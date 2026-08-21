رقم مؤقت من بنغلاديش مع الكود (+880)
أرقام بنغلاديش مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من بنغلاديش واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 290 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في بنغلاديش
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.058
$0.448
$0.089
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التحقق عبر الرسائل القصيرة في بنغلاديش يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.236، الوسيط $0.006) عبر 290 خدمة. أرخص من 52% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 271 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.04
|4,000
|✓
|Viber
|$0.089
|2,000+
|$0.039
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|1,000+
|$0.438
|7,003
|✓
|Telegram
|$0.448
|3,000
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.11
|2,579
|✓
|foodpanda
|$0.265
|4,086
|✓
|Discord
|$0.077
|2,326
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,002
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|2,568
|✓
|Moneylion
|$0.006
|564
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|1
|✓
|Zomato
|$0.006
|1,529
|✓
|Yalla
|$0.006
|782
|✓
|Lazada
|$0.006
|2,507
|✓
|Astropay
|$0.006
|716
|✓
|IFood
|$0.006
|1,694
|✓
|Zalo
|$0.006
|1
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,368
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|2,651
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,873
|✓
|Poshmark
|$0.006
|945
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,822
|✓
|Badoo
|$0.006
|2,581
|✓
|Beget
|$0.006
|289
|✓
|DANA
|$0.006
|2,062
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1
|✓
|Drom
|$0.006
|3,515
|✓
|Metro
|$0.006
|847
|✓
|Gojek
|$0.006
|3,361
|✓
|GroupMe
|$0.006
|1,179
|✓
|KFC
|$0.006
|699
|✓
|Kaggle
|$0.006
|676
|✓
|Monese
|$0.006
|793
|✓
|Магнит
|$0.006
|2,208
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,118
|✓
|OVO
|$0.006
|1,914
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,362
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,866
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,788
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|547
|✓
|Signal
|$0.006
|718
|✓
|Самокат
|$0.006
|604
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|621
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,631
|✓
|Wildberries
|$0.006
|308
|✓
|Zhihu
|$0.006
|289
|✓
|Bilibili
|$0.006
|989
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,556
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,178
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|1,938
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,281
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,002
|✓
|Ozon
|$0.006
|1,094
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|11,110
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|4,002
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,184
|✓
|Baidu
|$0.006
|5,740
|✓
|RedBook
|$0.006
|751
|✓
|Skype
|$0.006
|793
|✓
|Indomaret
|$0.006
|612
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|TanTan
|$0.006
|3,621
|✓
|fiverr
|$0.006
|2,466
|✓
|CAIXA
|$0.006
|1,188
|✓
|My11Circle
|$0.006
|576
|✓
|IQOS
|$0.006
|4,089
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|Joyride
|$0.006
|2,482
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|955
|✓
|MEGA
|$0.006
|3,810
|✓
|Tango
|$0.006
|2,319
|✓
|TenChat
|$0.006
|8,710
|✓
|Trip
|$0.006
|325
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|873
|✓
|Wink
|$0.006
|1,411
|✓
|Wise
|$0.006
|3,124
|✓
|YAPPY
|$0.006
|1,105
|✓
|Zupee
|$0.006
|977
|✓
|Детский мир
|$0.006
|596
|✓
|FarPost
|$0.006
|483
|✓
|DoorDash
|$0.006
|2,979
|✓
|Ininal
|$0.006
|1
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|1,827
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|6,856
|✓
|bet365
|$0.006
|1,705
|✓
|OfferUp
|$0.006
|898
|✓
|Allegro
|$0.006
|980
|✓
|paycell
|$0.006
|787
|✓
|163СOM
|$0.006
|1
|✓
|Lyft
|$0.006
|597
|✓
|Zilch
|$0.006
|3,325
|✓
|Depop
|$0.006
|1,238
|✓
|Flipkart
|$0.006
|3,749
|✓
|IRCTC
|$0.006
|807
|✓
|Eneba
|$0.006
|3,066
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|2,128
|✓
|Lotus
|$0.006
|1
|✓
|GG
|$0.006
|938
|✓
|Justdating
|$0.006
|876
|✓
|Sravni
|$0.006
|821
|✓
|Oldubil
|$0.006
|3,496
|✓
|SoulApp
|$0.006
|1,964
|✓
|Fruitz
|$0.006
|1,073
|✓
|Foody
|$0.006
|2,435
|✓
|Rush
|$0.006
|9,650
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|218
|✓
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|$0.006
|3,198
|✓
|IVI
|$0.006
|2,839
|✓
|Weverse
|$0.006
|878
|✓
|AliExpress
|$0.006
|758
|✓
|Meesho
|$0.006
|2,755
|✓
|Freelancer
|$0.006
|2,864
|✓
|Carousell
|$0.006
|488
|✓
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|$0.006
|2,224
|✓
|99acres
|$0.006
|1,063
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|218
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|325
|✓
|Linode
|$0.006
|3,046
|✓
|PicPay
|$0.006
|671
|✓
|Temu
|$0.006
|2,392
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|2,708
|✓
|Mercado
|$0.006
|1
|✓
|Uklon
|$0.006
|788
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|127
|✓
|Bazos
|$0.006
|1,257
|✓
|GCash
|$0.006
|4,188
|✓
|Glovo
|$0.006
|931
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|2,614
|✓
|Akulaku
|$0.006
|2,583
|✓
|Betano
|$0.006
|770
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|2,484
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|2,278
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|3,744
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|1,360
|✓
|Foodora
|$0.006
|992
|✓
|FreeNow
|$0.006
|4,139
|✓
|Fups
|$0.006
|613
|✓
|Gett
|$0.006
|1
|✓
|Grailed
|$0.006
|2
|✓
|Her
|$0.006
|1,028
|✓
|JivoMart
|$0.006
|4,100
|✓
|Klarna
|$0.006
|553
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|239
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|3,542
|✓
|Paysend
|$0.006
|804
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|2,259
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|2,476
|✓
|Rambler
|$0.006
|253
|✓
|Razer
|$0.006
|2,539
|✓
|Rebtel
|$0.006
|786
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,020
|✓
|TamTam
|$0.006
|415
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,813
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,011
|✓
|Upwork
|$0.006
|787
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|835
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|Dream11
|$0.011
|5,671
|✓
|Happn
|$0.011
|8,101
|✓
|Walmart
|$0.011
|5,007
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|99app
|$0.058
|3,078
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Amazon
|$0.09
|7,316
|✓
|Uber
|$0.095
|3,826
|✓
|X (Twitter)
|$0.1
|3,425
|✓
|eBay
|$0.102
|4,001
|✓
|Netflix
|$0.105
|2,648
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Nike
|$0.108
|2,656
|✓
|imo
|$0.11
|3,952
|✓
|KuCoinPlay
|$0.112
|275
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|522
|✓
|Citymobil
|$0.112
|468
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|835
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|252
|✓
|Huya
|$0.112
|324
|✓
|iQIYI
|$0.112
|504
|✓
|Likee
|$0.112
|576
|✓
|Taikang
|$0.112
|216
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|468
|✓
|Akudo
|$0.112
|396
|✓
|Coindcx
|$0.112
|626
|✓
|Algida
|$0.112
|432
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|574
|✓
|Alfa
|$0.112
|396
|✓
|CourseHero
|$0.112
|252
|✓
|Twilio
|$0.113
|4,542
|✓
|noon
|$0.13
|2,940
|✓
|KakaoTalk
|$0.133
|3,003
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.135
|5,000
|✓
|LightChat
|$0.136
|275
|✓
|PGbonus
|$0.136
|356
|✓
|Hezzl
|$0.136
|356
|✓
|Naver
|$0.14
|4,630
|✓
|Hermes
|$0.148
|226
|✓
|$0.152
|4,330
|✓
|1688
|$0.159
|275
|✓
|EasyPay
|$0.159
|324
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.17
|5,000
|✓
|Vinted
|$0.18
|2,387
|✓
|Hinge
|$0.18
|3,027
|✓
|TradingView
|$0.183
|356
|✓
|Blizzard
|$0.189
|3,423
|✓
|LINE
|$0.19
|3,726
|✓
|Skout
|$0.19
|2,001
|✓
|Google Messages
|$0.2
|4,000
|Steam
|$0.21
|2,473
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.23
|3,271
|✓
|Вконтакте
|$0.24
|5,136
|✓
|Yahoo Mail
|$0.25
|3,462
|✓
|Careem
|$0.26
|2,772
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.28
|2,096
|✓
|Wish
|$0.289
|8,668
|✓
|MPL
|$0.289
|217
|✓
|AOL
|$0.3
|4,500
|✓
|Hopi
|$0.3
|4,290
|✓
|Snapchat
|$0.3
|2,000+
|✓
|Subito
|$0.3
|2,813
|✓
|Dhani
|$0.31
|2,000+
|Grab
|$0.31
|3,238
|✓
|Apple ID
|$0.32
|4,000
|✓
|Zoho
|$0.32
|2,861
|✓
|Яндекс
|$0.35
|1,672
|✓
|Bumble
|$0.35
|5,688
|✓
|OffGamers
|$0.371
|2,001
|✓
|Paxful
|$0.371
|217
|✓
|Shopee
|$0.38
|6,095
|✓
|Michat
|$0.383
|8,795
|✓
|$0.39
|8,823
|✓
|hily
|$0.4
|2,001
|✓
|Wolt
|$0.4
|2,001
|✓
|Nttgame
|$0.41
|2,938
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|468
|✓
|Burger King
|$0.44
|1
|✓
|PayPal
|$0.47
|4,886
|✓
|OLX
|$0.47
|4,349
|✓
|McDonalds
|$0.48
|5,925
|✓
|Grindr
|$0.51
|3,000
|✓
|Coinbase
|$0.52
|3,001
|✓
|Mail.ru
|$0.52
|5,136
|✓
|Bolt
|$0.52
|3,009
|✓
|Ola
|$0.52
|3,260
|✓
|Clubhouse
|$0.52
|9,007
|✓
|Craigslist
|$0.53
|4,096
|✓
|Deliveroo
|$0.54
|2,899
|✓
|Getir
|$0.54
|2,627
|✓
|icq
|$0.559
|8,668
|✓
|Keybase
|$0.606
|9,046
|✓
|Tosla
|$0.653
|217
|✓
|DiDi
|$0.69
|1,605
|✓
|premium.one
|$0.724
|291
|✓
|Alibaba
|$0.724
|7,714
|✓
|RegRu
|$0.759
|468
|✓
|$0.77
|5,938
|✓
|BitClout
|$0.9
|2,021
|✓
|Blued
|$0.912
|397
|✓
|Airbnb
|$0.94
|2,000+
|✓
|Dundle
|$0.971
|1,791
|✓
|32red
|$1.018
|1,148
|✓
|Potato
|$1.018
|487
|✓
|Adidas
|$1.03
|1,618
|✓
|Paysafecard
|$1.05
|3,648
|✓
|Douyu
|$1.053
|887
|✓
|GoFundMe
|$1.053
|7,023
|✓
|Taobao
|$1.065
|8,404
|✓
|Quipp
|$1.077
|1,200
|✓
|Yubo
|$1.559
|397
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|Papara
|$1.98
|8,154
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|1xBet
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|792
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|Dent
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|4Fun
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|Stormgain
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|576
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|Megogo
|$2.559
|648
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|Oppo
|$2.559
|252
|✓
|Uplay
|$2.559
|288
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|CloudChat
|$2.559
|324
|✓
|Perfluence
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|396
|✓
رقم بنغلاديش للتفعيل عبر رسالة نصية
مفتاح الاتصال +880 هو ما يميز رقم بنغلاديش مؤقت عن أي رقم آخر، وهو رقم يُستأجر لتفعيل واحد فقط: يختار المشتري الخدمة، يحصل على الرقم، ثم يقرأ الكود داخل صفحة الموقع فور وصوله. من بين 290 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، بينما يفضّل من يبحث عن استقبال SMS بنغلاديش موثوق التوجه لخدمات مثل Whatsapp وTelegram وGmail حيث تصل الرسائل بانتظام. السعر يبدأ من $0.006، وهذا كافٍ لتفعيل واحد بلا التزام أطول.
بنغلاديش على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 990+
- اتجاه 7 أيام: +71%
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أرقام بنغلاديش تبدأ بـ +880. رمز الدولة: BD.
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دليل استخدام أرقام بنغلاديش المؤقتة
يلجأ البعض إلى ارقام بنغلاديش مؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) ثانٍ منفصل عن حسابهم الرئيسي، بينما يستخدمها آخرون لتجربة تطبيق جديد أو فصل التسجيلات المرتبطة بالعمل عن رقمهم الشخصي. لمن لا يحدد بعد أي رقم بنغلاديش مع الكود يناسب أي خدمة تحديدا، القاعدة العملية أن أرقام هذه الدولة تعطي أفضل استقبال مع Whatsapp وTelegram وGoogle وYouTube وGmail، فإن كانت إحدى هذه الخدمات هي الهدف فالرقم مناسب مباشرة، وإلا فالأفضل مراجعة قائمة الخدمات المتاحة على صفحة الدولة قبل إتمام الشراء.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 290 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة بنغلاديش هو +880. رمز الدولة: BD.