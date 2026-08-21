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رقم مؤقت من جامايكا مع الكود (+1876)

أرقام جامايكا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جامايكا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 223 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 223 خدمة 380K+ رقم 610+ تفعيل خلال 30 يوماً +1876 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في جامايكا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
8685 قطعة

$0.3

facebook
7742 قطعة

$0.196

Whatsapp
10682 قطعة

$0.443

Вконтакте
1097 قطعة

$0.196

TikTok/Douyin
1000 قطعة

$0.105

Alibaba
1001 قطعة

$0.642

1688
291 قطعة

$0.183

1хbet
684 قطعة

$2.56

32red
324 قطعة

$0.218

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
574 قطعة

$0.101

99app
360 قطعة

$0.101

AOL
2000 قطعة

$0.372

Adidas
469 قطعة

$0.183

Airbnb
2000 قطعة

$0.766

Akudo
288 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.101

Algida
360 قطعة

$0.113

AliExpress
7270 قطعة

$1.079

Alipay/Alibaba/1688
2000 قطعة

$0.478

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جامايكا يكلف من $0.04 إلى $2.559 (المتوسط $0.6447، الوسيط $0.289) عبر 223 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 190 خدمة.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 85
$0.20 – $0.50 52
أكثر من $0.50 77
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Telegram $0.296 8,685
Amazon $0.146 4,099
Instagram (Threads) $0.196 9,295
WhatsApp $0.443 10,682
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 1,000+
KakaoTalk $0.062 1,000+
Naver $0.064 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,000+
Kwai $0.065 437
Vinted $0.065 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.066 1,000+
Subito $0.071 1,097
JivoMart $0.071 2,097
Walmart $0.071 3,099
Zupee $0.077 291
Uber $0.079 2,000+
PciPay $0.079 1,000+
PGbonus $0.089 324
KuCoinPlay $0.089 243
Bumble $0.089 405
TenChat $0.089 396
Flipkart $0.089 2,000+
EscapeFromTarkov $0.089 216
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Delivery Club $0.1 432
LoveLocal $0.1 417
99app $0.1 360
My11Circle $0.1 469
Citymobil $0.1 432
CommunityGaming $0.1 730
DewuPoison $0.1 180
Huya $0.1 288
iQIYI $0.1 432
IQOS $0.1 504
Likee $0.1 504
Taikang $0.1 180
Trip $0.1 365
Ximalaya $0.1 360
WinzoGame $0.1 324
Coindcx $0.1 360
Rush $0.1 288
Swiggy $0.1 1,148
IVI $0.1 216
Meesho $0.1 835
Paytm $0.1 360
99acres $0.1 574
MobiKwik $0.1 360
BLIBLI $0.1 252
Linode $0.1 648
Akulaku $0.1 288
Pinduoduo $0.1 396
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 97
my jio $0.106 1,000+
Dream11 $0.112 864
Baidu $0.112 17,521
MEGA $0.112 468
Twilio $0.112 720
Akudo $0.112 288
Algida $0.112 360
Temu $0.112 1,044
CourseHero $0.112 216
Poshmark $0.124 405
Signal $0.124 593
noon $0.124 7,747
Hezzl $0.136 324
LINE $0.14 15,823
PayPal $0.14 1,000+
eBay $0.15 9,335
Gojek $0.159 437
LightChat $0.159 243
Google (Gmail / YouTube) $0.17 3,000
Metro $0.171 324
Apple ID $0.176 3,055
1688 $0.183 291
Adidas $0.183 469
Mail.ru $0.183 90
Grab $0.183 2,000+
GroupMe $0.195 340
Viber $0.196 7,608
Facebook $0.196 7,742
Вконтакте $0.196 1,097
TradingView $0.206 324
Hermes $0.206 194
TanTan $0.206 356
kolesa.kz $0.206 127
BitClout $0.218 356
32red $0.218 324
Dundle $0.218 388
Netflix $0.239 9,504
Happn $0.253 8,388
Nike $0.265 2,000+
Одноклассники $0.265 90
Justdating $0.265 217
Şikayet var $0.265 127
Douyu $0.277 243
Weibo $0.277 9,697
Zomato $0.289 291
Discord $0.289 2,000+
premium.one $0.289 259
Clubhouse $0.289 1,148
MPL $0.289 127
IRCTC $0.289 1,148
imo $0.312 2,000+
Rediffmail $0.312 126
X (Twitter) $0.32 1,000+
GoogleVoice $0.336 1,126
Carousell $0.336 217
OfferUp $0.348 127
Google Messages $0.351 97
Bolt $0.359 2,000+
Rambler $0.359 216
foodpanda $0.371 2,000+
Yahoo Mail $0.371 2,000+
Craigslist $0.371 2,000+
AOL $0.371 2,000+
Deliveroo $0.371 2,000+
Michat $0.371 1,540
Blued $0.371 127
Paxful $0.371 127
Grindr $0.383 2,000+
McDonalds $0.406 2,000+
Skout $0.418 2,000+
Potato $0.418 217
Snapchat $0.418 2,000+
Steam $0.43 2,000+
OffGamers $0.442 2,000+
LinkedIn $0.453 2,000+
Ticketmaster $0.465 7,615
Alipay/Alibaba/1688 $0.477 2,000+
Blizzard $0.489 2,000+
hily $0.489 8,686
OLX $0.5 8,283
Ozon $0.5 127
RedBook $0.512 352
Zoho $0.524 2,000+
Shopee $0.536 9,042
Wolt $0.536 2,000+
Nttgame $0.548 9,212
GG $0.548 126
Wildberries $0.559 217
Wish $0.583 684
Papara $0.595 2,000+
Careem $0.606 14,027
Getir $0.642 8,072
Alibaba $0.642 1,001
Tosla $0.653 127
Yubo $0.653 127
Eneba $0.653 90
HQ Trivia $0.724 468
icq $0.724 684
Dent $0.748 900
BlaBlaCar $0.748 1,828
Airbnb $0.759 2,000+
RegRu $0.759 396
CAIXA $0.783 612
Taobao $0.842 5,586
Coinbase $0.853 1,008
Lazada $0.983 2,415
Hepsiburadacom $0.983 1,053
أي خدمة أخرى $0.983 1,907
Tango $1.006 1,348
AliExpress $1.006 7,270
Trendyol $1.018 1,866
Mamba, MeetMe $1.03 1,117
Proton Mail $1.053 1,631
IFood $1.089 963
Yemeksepeti $1.089 1,953
KFC $1.1 849
Truecaller $1.124 2,586
Zalo $1.136 2,000+
fiverr $1.136 2,237
DiDi $1.195 2,000+
PicPay $1.206 156
Wise $1.23 468
Glovo $1.23 1,119
Quipp $1.253 1,096
GoFundMe $1.3 8,580
Skype $1.736 720
WeChat $1.83 2,000+
1xBet $2.559 684
Badoo $2.559 864
Beget $2.559 216
DANA $2.559 504
Drom $2.559 864
4Fun $2.559 144
Monese $2.559 720
OkCupid $2.559 720
OVO $2.559 468
Paysafecard $2.559 504
Revolut $2.559 504
Stormgain $2.559 504
Tokopedia $2.559 468
Zhihu $2.559 288
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 396
Mercari $2.559 468
EasyPay $2.559 576
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 252
DoorDash $2.559 648
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 288
Uplay $2.559 216
Leboncoin $2.559 648
CloudChat $2.559 288
Perfluence $2.559 360

جامايكا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 610+
  • أرقام Multi-SMS لـ 190 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في جامايكا: WhatsApp, Amazon, Telegram
  • الأكثر شراءً: Telegram
  • 33 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جامايكا تبدأ بـ +1876. رمز الدولة: JM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جامايكا — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.559 — الوسيط $0.289 عبر 223 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

223 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Sixer ($0.042).

رمز الهاتف لدولة جامايكا هو +1876. رمز الدولة: JM.

التحقق حسب الخدمة في جامايكا

رقم وهمي لـ Amazon $0.146 رقم مؤقت لـ Instagram (Threads) $0.196 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.062 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Naver $0.064 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.065 رقم مؤقت لـ Kwai $0.065 رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.066 رقم وهمي لـ Walmart $0.071 رقم وهمي لـ JivoMart $0.071 رقم مؤقت لـ Subito $0.071

دول شائعة أخرى

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