رقم مؤقت من ساو تومي وبرينسيبي مع الكود (+239)
أرقام ساو تومي وبرينسيبي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من ساو تومي وبرينسيبي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 27 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في ساو تومي وبرينسيبي
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.049
$0.073
$0.04
$0.049
$0.075
$0.04
$0.08
$0.072
$0.07
$0.04
$0.042
$0.088
$0.06
$0.081
$0.081
$0.042
$0.042
$0.076
$0.042
$0.087
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في ساو تومي وبرينسيبي يكلف من $0.039 إلى $0.393 (المتوسط $0.0792، الوسيط $0.048) عبر 27 خدمة. أرخص من 86% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Zupee
|$0.044
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Telegram
|$0.391
|1,000+
|$0.393
|2,000+
ساو تومي وبرينسيبي على TIGER SMS
- حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
- 25 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام ساو تومي وبرينسيبي تبدأ بـ +239. رمز الدولة: ST.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
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- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $0.393 — الوسيط $0.048 عبر 27 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة ساو تومي وبرينسيبي هو +239. رمز الدولة: ST.