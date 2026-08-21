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رقم مؤقت من الجمهورية العربية السورية مع الكود (+963)

أرقام الجمهورية العربية السورية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الجمهورية العربية السورية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 119 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.004 119 خدمة 90K+ رقم 50 تفعيل خلال 30 يوماً +963 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في الجمهورية العربية السورية

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
2084 قطعة

$0.39

Whatsapp
3084 قطعة

$0.5

Shopee
4 قطعة

$0.129

OkCupid
4 قطعة

$0.07

Any other
4 قطعة

$0.295

ChatGPT
3004 قطعة

$0.051

99app
1004 قطعة

$0.05

AOL
4 قطعة

$0.203

Adidas
1004 قطعة

$0.079

Airbnb
4 قطعة

$0.515

Alipay/Alibaba/1688
4 قطعة

$0.259

Amazon
3086 قطعة

$0.099

Apple
4 قطعة

$0.182

BIGO LIVE
4 قطعة

$0.059

Baidu
4 قطعة

$0.022

Betano
86 قطعة

$0.106

BitClout
1004 قطعة

$0.11

Blizzard
4 قطعة

$0.289

Bolt
4 قطعة

$0.198

Bumble
4 قطعة

$0.104

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الجمهورية العربية السورية يكلف من $0.004 إلى $1.676 (المتوسط $0.1614، الوسيط $0.099) عبر 119 خدمة. أرخص من 66% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 107 خدمة.

الأرخص اليوم: Getir $0.004 Hopi $0.004 Yemeksepeti $0.004 Lotus $0.015

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 21
$0.05 – $0.20 70
$0.20 – $0.50 23
أكثر من $0.50 5
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.5 3,084
Telegram $0.39 2,084
X (Twitter) $0.039 1,004
Getir $0.004 4
Hopi $0.004 4
Yemeksepeti $0.004 4
Яндекс $0.004 4
Lotus $0.015 4
Baidu $0.022 4
Zalo $0.024 4
Indomaret $0.04 1,004
ChatGPT (OpenAI) $0.04 3,004
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 1,004
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,004
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Trendyol $0.043 4
Meesho $0.044 4
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.05 1,004
99app $0.05 1,004
NMI $0.052 2,000+
BIGO LIVE $0.059 4
Netflix $0.064 2,086
Discord $0.064 1,004
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 1,004
Ola $0.065 1,004
Marktplaats $0.069 4
Naver $0.07 1,004
Nike $0.07 1,004
OkCupid $0.07 4
PicPay $0.07 4
DiDi $0.071 4
IRCTC $0.071 1,004
Swiggy $0.071 4
Paytm $0.075 4
Craigslist $0.079 1,004
Adidas $0.079 1,004
PciPay $0.079 1,004
Poshmark $0.079 1,004
Zupee $0.079 1,004
WinzoGame $0.079 1,004
Rapido $0.079 4
LINE $0.083 1,004
Hinge $0.083 1,004
IFood $0.086 1,004
Dream11 $0.088 1,004
Tencent QQ $0.089 4
Yalla $0.089 1,004
Flipkart $0.089 2,004
Myntra $0.089 2,004
Claude (Anthropic) $0.089 4
my jio $0.089 2,000+
Amazon $0.092 3,086
Signal $0.095 1,004
Google Messages $0.097 2,082
Hepsiburadacom $0.099 4
Fups $0.102 4
Bumble $0.104 4
TikTok (Douyin) $0.105 1,004
JivoMart $0.105 2,086
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 86
Moneylion $0.11 1,004
BitClout $0.11 1,004
Venmo $0.11 1,004
JDcom $0.12 4
Coinbase $0.126 1,004
Lazada $0.126 1,004
Shopee $0.129 4
OLX $0.136 4
Steam $0.139 4
imo $0.142 4
eBay $0.156 4
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.159 4
Apple ID $0.159 4
Mail.ru $0.16 4
Skout $0.165 4
Grindr $0.165 4
Subito $0.176 86
Walmart $0.176 86
Grab $0.189 4
Instagram (Threads) $0.19 9,086
Viber $0.196 1,004
Facebook $0.196 9,005
Вконтакте $0.196 2,086
Bolt $0.198 4
Zoho $0.198 4
AOL $0.203 4
OffGamers $0.216 4
Snapchat $0.231 4
KakaoTalk $0.239 1,004
Google (Gmail / YouTube) $0.239 4
Uber $0.239 1,004
Yahoo Mail $0.243 4
Papara $0.246 4
Nttgame $0.249 4
hily $0.249 4
Wolt $0.249 4
Alipay/Alibaba/1688 $0.259 4
LinkedIn $0.282 4
paycell $0.282 4
Payoneer $0.285 4
Blizzard $0.289 4
foodpanda $0.289 4
Deliveroo $0.289 4
أي خدمة أخرى $0.295 4
GroupMe $0.3 4
Careem $0.33 4
PayPal $0.411 4
Airbnb $0.515 4
Cash App $0.929 4
WeChat $1.099 4
GoogleVoice $1.676 4

الجمهورية العربية السورية على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 50
  • أرقام Multi-SMS لـ 107 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في الجمهورية العربية السورية: X (Twitter), Telegram, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 60 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الجمهورية العربية السورية تبدأ بـ +963. رمز الدولة: SY.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الجمهورية العربية السورية — ابتداءً من $0.004.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.004 إلى $1.676 — الوسيط $0.099 عبر 119 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

119 خدمة اليوم، بما في ذلك Getir ($0.004), Hopi ($0.004), Yemeksepeti ($0.004).

رمز الهاتف لدولة الجمهورية العربية السورية هو +963. رمز الدولة: SY.

التحقق حسب الخدمة في الجمهورية العربية السورية

رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.039 رقم مؤقت لـ Zalo $0.024 رقم مؤقت لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.04 رقم وهمي لـ HDFC ERGO $0.04 رقم وهمي لـ Indomaret $0.04 رقم وهمي لـ Sixer $0.04 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ Trendyol $0.043 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Meesho $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.05 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Netflix $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Discord $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.065

دول شائعة أخرى

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