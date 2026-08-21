رقم وهمي مؤقت لـ Flipkart — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Flipkart أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Flipkart مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 127 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Flipkart
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.185
$0.088
$0.072
$0.089
$0.089
$0.058
$0.006
$0.407
$0.089
$0.089
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Flipkart تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1114، الوسيط $0.088) في 127 دولة. أرخص من 83% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 102 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الهند
|$0.15
|5,002
|باكستان
|$0.006
|3,749
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|3,749
|✓
|زامبيا
|$0.006
|2,544
|✓
|الجزائر
|$0.006
|5,378
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|2,839
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|412
|✓
|مصر
|$0.006
|3,790
|✓
|هايتي
|$0.006
|12
|✓
|فيتنام
|$0.006
|3,037
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|3,751
|✓
|نيبال
|$0.006
|749
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|4,478
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|3,750
|✓
|فرنسا
|$0.006
|3,721
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|3,532
|✓
|هندوراس
|$0.006
|2,749
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|2,463
|✓
|تونس
|$0.006
|3,869
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|2,327
|✓
|المغرب
|$0.006
|3,573
|✓
|أوغندا
|$0.006
|327
|✓
|مالاوي
|$0.006
|3,006
|✓
|غانا
|$0.006
|3,749
|✓
|كينيا
|$0.006
|3,010
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|6
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,549
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|749
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,908
|✓
|مالي
|$0.006
|3,190
|✓
|رواندا
|$0.006
|327
|✓
|السودان
|$0.006
|6
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|2,110
|✓
|بنين
|$0.006
|3,508
|✓
|اليمن
|$0.006
|3,496
|✓
|العراق
|$0.006
|3,823
|✓
|السنغال
|$0.006
|496
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|4,330
|✓
|بولندا
|$0.006
|5,242
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|749
|✓
|هولندا
|$0.006
|10,667
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|2,749
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|2,035
|✓
|الفلبين
|$0.006
|5,138
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|3,080
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|2,006
|✓
|تشاد
|$0.006
|12
|✓
|صربيا
|$0.006
|2,000+
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|6,625
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,378
|✓
|اليونان
|$0.006
|3,998
|✓
|جورجيا
|$0.006
|1,046
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|751
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|6
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|6
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|1,073
|✓
|غينيا
|$0.006
|111
|✓
|لبنان
|$0.006
|773
|✓
|إندونيسيا
|$0.061
|13,211
|✓
|بيلاروسيا
|$0.065
|2
|✓
|عُمان
|$0.065
|1,006
|✓
|بوروندي
|$0.065
|1,002
|✓
|فنلندا
|$0.065
|4
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.088
|3,008
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.088
|1,200
|✓
|ناميبيا
|$0.089
|2,000+
|أنغولا
|$0.089
|3,006
|✓
|البرازيل
|$0.089
|2,211
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.089
|3,000
|بوتسوانا
|$0.089
|3,000
|المكسيك
|$0.089
|3,000
|سريلانكا
|$0.089
|3,001
|✓
|ميانمار
|$0.089
|6,633
|✓
|السلفادور
|$0.089
|1,000+
|جامايكا
|$0.089
|2,000+
|كولومبيا
|$0.089
|4,995
|✓
|الأردن
|$0.089
|2,006
|✓
|الكاميرون
|$0.089
|3,022
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.089
|3,120
|✓
|ليبيا
|$0.089
|3,000
|موريشيوس
|$0.089
|1,000+
|الغابون
|$0.089
|2,000+
|إسبانيا
|$0.089
|3,525
|✓
|تايلاند
|$0.089
|3,000
|بوركينا فاسو
|$0.089
|2,050
|✓
|بلجيكا
|$0.089
|1,324
|✓
|الكونغو
|$0.089
|3,000
|أوروغواي
|$0.089
|2,000+
|الجمهورية العربية السورية
|$0.089
|2,004
|✓
|المجر
|$0.089
|2,000+
|غينيا الاستوائية
|$0.089
|1,000+
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.089
|3,000
|جنوب السودان
|$0.089
|2,000+
|البرتغال
|$0.089
|2,557
|✓
|جمهورية الدومينيكان
|$0.089
|2,000+
|غيانا
|$0.089
|1,000+
|سويسرا
|$0.089
|2,006
|✓
|النرويج
|$0.089
|1,012
|✓
|رومانيا
|$0.089
|2,191
|✓
|غواتيمالا
|$0.089
|1,000+
|أنتيغوا وبربودا
|$0.089
|1,000+
|تشيلي
|$0.089
|5,742
|✓
|سيراليون
|$0.089
|2,002
|✓
|ليبيريا
|$0.089
|3,000
|اليابان
|$0.089
|2,000+
|جزر القمر
|$0.089
|1,000+
|جزر سليمان
|$0.089
|1,000+
|منغوليا
|$0.089
|2,036
|✓
|النمسا
|$0.089
|2,066
|✓
|أستراليا
|$0.089
|2,037
|✓
|نيوزيلندا
|$0.092
|30
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.093
|7,004
|✓
|كندا
|$0.104
|1,136
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|777
|✓
|توغو
|$0.203
|65
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.203
|5
|✓
|الكويت
|$0.212
|1
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.236
|14
|✓
|الدنمارك
|$0.236
|143
|✓
|إيران
|$0.268
|6
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,056
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|سلوفاكيا
|$0.911
|3
|✓
|أوكرانيا
|$1.471
|10,159
|✓
|أيرلندا
|$1.471
|98
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
رقم مؤقت Flipkart لاستقبال رمز الدخول
يرسل Flipkart رمز تحقق مكون من 6 أرقام عبر رسالة نصية عند إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية إذا تأخرت الرسالة. تعتمد المنصة على الأرقام الهندية بشكل أساسي، ولهذا يفعّل أغلب المشترين رقم مؤقت Flipkart من الهند بدل استخدام رقمهم الشخصي. خلال آخر 30 يوما تجاوزت التفعيلات 43,000+، والسعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 127 دولة تتيح استقبال رمز التحقق فور الطلب.
Flipkart على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 43,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #14
- اتجاه 7 أيام: +103%
- أرقام Multi-SMS في 102 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (India): تم تسليم 110,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Flipkart — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم مؤجر لتسجيل دخول Flipkart المتكرر
يناسب رقم وهمي لـ Flipkart من يفتح حسابا جديدا بعيدا عن رقمه الشخصي، أو من يفصل مشترياته التجريبية عن حسابه المعتاد قبل الاعتماد على رقم دائم للتسوق. بما أن Flipkart يطلب رمز الدخول عند كل تسجيل دخول وليس مرة واحدة فقط عند إنشاء الحساب، فإن رقم Flipkart مع الكود من نوع الإيجار المستمر أنسب من رقم لمرة واحدة؛ اختر خيار الرقم المؤجر عند الشراء لتتمكن من استقبال رمز الدخول في كل مرة تحتاج فيها للولوج إلى حسابك دون شراء رقم جديد كل مرة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.088 في 127 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
300K+ رقم في 127 دولة.