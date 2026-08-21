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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من بنغلاديش مع الكود (+880)

أرقام بنغلاديش مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من بنغلاديش واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 290 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 290 خدمة 640K+ رقم 990+ تفعيل خلال 30 يوماً +880 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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بنغلاديش
645747

قطعة

أفضل 20 خدمة في بنغلاديش

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
4000 قطعة

$0.058

Telegram
3000 قطعة

$0.448

Viber
2000 قطعة

$0.089

facebook
1000 قطعة

$0.052

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.09

PayPal
4886 قطعة

$0.498

Whatsapp
7003 قطعة

$0.438

Blizzard
3423 قطعة

$0.416

Twitter
3425 قطعة

$0.204

Uber
3826 قطعة

$0.249

TikTok/Douyin
2579 قطعة

$0.11

Tencent QQ
1 قطعة

$0.006

Imo
3952 قطعة

$0.228

Discord
2326 قطعة

$0.077

WeChat
4330 قطعة

$0.175

Any other
3271 قطعة

$0.406

RedBook
751 قطعة

$0.008

Alibaba
7714 قطعة

$0.724

Walmart
5007 قطعة

$0.05

my jio
2000 قطعة

$0.089

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في بنغلاديش يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.236، الوسيط $0.006) عبر 290 خدمة. أرخص من 52% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 271 خدمة.

الأرخص اليوم: Delivery Club $0.006 Rush $0.006 TenChat $0.006 WinzoGame $0.006 Baidu $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 163
$0.05 – $0.20 52
$0.20 – $0.50 35
أكثر من $0.50 40
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.04 4,000
Viber $0.089 2,000+
Facebook $0.039 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.09 1,000+
WhatsApp $0.438 7,003
Telegram $0.448 3,000
TikTok (Douyin) $0.11 2,579
foodpanda $0.265 4,086
Discord $0.077 2,326
Kwai $0.006 1,002
GoogleVoice $0.006 2,568
Moneylion $0.006 564
Tencent QQ $0.006 1
Zomato $0.006 1,529
Yalla $0.006 782
Lazada $0.006 2,507
Astropay $0.006 716
IFood $0.006 1,694
Zalo $0.006 1
Hepsiburadacom $0.006 3,368
Yemeksepeti $0.006 2,651
Trendyol $0.006 3,873
Poshmark $0.006 945
BlaBlaCar $0.006 2,822
Badoo $0.006 2,581
Beget $0.006 289
DANA $0.006 2,062
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 3,515
Metro $0.006 847
Gojek $0.006 3,361
GroupMe $0.006 1,179
KFC $0.006 699
Kaggle $0.006 676
Monese $0.006 793
Магнит $0.006 2,208
OkCupid $0.006 1,118
OVO $0.006 1,914
Proton Mail $0.006 1,362
Payoneer $0.006 2,866
Revolut $0.006 1,788
СпортМастер $0.006 547
Signal $0.006 718
Самокат $0.006 604
Tokopedia $0.006 621
ВкусВилл $0.006 1,631
Wildberries $0.006 308
Zhihu $0.006 289
Bilibili $0.006 989
Venmo $0.006 1,556
Mercari $0.006 1,178
Одноклассники $0.006 1,938
Mamba, MeetMe $0.006 1,281
Truecaller $0.006 1,002
Ozon $0.006 1,094
Delivery Club $0.006 11,110
Ticketmaster $0.006 4,002
BIGO LIVE $0.006 1,184
Baidu $0.006 5,740
RedBook $0.006 751
Skype $0.006 793
Indomaret $0.006 612
TanTan $0.006 3,621
fiverr $0.006 2,466
CAIXA $0.006 1,188
My11Circle $0.006 576
IQOS $0.006 4,089
JDcom $0.006 1
Joyride $0.006 2,482
LUKOIL-AZS $0.006 955
MEGA $0.006 3,810
Tango $0.006 2,319
TenChat $0.006 8,710
Trip $0.006 325
urent/jet/RuSharing $0.006 873
Wink $0.006 1,411
Wise $0.006 3,124
YAPPY $0.006 1,105
Zupee $0.006 977
Детский мир $0.006 596
FarPost $0.006 483
DoorDash $0.006 2,979
Ininal $0.006 1
Taptap Send $0.006 1,827
WinzoGame $0.006 6,856
bet365 $0.006 1,705
OfferUp $0.006 898
Allegro $0.006 980
paycell $0.006 787
163СOM $0.006 1
Lyft $0.006 597
Zilch $0.006 3,325
Depop $0.006 1,238
Flipkart $0.006 3,749
IRCTC $0.006 807
Eneba $0.006 3,066
AGIBANK $0.006 2,128
Lotus $0.006 1
GG $0.006 938
Justdating $0.006 876
Sravni $0.006 821
Oldubil $0.006 3,496
SoulApp $0.006 1,964
Fruitz $0.006 1,073
Foody $0.006 2,435
Rush $0.006 9,650
kolesa.kz $0.006 218
Swiggy $0.006 3,198
IVI $0.006 2,839
Weverse $0.006 878
AliExpress $0.006 758
Meesho $0.006 2,755
Freelancer $0.006 2,864
Carousell $0.006 488
Paytm $0.006 2,224
99acres $0.006 1,063
Şikayet var $0.006 218
BLIBLI $0.006 325
Linode $0.006 3,046
PicPay $0.006 671
Temu $0.006 2,392
Leboncoin $0.006 2,708
Mercado $0.006 1
Uklon $0.006 788
Rediffmail $0.006 127
Bazos $0.006 1,257
GCash $0.006 4,188
Glovo $0.006 931
EscapeFromTarkov $0.006 2,614
Akulaku $0.006 2,583
Betano $0.006 770
Casino/bet/gambling $0.006 2,484
Claude (Anthropic) $0.006 2,278
Cloud Manager $0.006 3,744
Coca-Cola $0.006 1,360
Foodora $0.006 992
FreeNow $0.006 4,139
Fups $0.006 613
Gett $0.006 1
Grailed $0.006 2
Her $0.006 1,028
JivoMart $0.006 4,100
Klarna $0.006 553
Marktplaats $0.006 239
Mera Gaon $0.006 3,542
Paysend $0.006 804
Pinduoduo $0.006 2,259
PlayerAuctions $0.006 2,476
Rambler $0.006 253
Razer $0.006 2,539
Rebtel $0.006 786
Shpock $0.006 1,020
TamTam $0.006 415
Tata Neu $0.006 2,813
Ubisoft $0.006 1,011
Upwork $0.006 787
VFS GLOBAL $0.006 835
Bjp $0.006 3,021
Dream11 $0.011 5,671
Happn $0.011 8,101
Walmart $0.011 5,007
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
NMI $0.052 2,000+
99app $0.058 3,078
Womply $0.064 2,000+
PciPay $0.079 1,000+
my jio $0.089 2,000+
Amazon $0.09 7,316
Uber $0.095 3,826
X (Twitter) $0.1 3,425
eBay $0.102 4,001
Netflix $0.105 2,648
Spincrush $0.105 2,000+
Nike $0.108 2,656
imo $0.11 3,952
KuCoinPlay $0.112 275
LoveLocal $0.112 522
Citymobil $0.112 468
CommunityGaming $0.112 835
DewuPoison $0.112 252
Huya $0.112 324
iQIYI $0.112 504
Likee $0.112 576
Taikang $0.112 216
Ximalaya $0.112 468
Akudo $0.112 396
Coindcx $0.112 626
Algida $0.112 432
MobiKwik $0.112 574
Alfa $0.112 396
CourseHero $0.112 252
Twilio $0.113 4,542
noon $0.13 2,940
KakaoTalk $0.133 3,003
ChatGPT (OpenAI) $0.135 5,000
LightChat $0.136 275
PGbonus $0.136 356
Hezzl $0.136 356
Naver $0.14 4,630
Hermes $0.148 226
WeChat $0.152 4,330
1688 $0.159 275
EasyPay $0.159 324
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.17 5,000
Vinted $0.18 2,387
Hinge $0.18 3,027
TradingView $0.183 356
Blizzard $0.189 3,423
LINE $0.19 3,726
Skout $0.19 2,001
Google Messages $0.2 4,000
Steam $0.21 2,473
أي خدمة أخرى $0.23 3,271
Вконтакте $0.24 5,136
Yahoo Mail $0.25 3,462
Careem $0.26 2,772
Alipay/Alibaba/1688 $0.28 2,096
Wish $0.289 8,668
MPL $0.289 217
AOL $0.3 4,500
Hopi $0.3 4,290
Snapchat $0.3 2,000+
Subito $0.3 2,813
Dhani $0.31 2,000+
Grab $0.31 3,238
Apple ID $0.32 4,000
Zoho $0.32 2,861
Яндекс $0.35 1,672
Bumble $0.35 5,688
OffGamers $0.371 2,001
Paxful $0.371 217
Shopee $0.38 6,095
Michat $0.383 8,795
Weibo $0.39 8,823
hily $0.4 2,001
Wolt $0.4 2,001
Nttgame $0.41 2,938
HQ Trivia $0.418 468
Burger King $0.44 1
PayPal $0.47 4,886
OLX $0.47 4,349
McDonalds $0.48 5,925
Grindr $0.51 3,000
Coinbase $0.52 3,001
Mail.ru $0.52 5,136
Bolt $0.52 3,009
Ola $0.52 3,260
Clubhouse $0.52 9,007
Craigslist $0.53 4,096
Deliveroo $0.54 2,899
Getir $0.54 2,627
icq $0.559 8,668
Keybase $0.606 9,046
Tosla $0.653 217
DiDi $0.69 1,605
premium.one $0.724 291
Alibaba $0.724 7,714
RegRu $0.759 468
LinkedIn $0.77 5,938
BitClout $0.9 2,021
Blued $0.912 397
Airbnb $0.94 2,000+
Dundle $0.971 1,791
32red $1.018 1,148
Potato $1.018 487
Adidas $1.03 1,618
Paysafecard $1.05 3,648
Douyu $1.053 887
GoFundMe $1.053 7,023
Taobao $1.065 8,404
Quipp $1.077 1,200
Yubo $1.559 397
Papara $1.98 8,154
1xBet $2.559 792
Dent $2.559 972
4Fun $2.559 180
Stormgain $2.559 576
Megogo $2.559 648
Oppo $2.559 252
Uplay $2.559 288
CloudChat $2.559 324
Perfluence $2.559 396

رقم بنغلاديش للتفعيل عبر رسالة نصية

مفتاح الاتصال +880 هو ما يميز رقم بنغلاديش مؤقت عن أي رقم آخر، وهو رقم يُستأجر لتفعيل واحد فقط: يختار المشتري الخدمة، يحصل على الرقم، ثم يقرأ الكود داخل صفحة الموقع فور وصوله. من بين 290 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، بينما يفضّل من يبحث عن استقبال SMS بنغلاديش موثوق التوجه لخدمات مثل Whatsapp وTelegram وGmail حيث تصل الرسائل بانتظام. السعر يبدأ من $0.006، وهذا كافٍ لتفعيل واحد بلا التزام أطول.

بنغلاديش على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 990+
  • اتجاه 7 أيام: +71%
  • أرقام Multi-SMS لـ 271 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في بنغلاديش: WhatsApp, Telegram, Facebook
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 173 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام بنغلاديش تبدأ بـ +880. رمز الدولة: BD.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر بنغلاديش — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

دليل استخدام أرقام بنغلاديش المؤقتة

يلجأ البعض إلى ارقام بنغلاديش مؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) ثانٍ منفصل عن حسابهم الرئيسي، بينما يستخدمها آخرون لتجربة تطبيق جديد أو فصل التسجيلات المرتبطة بالعمل عن رقمهم الشخصي. لمن لا يحدد بعد أي رقم بنغلاديش مع الكود يناسب أي خدمة تحديدا، القاعدة العملية أن أرقام هذه الدولة تعطي أفضل استقبال مع Whatsapp وTelegram وGoogle وYouTube وGmail، فإن كانت إحدى هذه الخدمات هي الهدف فالرقم مناسب مباشرة، وإلا فالأفضل مراجعة قائمة الخدمات المتاحة على صفحة الدولة قبل إتمام الشراء.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 290 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

290 خدمة اليوم، بما في ذلك Delivery Club ($0.006), Rush ($0.006), TenChat ($0.006).

رمز الهاتف لدولة بنغلاديش هو +880. رمز الدولة: BD.

التحقق حسب الخدمة في بنغلاديش

رقم وهمي لـ foodpanda $0.265 رقم مؤقت لـ GCash $0.006 رقم مؤقت لـ FreeNow $0.006 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ IQOS $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم مؤقت لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ MEGA $0.006 رقم وهمي لـ Flipkart $0.006 رقم مؤقت لـ Cloud Manager $0.006 رقم مؤقت لـ TanTan $0.006 رقم وهمي لـ Mera Gaon $0.006 رقم وهمي لـ Drom $0.006 رقم مؤقت لـ Oldubil $0.006 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ Gojek $0.006 رقم مؤقت لـ Zilch $0.006 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.006 رقم مؤقت لـ Wise $0.006 رقم وهمي لـ Eneba $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

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