIGO LIVE $0.06 2,676
Tango $0.06 3,642
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 3,000
Nike $0.064 5,234
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 2,000+
Grailed $0.064 3,278
Gojek $0.066 3,263
Feeld $0.068 3,341
Skype $0.069 2,420
OffGamers $0.07 2,369
SoulApp $0.07 2,522
Fruitz $0.07 2,676
Subito $0.071 1,116
Foodora $0.071 2,420
JivoMart $0.071 3,116
Xiaomi $0.072 2,823
Brevo $0.072 3,799
СушиВёсла $0.072 2,678
Trip $0.073 3,831
Ubisoft $0.073 2,666
Hepsiburadacom $0.075 2,346
Eneba $0.075 2,553
Her $0.075 2,589
Razer $0.075 3,052
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 3,704
Justdating $0.082 2,492
RedBook $0.083 3,143
Hinge $0.083 4,660
Freelancer $0.083 3,183
Truecaller $0.086 3,805
Flipkart $0.089 3,000
fiverr $0.09 3,741
Bumble $0.095 4,000
Joyride $0.095 3,974
Netease $0.1 3,638
CMB $0.1 2,434
Casino/bet/gambling $0.102 2,843
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 116
my jio $0.106 1,000+
Walmart $0.111 2,880
TRUTH SOCIAL $0.112 3,012
Ozon $0.113 3,573
Ankama $0.117 2,235
TanTan $0.118 2,392
inDrive $0.118 3,243
Airbnb $0.119 3,795
Zalo $0.122 3,979
Uber $0.13 6,582
Kwai $0.151 3,875
Wise $0.17 2,846
Payoneer $0.173 3,390
VFS GLOBAL $0.173 3,961
Carousell $0.177 3,505
Astropay $0.19 2,977
Alipay/Alibaba/1688 $0.263 4,678
Claude (Anthropic) $0.27 4,844
Alibaba $0.288 1,000+
Dhani $0.32 2,000+
CAIXA $0.4 2,298
Revolut $0.47 2,235
Happn $0.51 3,889
Ola $0.52 2,000+
Coinbase $0.53 3,170
Papara $1.94 1,000+

رقم تايلاند المؤقت وعدد التفعيلات الشهرية

تشهد أرقام تايلاند نشاطًا كثيفًا نسبيًا، إذ تجاوزت عمليات التفعيل خلال الشهر الماضي 59,000+ عملية، أغلبها لتفعيل Amazon بمفتاح الاتصال +66. كل رقم يُستأجر لعملية تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، وتقرأ الكود من صفحة الطلب نفسها بمجرد وصوله، دون شريحة إضافية أو تطبيق وسيط. تغطي هذه المجموعة 148 خدمة بأسعار تبدأ من $0.006، وهو ما يجعل من يبحث عن رقم تايلاند مؤقت يجد خيارًا متاحًا بسرعة لاستقبال الرسائل دون التزام طويل.

تايلاند على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 59,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #11
  • اتجاه 7 أيام: +30%
  • أرقام Multi-SMS لـ 119 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في تايلاند: SHEIN, Naver, imo
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 97 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام تايلاند تبدأ بـ +66. رمز الدولة: TH.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر تايلاند — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم تايلاند مع الكود

يفتح بعض المستخدمين عبر رقم تايلاند مع الكود حسابًا ثانيًا على Amazon بمعزل عن حسابهم الأصلي، بينما يستخدمه آخرون لتجربة Naver أو Imo دون كشف رقمهم الشخصي في تطبيق تواصل جديد. حين يتردد المشتري في تحديد الدولة المناسبة لخدمته، الخطوة العملية مراجعة الخدمات الأعلى توصيلًا لكل دولة قبل الدفع؛ أرقام تايلاند هنا تُظهر توصيلًا جيدًا لرسائل SHEIN, Naver, imo تحديدًا، فإن كانت خدمته إحداهما فأرقام تايلاند مؤقتة تمنحه فرصة جيدة لاستقبال SMS تايلاند من أول محاولة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.94 — الوسيط $0.0725 عبر 148 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

148 خدمة اليوم، بما في ذلك Temu ($0.006), Şikayet var ($0.006), cryptocom ($0.006).

رمز الهاتف لدولة تايلاند هو +66. رمز الدولة: TH.

التحقق حسب الخدمة في تايلاند

رقم وهمي لـ Google Messages $0.25 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $0.271 رقم وهمي لـ Naver $0.059 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.055 رقم مؤقت لـ Bilibili $0.061 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.059 رقم مؤقت لـ Apple ID $0.085 رقم مؤقت لـ Bolt $0.059 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.111 رقم وهمي لـ Blizzard $0.163 رقم مؤقت لـ Alchemy $0.165 رقم وهمي لـ Grab $0.084 رقم مؤقت لـ imo $0.283 رقم مؤقت لـ Signal $0.048 رقم مؤقت لـ Twitch $0.035 رقم وهمي لـ Weibo $0.138 رقم مؤقت لـ Discord $0.048 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.06 رقم وهمي لـ foodpanda $0.064 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.112

دول شائعة أخرى

رقم الولايات المتحدة VIP مؤقت رقم تشيلي مؤقت رقم الكاميرون مؤقت رقم كولومبيا مع الكود رقم فرنسا مؤقت رقم كندا مع الكود رقم المغرب مؤقت رقم الهند مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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