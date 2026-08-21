أرقام افتراضية

رقم مؤقت من ساو تومي وبرينسيبي مع الكود (+239)

أرقام ساو تومي وبرينسيبي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

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