يمكن لمستخدمي موقعنا الحصول على أرقام مجانية لاستقبال الرسائل النصية والتسجيل في أي خدمة إنترنت، بدءًا من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة ووصولًا إلى المتاجر الإلكترونية وخدمات التوصيل.

لست بحاجة حتى إلى التسجيل. ما عليك سوى اختيار أي رقم مجاني لاستقبال الرسائل النصية لتتمكن من إنشاء حساب فعّال تمامًا على Facebook أو Threads/Instagram أو Netflix أو Badoo أو Gmail أو أي منصة أخرى.

يعمل مُفعِّل الرسائل النصية المجاني «Tiger SMS» بشفافية وموثوقية، والأهم من ذلك أنه بسيط للغاية.