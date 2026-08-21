رقم مؤقت من الجمهورية العربية السورية مع الكود (+963)
أرقام الجمهورية العربية السورية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الجمهورية العربية السورية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 119 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في الجمهورية العربية السورية
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.39
$0.5
$0.129
$0.07
$0.295
$0.051
$0.05
$0.203
$0.079
$0.515
$0.259
$0.099
$0.182
$0.059
$0.022
$0.106
$0.11
$0.289
$0.198
$0.104
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الجمهورية العربية السورية يكلف من $0.004 إلى $1.676 (المتوسط $0.1614، الوسيط $0.099) عبر 119 خدمة. أرخص من 66% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 107 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.5
|3,084
|✓
|Telegram
|$0.39
|2,084
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|1,004
|✓
|Getir
|$0.004
|4
|✓
|Hopi
|$0.004
|4
|✓
|Yemeksepeti
|$0.004
|4
|✓
|Яндекс
|$0.004
|4
|✓
|Lotus
|$0.015
|4
|✓
|Baidu
|$0.022
|4
|✓
|Zalo
|$0.024
|4
|✓
|Indomaret
|$0.04
|1,004
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|3,004
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|1,004
|✓
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,004
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Trendyol
|$0.043
|4
|✓
|Meesho
|$0.044
|4
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.05
|1,004
|✓
|99app
|$0.05
|1,004
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|BIGO LIVE
|$0.059
|4
|✓
|Netflix
|$0.064
|2,086
|✓
|Discord
|$0.064
|1,004
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.065
|1,004
|✓
|Ola
|$0.065
|1,004
|✓
|Marktplaats
|$0.069
|4
|✓
|Naver
|$0.07
|1,004
|✓
|Nike
|$0.07
|1,004
|✓
|OkCupid
|$0.07
|4
|✓
|PicPay
|$0.07
|4
|✓
|DiDi
|$0.071
|4
|✓
|IRCTC
|$0.071
|1,004
|✓
|Swiggy
|$0.071
|4
|✓
|Paytm
|$0.075
|4
|✓
|Craigslist
|$0.079
|1,004
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,004
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,004
|✓
|Poshmark
|$0.079
|1,004
|✓
|Zupee
|$0.079
|1,004
|✓
|WinzoGame
|$0.079
|1,004
|✓
|Rapido
|$0.079
|4
|✓
|LINE
|$0.083
|1,004
|✓
|Hinge
|$0.083
|1,004
|✓
|IFood
|$0.086
|1,004
|✓
|Dream11
|$0.088
|1,004
|✓
|Tencent QQ
|$0.089
|4
|✓
|Yalla
|$0.089
|1,004
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,004
|✓
|Myntra
|$0.089
|2,004
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|4
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Amazon
|$0.092
|3,086
|✓
|Signal
|$0.095
|1,004
|✓
|Google Messages
|$0.097
|2,082
|Hepsiburadacom
|$0.099
|4
|✓
|Fups
|$0.102
|4
|✓
|Bumble
|$0.104
|4
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,004
|✓
|JivoMart
|$0.105
|2,086
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Betano
|$0.106
|86
|✓
|Moneylion
|$0.11
|1,004
|✓
|BitClout
|$0.11
|1,004
|✓
|Venmo
|$0.11
|1,004
|✓
|JDcom
|$0.12
|4
|✓
|Coinbase
|$0.126
|1,004
|✓
|Lazada
|$0.126
|1,004
|✓
|Shopee
|$0.129
|4
|✓
|OLX
|$0.136
|4
|✓
|Steam
|$0.139
|4
|✓
|imo
|$0.142
|4
|✓
|eBay
|$0.156
|4
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.159
|4
|✓
|Apple ID
|$0.159
|4
|✓
|Mail.ru
|$0.16
|4
|✓
|Skout
|$0.165
|4
|✓
|Grindr
|$0.165
|4
|✓
|Subito
|$0.176
|86
|✓
|Walmart
|$0.176
|86
|✓
|Grab
|$0.189
|4
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.19
|9,086
|✓
|Viber
|$0.196
|1,004
|✓
|$0.196
|9,005
|✓
|Вконтакте
|$0.196
|2,086
|✓
|Bolt
|$0.198
|4
|✓
|Zoho
|$0.198
|4
|✓
|AOL
|$0.203
|4
|✓
|OffGamers
|$0.216
|4
|✓
|Snapchat
|$0.231
|4
|✓
|KakaoTalk
|$0.239
|1,004
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.239
|4
|✓
|Uber
|$0.239
|1,004
|✓
|Yahoo Mail
|$0.243
|4
|✓
|Papara
|$0.246
|4
|✓
|Nttgame
|$0.249
|4
|✓
|hily
|$0.249
|4
|✓
|Wolt
|$0.249
|4
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.259
|4
|✓
|$0.282
|4
|✓
|paycell
|$0.282
|4
|✓
|Payoneer
|$0.285
|4
|✓
|Blizzard
|$0.289
|4
|✓
|foodpanda
|$0.289
|4
|✓
|Deliveroo
|$0.289
|4
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.295
|4
|✓
|GroupMe
|$0.3
|4
|✓
|Careem
|$0.33
|4
|✓
|PayPal
|$0.411
|4
|✓
|Airbnb
|$0.515
|4
|✓
|Cash App
|$0.929
|4
|✓
|$1.099
|4
|✓
|GoogleVoice
|$1.676
|4
|✓
الجمهورية العربية السورية على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 50
- أرقام Multi-SMS لـ 107 خدمة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في الجمهورية العربية السورية: X (Twitter), Telegram, WhatsApp
- الأكثر شراءً: WhatsApp
- 60 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام الجمهورية العربية السورية تبدأ بـ +963. رمز الدولة: SY.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.004 إلى $1.676 — الوسيط $0.099 عبر 119 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة الجمهورية العربية السورية هو +963. رمز الدولة: SY.