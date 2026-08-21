جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام 99acres تتراوح من $0.006 إلى $2.251 (المتوسط $0.1494 ، الوسيط $0.089 ) في 139 دولة. أرخص من 72 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 139 دولة.