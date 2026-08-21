رقم مؤجر لتسجيل دخول Flipkart المتكرر

يناسب رقم وهمي لـ Flipkart من يفتح حسابا جديدا بعيدا عن رقمه الشخصي، أو من يفصل مشترياته التجريبية عن حسابه المعتاد قبل الاعتماد على رقم دائم للتسوق. بما أن Flipkart يطلب رمز الدخول عند كل تسجيل دخول وليس مرة واحدة فقط عند إنشاء الحساب، فإن رقم Flipkart مع الكود من نوع الإيجار المستمر أنسب من رقم لمرة واحدة؛ اختر خيار الرقم المؤجر عند الشراء لتتمكن من استقبال رمز الدخول في كل مرة تحتاج فيها للولوج إلى حسابك دون شراء رقم جديد كل مرة.