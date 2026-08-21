رقم مؤقت من جامايكا مع الكود (+1876)
أرقام جامايكا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جامايكا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 223 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في جامايكا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.3
$0.196
$0.443
$0.196
$0.105
$0.642
$0.183
$2.56
$0.218
$2.56
$0.101
$0.101
$0.372
$0.183
$0.766
$0.113
$0.101
$0.113
$1.079
$0.478
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جامايكا يكلف من $0.04 إلى $2.559 (المتوسط $0.6447، الوسيط $0.289) عبر 223 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 190 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Telegram
|$0.296
|8,685
|✓
|Amazon
|$0.146
|4,099
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.196
|9,295
|✓
|$0.443
|10,682
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.062
|1,000+
|Naver
|$0.064
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,000+
|Kwai
|$0.065
|437
|✓
|Vinted
|$0.065
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.066
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,097
|JivoMart
|$0.071
|2,097
|Walmart
|$0.071
|3,099
|✓
|Zupee
|$0.077
|291
|✓
|Uber
|$0.079
|2,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|PGbonus
|$0.089
|324
|✓
|KuCoinPlay
|$0.089
|243
|✓
|Bumble
|$0.089
|405
|✓
|TenChat
|$0.089
|396
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|EscapeFromTarkov
|$0.089
|216
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Delivery Club
|$0.1
|432
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|417
|✓
|99app
|$0.1
|360
|✓
|My11Circle
|$0.1
|469
|✓
|Citymobil
|$0.1
|432
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|730
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|180
|✓
|Huya
|$0.1
|288
|✓
|iQIYI
|$0.1
|432
|✓
|IQOS
|$0.1
|504
|✓
|Likee
|$0.1
|504
|✓
|Taikang
|$0.1
|180
|✓
|Trip
|$0.1
|365
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|360
|✓
|WinzoGame
|$0.1
|324
|✓
|Coindcx
|$0.1
|360
|✓
|Rush
|$0.1
|288
|✓
|Swiggy
|$0.1
|1,148
|✓
|IVI
|$0.1
|216
|✓
|Meesho
|$0.1
|835
|✓
|Paytm
|$0.1
|360
|✓
|99acres
|$0.1
|574
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|360
|✓
|BLIBLI
|$0.1
|252
|✓
|Linode
|$0.1
|648
|✓
|Akulaku
|$0.1
|288
|✓
|Pinduoduo
|$0.1
|396
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|97
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Dream11
|$0.112
|864
|✓
|Baidu
|$0.112
|17,521
|✓
|MEGA
|$0.112
|468
|✓
|Twilio
|$0.112
|720
|✓
|Akudo
|$0.112
|288
|✓
|Algida
|$0.112
|360
|✓
|Temu
|$0.112
|1,044
|✓
|CourseHero
|$0.112
|216
|✓
|Poshmark
|$0.124
|405
|✓
|Signal
|$0.124
|593
|✓
|noon
|$0.124
|7,747
|✓
|Hezzl
|$0.136
|324
|✓
|LINE
|$0.14
|15,823
|✓
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|eBay
|$0.15
|9,335
|✓
|Gojek
|$0.159
|437
|✓
|LightChat
|$0.159
|243
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.17
|3,000
|✓
|Metro
|$0.171
|324
|✓
|Apple ID
|$0.176
|3,055
|✓
|1688
|$0.183
|291
|✓
|Adidas
|$0.183
|469
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|90
|✓
|Grab
|$0.183
|2,000+
|✓
|GroupMe
|$0.195
|340
|✓
|Viber
|$0.196
|7,608
|✓
|$0.196
|7,742
|✓
|Вконтакте
|$0.196
|1,097
|TradingView
|$0.206
|324
|✓
|Hermes
|$0.206
|194
|✓
|TanTan
|$0.206
|356
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|127
|✓
|BitClout
|$0.218
|356
|✓
|32red
|$0.218
|324
|✓
|Dundle
|$0.218
|388
|✓
|Netflix
|$0.239
|9,504
|✓
|Happn
|$0.253
|8,388
|✓
|Nike
|$0.265
|2,000+
|✓
|Одноклассники
|$0.265
|90
|✓
|Justdating
|$0.265
|217
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|127
|✓
|Douyu
|$0.277
|243
|✓
|$0.277
|9,697
|✓
|Zomato
|$0.289
|291
|✓
|Discord
|$0.289
|2,000+
|✓
|premium.one
|$0.289
|259
|✓
|Clubhouse
|$0.289
|1,148
|✓
|MPL
|$0.289
|127
|✓
|IRCTC
|$0.289
|1,148
|✓
|imo
|$0.312
|2,000+
|✓
|Rediffmail
|$0.312
|126
|✓
|X (Twitter)
|$0.32
|1,000+
|GoogleVoice
|$0.336
|1,126
|✓
|Carousell
|$0.336
|217
|✓
|OfferUp
|$0.348
|127
|✓
|Google Messages
|$0.351
|97
|Bolt
|$0.359
|2,000+
|✓
|Rambler
|$0.359
|216
|✓
|foodpanda
|$0.371
|2,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.371
|2,000+
|✓
|Craigslist
|$0.371
|2,000+
|✓
|AOL
|$0.371
|2,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.371
|2,000+
|✓
|Michat
|$0.371
|1,540
|✓
|Blued
|$0.371
|127
|✓
|Paxful
|$0.371
|127
|✓
|Grindr
|$0.383
|2,000+
|✓
|McDonalds
|$0.406
|2,000+
|✓
|Skout
|$0.418
|2,000+
|✓
|Potato
|$0.418
|217
|✓
|Snapchat
|$0.418
|2,000+
|✓
|Steam
|$0.43
|2,000+
|✓
|OffGamers
|$0.442
|2,000+
|✓
|$0.453
|2,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.465
|7,615
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.477
|2,000+
|✓
|Blizzard
|$0.489
|2,000+
|✓
|hily
|$0.489
|8,686
|✓
|OLX
|$0.5
|8,283
|✓
|Ozon
|$0.5
|127
|✓
|RedBook
|$0.512
|352
|✓
|Zoho
|$0.524
|2,000+
|✓
|Shopee
|$0.536
|9,042
|✓
|Wolt
|$0.536
|2,000+
|✓
|Nttgame
|$0.548
|9,212
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|Wildberries
|$0.559
|217
|✓
|Wish
|$0.583
|684
|✓
|Papara
|$0.595
|2,000+
|✓
|Careem
|$0.606
|14,027
|✓
|Getir
|$0.642
|8,072
|✓
|Alibaba
|$0.642
|1,001
|✓
|Tosla
|$0.653
|127
|✓
|Yubo
|$0.653
|127
|✓
|Eneba
|$0.653
|90
|✓
|HQ Trivia
|$0.724
|468
|✓
|icq
|$0.724
|684
|✓
|Dent
|$0.748
|900
|✓
|BlaBlaCar
|$0.748
|1,828
|✓
|Airbnb
|$0.759
|2,000+
|✓
|RegRu
|$0.759
|396
|✓
|CAIXA
|$0.783
|612
|✓
|Taobao
|$0.842
|5,586
|✓
|Coinbase
|$0.853
|1,008
|✓
|Lazada
|$0.983
|2,415
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.983
|1,053
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.983
|1,907
|✓
|Tango
|$1.006
|1,348
|✓
|AliExpress
|$1.006
|7,270
|✓
|Trendyol
|$1.018
|1,866
|✓
|Mamba, MeetMe
|$1.03
|1,117
|✓
|Proton Mail
|$1.053
|1,631
|✓
|IFood
|$1.089
|963
|✓
|Yemeksepeti
|$1.089
|1,953
|✓
|KFC
|$1.1
|849
|✓
|Truecaller
|$1.124
|2,586
|✓
|Zalo
|$1.136
|2,000+
|✓
|fiverr
|$1.136
|2,237
|✓
|DiDi
|$1.195
|2,000+
|✓
|PicPay
|$1.206
|156
|✓
|Wise
|$1.23
|468
|✓
|Glovo
|$1.23
|1,119
|✓
|Quipp
|$1.253
|1,096
|✓
|GoFundMe
|$1.3
|8,580
|✓
|Skype
|$1.736
|720
|✓
|$1.83
|2,000+
|✓
|1xBet
|$2.559
|684
|✓
|Badoo
|$2.559
|864
|✓
|Beget
|$2.559
|216
|✓
|DANA
|$2.559
|504
|✓
|Drom
|$2.559
|864
|✓
|4Fun
|$2.559
|144
|✓
|Monese
|$2.559
|720
|✓
|OkCupid
|$2.559
|720
|✓
|OVO
|$2.559
|468
|✓
|Paysafecard
|$2.559
|504
|✓
|Revolut
|$2.559
|504
|✓
|Stormgain
|$2.559
|504
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|468
|✓
|Zhihu
|$2.559
|288
|✓
|Bilibili
|$2.559
|468
|✓
|Venmo
|$2.559
|396
|✓
|Mercari
|$2.559
|468
|✓
|EasyPay
|$2.559
|576
|✓
|Megogo
|$2.559
|576
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|432
|✓
|FarPost
|$2.559
|216
|✓
|Oppo
|$2.559
|252
|✓
|DoorDash
|$2.559
|648
|✓
|Sravni
|$2.559
|216
|✓
|Fruitz
|$2.559
|288
|✓
|Uplay
|$2.559
|216
|✓
|Leboncoin
|$2.559
|648
|✓
|CloudChat
|$2.559
|288
|✓
|Perfluence
|$2.559
|360
|✓
صيغة الرقم
أرقام جامايكا تبدأ بـ +1876. رمز الدولة: JM.
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الأسئلة الشائعة
من $0.04 إلى $2.559 — الوسيط $0.289 عبر 223 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة جامايكا هو +1876. رمز الدولة: JM.