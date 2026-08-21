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رقم وهمي مؤقت لـ Flipkart — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Flipkart أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Flipkart مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 127 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 127 دولة 300K+ رقم 43,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #14 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Flipkart
302029

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Flipkart

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الهند
أفضل تسليم
5002 قطعة

$0.185

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
1200 قطعة

$0.088

إندونيسيا
أفضل تسليم
13211 قطعة

$0.072

أرمينيا
2006 قطعة

$0.089

أستراليا
2037 قطعة

$0.089

أفغانستان
3080 قطعة

$0.058

ألبانيا
6 قطعة

$0.006

ألمانيا
4330 قطعة

$0.407

أنتيغوا وبربودا
1000 قطعة

$0.089

أنغولا
3006 قطعة

$0.089

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Flipkart تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1114، الوسيط $0.088) في 127 دولة. أرخص من 83% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 102 دولة.

الأرخص اليوم: هولندا $0.006 إيطاليا $0.006 الجزائر $0.006 بولندا $0.006 الفلبين $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 57
$0.05 – $0.20 57
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 5
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الهند $0.15 5,002
باكستان $0.006 3,749
بنغلاديش $0.006 3,749
زامبيا $0.006 2,544
الجزائر $0.006 5,378
إثيوبيا $0.006 2,839
موزمبيق $0.006 412
مصر $0.006 3,790
هايتي $0.006 12
فيتنام $0.006 3,037
زيمبابوي $0.006 3,751
نيبال $0.006 749
أوزبكستان $0.006 4,478
نيجيريا $0.006 3,750
فرنسا $0.006 3,721
تنزانيا $0.006 3,532
هندوراس $0.006 2,749
الأرجنتين $0.006 2,463
تونس $0.006 3,869
الإكوادور $0.006 2,327
المغرب $0.006 3,573
أوغندا $0.006 327
مالاوي $0.006 3,006
غانا $0.006 3,749
كينيا $0.006 3,010
فنزويلا $0.006 6
كازاخستان $0.006 3,549
قيرغيزستان $0.006 749
بلغاريا $0.006 2,908
مالي $0.006 3,190
رواندا $0.006 327
السودان $0.006 6
جمهورية مولدوفا $0.006 2,110
بنين $0.006 3,508
اليمن $0.006 3,496
العراق $0.006 3,823
السنغال $0.006 496
ألمانيا $0.006 4,330
بولندا $0.006 5,242
ماليزيا $0.006 749
هولندا $0.006 10,667
كمبوديا $0.006 2,749
موريتانيا $0.006 2,035
الفلبين $0.006 5,138
أفغانستان $0.006 3,080
أرمينيا $0.006 2,006
تشاد $0.006 12
صربيا $0.006 2,000+
إيطاليا $0.006 6,625
مدغشقر $0.006 1,378
اليونان $0.006 3,998
جورجيا $0.006 1,046
بوليفيا $0.006 751
طاجيكستان $0.006 6
ألبانيا $0.006 6
سلوفينيا $0.006 1,073
غينيا $0.006 111
لبنان $0.006 773
إندونيسيا $0.061 13,211
بيلاروسيا $0.065 2
عُمان $0.065 1,006
بوروندي $0.065 1,002
فنلندا $0.065 4
جنوب أفريقيا $0.088 3,008
الولايات المتحدة $0.088 1,200
ناميبيا $0.089 2,000+
أنغولا $0.089 3,006
البرازيل $0.089 2,211
الكونغو (الديمقراطية) $0.089 3,000
بوتسوانا $0.089 3,000
المكسيك $0.089 3,000
سريلانكا $0.089 3,001
ميانمار $0.089 6,633
السلفادور $0.089 1,000+
جامايكا $0.089 2,000+
كولومبيا $0.089 4,995
الأردن $0.089 2,006
الكاميرون $0.089 3,022
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.089 3,120
ليبيا $0.089 3,000
موريشيوس $0.089 1,000+
الغابون $0.089 2,000+
إسبانيا $0.089 3,525
تايلاند $0.089 3,000
بوركينا فاسو $0.089 2,050
بلجيكا $0.089 1,324
الكونغو $0.089 3,000
أوروغواي $0.089 2,000+
الجمهورية العربية السورية $0.089 2,004
المجر $0.089 2,000+
غينيا الاستوائية $0.089 1,000+
الإمارات العربية المتحدة $0.089 3,000
جنوب السودان $0.089 2,000+
البرتغال $0.089 2,557
جمهورية الدومينيكان $0.089 2,000+
غيانا $0.089 1,000+
سويسرا $0.089 2,006
النرويج $0.089 1,012
رومانيا $0.089 2,191
غواتيمالا $0.089 1,000+
أنتيغوا وبربودا $0.089 1,000+
تشيلي $0.089 5,742
سيراليون $0.089 2,002
ليبيريا $0.089 3,000
اليابان $0.089 2,000+
جزر القمر $0.089 1,000+
جزر سليمان $0.089 1,000+
منغوليا $0.089 2,036
النمسا $0.089 2,066
أستراليا $0.089 2,037
نيوزيلندا $0.092 30
المملكة المتحدة $0.093 7,004
كندا $0.104 1,136
جمهورية التشيك $0.118 777
توغو $0.203 65
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.203 5
الكويت $0.212 1
البوسنة والهرسك $0.236 14
الدنمارك $0.236 143
إيران $0.268 6
إسرائيل $0.295 2,056
السويد $0.295 309
سلوفاكيا $0.911 3
أوكرانيا $1.471 10,159
أيرلندا $1.471 98
إستونيا $1.471 281
كرواتيا $1.471 454

رقم مؤقت Flipkart لاستقبال رمز الدخول

يرسل Flipkart رمز تحقق مكون من 6 أرقام عبر رسالة نصية عند إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية إذا تأخرت الرسالة. تعتمد المنصة على الأرقام الهندية بشكل أساسي، ولهذا يفعّل أغلب المشترين رقم مؤقت Flipkart من الهند بدل استخدام رقمهم الشخصي. خلال آخر 30 يوما تجاوزت التفعيلات 43,000+، والسعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 127 دولة تتيح استقبال رمز التحقق فور الطلب.

Flipkart على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 43,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #14
  • اتجاه 7 أيام: +103%
  • أرقام Multi-SMS في 102 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (India): تم تسليم 110,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Flipkart — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

رقم مؤجر لتسجيل دخول Flipkart المتكرر

يناسب رقم وهمي لـ Flipkart من يفتح حسابا جديدا بعيدا عن رقمه الشخصي، أو من يفصل مشترياته التجريبية عن حسابه المعتاد قبل الاعتماد على رقم دائم للتسوق. بما أن Flipkart يطلب رمز الدخول عند كل تسجيل دخول وليس مرة واحدة فقط عند إنشاء الحساب، فإن رقم Flipkart مع الكود من نوع الإيجار المستمر أنسب من رقم لمرة واحدة؛ اختر خيار الرقم المؤجر عند الشراء لتتمكن من استقبال رمز الدخول في كل مرة تحتاج فيها للولوج إلى حسابك دون شراء رقم جديد كل مرة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.088 في 127 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Netherlands ($0.006), Italy ($0.006), Algeria ($0.006)

300K+ رقم في 127 دولة.

رقم Flipkart حسب الدولة

رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم مصر مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم اليمن مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم فيتنام مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم مالاوي مؤقت $0.006

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