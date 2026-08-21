AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من بولندا مع الكود (+48)

أرقام بولندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من بولندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.003، ويدعم 536 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.003 536 خدمة 12.3M+ رقم 13,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #16 +48 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

بولندا
12357399

قطعة

أفضل 20 خدمة في بولندا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
217869 قطعة

$0.082

Telegram
255274 قطعة

$1.556

eBay
155627 قطعة

$0.134

Viber
123872 قطعة

$0.1

facebook
219490 قطعة

$0.079

Google,youtube,Gmail
141309 قطعة

$0.22

Steam
150859 قطعة

$0.027

Whatsapp
222275 قطعة

$0.897

Blizzard
156977 قطعة

$0.048

Netflix
91721 قطعة

$0.04

Twitter
145587 قطعة

$0.06

Вконтакте
8307 قطعة

$0.23

Uber
145970 قطعة

$0.12

Yahoo
236679 قطعة

$0.029

Amazon
204943 قطعة

$0.101

Alipay/Alibaba/1688
148500 قطعة

$0.05

1688
2298 قطعة

$0.055

TikTok/Douyin
133285 قطعة

$0.043

Imo
20997 قطعة

$0.054

Deliveroo
152494 قطعة

$0.06

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في بولندا يكلف من $0.003 إلى $3.879 (المتوسط $0.159، الوسيط $0.052) عبر 536 خدمة. أرخص من 67% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 522 خدمة.

الأرخص اليوم: inDrive $0.003 Nike $0.006 Tango $0.006 Shopee $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 253
$0.05 – $0.20 197
$0.20 – $0.50 46
أكثر من $0.50 40
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.1 204,943
Viber $0.1 123,872
Instagram (Threads) $0.067 217,869
WeChat $0.05 33,572
Facebook $0.056 219,490
WhatsApp $0.7 222,275
ChatGPT (OpenAI) $0.064 131,165
أي خدمة أخرى $0.101 27,118
Telegram $1.05 255,274
Wolt $0.04 143,533
eBay $0.11 155,627
Ticketmaster $0.04 22,909
Google Messages $0.1 6,013
Fotka $0.04 47,632
Google (Gmail / YouTube) $0.203 141,309
DiDi $0.012 39,731
Apple ID $0.014 154,182
Yahoo Mail $0.029 236,679
Bumble $0.04 151,782
Uber $0.12 145,970
Вконтакте $0.23 8,307
TikTok (Douyin) $0.04 133,285
Signal $0.013 149,891
Netflix $0.04 91,721
Claude (Anthropic) $0.022 39,757
Linode $0.118 11,552
Vinted $0.159 41,521
OLX $0.271 103,190
Ozon $0.064 2,386
LinkedIn $0.04 146,657
Onet $0.04 123,153
Deliveroo $0.06 152,494
imo $0.054 20,997
Bolt $0.085 76,807
SHEIN $0.044 1,075
GG $0.091 52,731
Badoo $0.133 2,259
Steam $0.014 150,859
Zoho $0.04 170,903
X (Twitter) $0.06 145,587
Allegro $0.015 142,864
Discord $0.059 140,598
Meituan $0.059 62
Snapchat $0.093 45,437
Wise $0.124 145,827
Brevo $0.141 2,313
Hinge $0.153 154,863
Taptap Send $0.192 30,198
IQOS $0.218 6,229
Paysafecard $0.234 27,339
YandexGo $0.285 62
Taobao $0.321 4,298
PayPal $0.589 137,892
inDrive $0.003 3,590
Фотострана $0.004 2,236
Kwai $0.006 142,284
GoogleVoice $0.006 11,727
Nike $0.006 160,999
Shopee $0.006 152,986
Moneylion $0.006 3,305
Yalla $0.006 43,651
Skout $0.006 3,299
Lazada $0.006 4,341
Careem $0.006 145,157
Astropay $0.006 4,519
Getir $0.006 4,304
Hopi $0.006 6,299
IFood $0.006 5,331
Zalo $0.006 7,278
Hepsiburadacom $0.006 152,301
Dream11 $0.006 9,840
Trendyol $0.006 8,344
Ашан $0.006 3,383
Beget $0.006 2,306
Burger King $0.006 2,305
DANA $0.006 4,514
dodopizza $0.006 2,299
Drom $0.006 4,541
ДругВокруг $0.006 2,310
Metro $0.006 3,305
GroupMe $0.006 3,303
hh $0.006 2,337
KFC $0.006 5,306
Kaggle $0.006 140,790
Lenta $0.006 72
MTS CashBack $0.006 70
McDonalds $0.006 5,323
Monese $0.006 11,050
Магнит $0.006 2,325
OVO $0.006 2,333
Proton Mail $0.006 151,504
СпортМастер $0.006 2,308
Spotify $0.006 4,299
Самокат $0.006 2,305
Tokopedia $0.006 2,306
ВкусВилл $0.006 2,328
Wildberries $0.006 3,301
Zhihu $0.006 11,051
Bilibili $0.006 3,382
Airtel $0.006 2,311
Venmo $0.006 5,552
Mercari $0.006 11,031
Юла $0.006 2,301
Mamba, MeetMe $0.006 2,301
Truecaller $0.006 3,299
Delivery Club $0.006 7,239
Netease $0.006 2,302
BIGO LIVE $0.006 2,255
Clubhouse $0.006 145,481
RedBook $0.006 4,383
Skype $0.006 8,780
99app $0.006 140,836
Indomaret $0.006 4,305
TanTan $0.006 3,383
CAIXA $0.006 6,364
My11Circle $0.006 5,842
Lamoda $0.006 4,520
LUKOIL-AZS $0.006 7,609
MEGA $0.006 5,158
Tango $0.006 160,997
TenChat $0.006 6,300
Trip $0.006 6,256
urent/jet/RuSharing $0.006 2,545
Wink $0.006 5,685
YAPPY $0.006 4,518
Zupee $0.006 6,314
Вкусно и Точка $0.006 2,308
Детский мир $0.006 123
Лэтуаль $0.006 2,299
Эльдорадо $0.006 68
Золотое Яблоко $0.006 31
FarPost $0.006 4,518
DoorDash $0.006 7,509
Ininal $0.006 2,299
WinzoGame $0.006 9,175
bet365 $0.006 2,339
Idealista $0.006 141,861
Nttgame $0.006 2,299
OfferUp $0.006 3,310
eWallet $0.006 68
paycell $0.006 2,301
BIP $0.006 65
163СOM $0.006 4,494
Meta $0.006 3,299
Betfair $0.006 3,320
OffGamers $0.006 3,294
Lyft $0.006 4,519
Dostavista $0.006 4,545
СберАптека $0.006 71
hily $0.006 3,299
neftm $0.006 80
Zilch $0.006 97
Depop $0.006 2,339
Flipkart $0.006 5,242
IRCTC $0.006 11,430
Eneba $0.006 3,392
noon $0.006 138,569
AGIBANK $0.006 97
Lotus $0.006 65
WorldRemit $0.006 6,516
Oriflame $0.006 3,304
MoneyPay $0.006 72
Koshelek $0.006 68
Codashop $0.006 4,525
Sravni $0.006 2,700
Oldubil $0.006 4,534
FunPay $0.006 64
SoulApp $0.006 2,340
Fruitz $0.006 37,924
Foody $0.006 6,046
Rush $0.006 5,118
Rozetka $0.006 3,309
kolesa.kz $0.006 4,586
Swiggy $0.006 5,200
Grab $0.006 6,385
IVI $0.006 5,881
Weverse $0.006 2,308
Chispa $0.006 2,308
Immowelt $0.006 3,308
Ukrnet $0.006 3,307
Meesho $0.006 4,513
MoMo $0.006 100
Freelancer $0.006 2,321
AptekaRU $0.006 70
Carousell $0.006 3,299
Paytm $0.006 6,441
99acres $0.006 3,698
Букмекерские $0.006 1
Şikayet var $0.006 56,518
BLIBLI $0.006 13,694
AVON $0.006 2,315
PicPay $0.006 3,643
Nextdoor $0.006 2,303
РСА $0.006 2,305
PaddyPower $0.006 3,375
Mercado $0.006 3,307
Rediffmail $0.006 3,299
Prom $0.006 3,308
EscapeFromTarkov $0.006 3,557
Лейка $0.006 63
Akulaku $0.006 6,387
All Access $0.006 18
Ankama $0.006 5,390
AstraPay $0.006 100
Autoru $0.006 2,315
BPJSTK $0.006 72
Bunq $0.006 2,402
Casino/bet/gambling $0.006 29
CDEK $0.006 85
Cian $0.006 63
Cloud Manager $0.006 39
CMB $0.006 4,307
Coca-Cola $0.006 2,266
Feeld $0.006 3,310
Feels $0.006 4,305
Flowwow $0.006 64
Foodora $0.006 4,381
FreeNow $0.006 11,069
Fups $0.006 69
Gett $0.006 2,299
Gopuff $0.006 2,309
gpnbonus $0.006 85
Greggs $0.006 4,306
Greywoods $0.006 72
Her $0.006 72
JivoMart $0.006 5,276
KION $0.006 91
Klarna $0.006 2,377
LinkAja $0.006 12
Marktplaats $0.006 4,311
Mera Gaon $0.006 18
MotorkuX $0.006 90
Muzz $0.006 9
myboost $0.006 70
Neon $0.006 69
Next $0.006 63
Nubank $0.006 71
OneForma $0.006 4,387
Pinduoduo $0.006 4,544
PlayerAuctions $0.006 2,407
Pockit $0.006 2,309
Rambler $0.006 11,181
Razer $0.006 4,312
Rebtel $0.006 30,922
RummyCircle $0.006 2,308
Ryde $0.006 10
Shpock $0.006 2,306
Spark Driver $0.006 10
TamTam $0.006 63
Tata Neu $0.006 95
This Fate $0.006 74
Ubisoft $0.006 4,387
Vercel $0.006 2,372
VFS GLOBAL $0.006 31,973
Voi $0.006 2,240
WooPlus $0.006 10
YouDo $0.006 2,303
ZUS Coffee $0.006 77
Аптека Апрель $0.006 1
Банки $0.006 6
БлинБери $0.006 70
Почта России $0.006 6
Профи $0.006 2,305
СушиВёсла $0.006 2,306
Bjp $0.006 80
Artstation $0.006 1
LINE $0.01 86,165
Baidu $0.01 157,252
AOL $0.015 165,710
МВидео $0.015 2,569
Happn $0.015 6,386
GMX $0.015 139,295
Revolut $0.016 31,978
Xiaomi $0.019 48,375
Tencent QQ $0.026 136,229
Яндекс $0.026 6,918
Lebocoin $0.031 2
JDcom $0.035 33,907
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.036 156,897
Blizzard $0.04 156,977
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
1688 $0.049 2,298
Alipay/Alibaba/1688 $0.05 148,500
Zomato $0.052 2,305
GoFundMe $0.052 2,298
mosru $0.052 62
Около $0.052 62
PingCode $0.052 62
МирЗнакомств $0.052 62
AdaKami $0.052 62
Uteka $0.052 62
RuTube $0.052 100
Окей $0.052 62
Boosty $0.052 62
BytePlus $0.052 62
CollabAct $0.052 62
Friendtech $0.052 62
Meitu $0.052 62
PizzaHut $0.052 62
Tuul $0.052 62
Uralairlines $0.052 62
NMI $0.052 2,000+
Inboxlv $0.055 14,300
RummyWealth $0.055 8,006
Algida $0.055 4,816
Naver $0.058 167,840
Buff.163 $0.059 62
Grindr $0.059 77,037
RummyOla $0.059 62
Ace2Three $0.059 62
Thisshop $0.059 62
RRSA $0.059 62
24betting $0.059 62
Bykea $0.059 2,298
UWIN $0.059 62
MonobankIndia $0.059 62
irancell $0.059 62
EarnEasy $0.059 62
GlobalTel $0.059 64
GoPayz $0.059 62
Playerzpot $0.059 2,298
Uzum $0.059 62
Велобайк $0.059 62
Womply $0.064 2,000+
Ola $0.065 4,313
Tatneft $0.065 2,298
Author24 $0.066 62
Walmart $0.067 10,323
GoogleChat $0.068 1,076
premium.one $0.069 1,064
Seosprint $0.078 3,298
PciPay $0.079 1,000+
Papara $0.089 140,977
Twilio $0.089 4,601
Paybis $0.095 138
1xBet $0.099 2,298
Poshmark $0.1 4,304
RummyCulture $0.1 4,411
Okko $0.102 3,068
Taikang $0.102 4,112
Ximalaya $0.102 4,986
Siply $0.102 2,366
FreeChargeApp $0.102 4,842
Alfa $0.102 4,181
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
LigaPro $0.108 62
CallApp $0.112 8,588
Yemeksepeti $0.114 164,401
СберМаркет $0.117 62
Expressmoney $0.117 64
Pivko24 $0.117 62
Marlboro $0.117 62
Sokolov $0.117 62
SticPay $0.117 62
Consultant $0.117 62
AptekiPlus $0.117 62
SellMonitor $0.117 62
Podeli $0.117 62
Virgo $0.117 62
FoodHub $0.117 62
MarketGuru $0.117 62
勇仕网络Ys4fun $0.117 62
UU163 $0.117 62
AfreecaTV $0.117 62
Angel One $0.117 62
Ollis $0.117 62
ZaleyCash $0.117 64
foodpanda $0.118 170,902
Quipp $0.118 3,298
BitClout $0.118 3,298
HQ Trivia $0.118 7,996
Avito $0.118 2,302
myGLO $0.118 2,298
LightChat $0.118 3,298
Магнит.Маркет $0.118 2,298
PGbonus $0.118 143,471
32red $0.118 3,298
RegRu $0.118 8,146
Stormgain $0.118 2,298
Mail.ru $0.118 5,086
Одноклассники $0.118 3,326
EasyPay $0.118 2,353
Hezzl $0.118 3,298
Hermes $0.118 3,298
Dundle $0.118 3,297
fiverr $0.118 5,356
Citymobil $0.118 2,910
CommunityGaming $0.118 6,468
DewuPoison $0.118 12,788
Dominos Pizza $0.118 2,298
Faceit $0.118 2,298
Huya $0.118 6,550
iQIYI $0.118 4,897
Joyride $0.118 2,298
Likee $0.118 6,179
LYKA $0.118 6,270
Megogo $0.118 2,298
QIWl $0.118 2,298
Wish $0.118 233,044
Familia $0.118 2,298
Yubo $0.118 3,297
WestStein $0.118 2,298
SneakersnStuff $0.118 2,298
888casino $0.118 2,298
Bukalapak $0.118 2,298
Aitu $0.118 2,298
PingPong $0.118 225,201
icq $0.118 2,298
AliExpress $0.118 5,306
Cathay $0.118 4,515
Uplay $0.118 2,298
Temu $0.118 12,401
IceCasino $0.118 3,298
CloudChat $0.118 4,513
Dosi $0.118 3,298
G2G $0.118 3,296
Keybase $0.118 2,298
СберМегаМаркет $0.118 2,298
Perfluence $0.118 4,513
Glovo $0.118 5,191
Eyecon $0.118 2,300
Asda $0.118 2,298
CourseHero $0.118 6,266
Flip $0.118 2,298
Ipsos iSay $0.118 27,556
Miravia $0.118 34,638
Potato Chat $0.118 2,298
Upwork $0.118 2,299
Ziglu $0.118 1,064
ЗдравСити $0.122 62
GalaxyChat $0.122 62
Kaya $0.122 62
Twitch $0.124 12,231
GCash $0.124 4,536
kufarby $0.13 4,585
Adidas $0.136 144,258
MobiKwik $0.136 6,702
BotIm $0.139 2,242
Justdating $0.149 3,306
Gittigidiyor $0.149 3,298
Столото $0.153 62
Grofers $0.16 1,064
Cash App $0.179 62
IPLwin $0.19 62
LOCO $0.19 64
Mewt $0.19 62
LazyPay $0.19 62
LoveLocal $0.195 2,832
Akudo $0.195 2,854
Coindcx $0.195 5,460
Alibaba $0.195 137,814
NRJ Music Awards $0.196 3,298
KakaoTalk $0.205 81,482
Tosla $0.208 3,298
IndiaPlays $0.208 3,298
MPL $0.208 3,298
Blued $0.208 3,298
Potato $0.212 3,300
OkCupid $0.224 73,762
Amasia $0.224 2,298
Michat $0.23 137,345
Stripe $0.242 12,852
Weibo $0.255 56,905
Magicbricks $0.255 1,062
JungleeRummy $0.255 1,062
Roposo $0.255 1,062
Airbnb $0.271 155,097
Dent $0.271 2,300
Dhani $0.271 2,298
BlaBlaCar $0.283 3,387
ROBINHOOD $0.285 62
Kirana $0.285 62
CashFly $0.285 62
GMNG $0.285 62
Br777 $0.285 62
Band $0.285 62
Getmega $0.285 62
Acko $0.285 62
BusyFly $0.285 62
HappyFresh $0.285 64
Servify $0.285 62
SmartyPig $0.285 62
PharmEasy $0.29 1,062
Gojek $0.298 135,958
ChaingeFinance $0.359 1,062
Верный $0.371 1,062
Douyu $0.395 3,298
Coinbase $0.412 6,301
KuCoinPlay $0.419 3,298
TradingView $0.453 3,298
NovaPoshta $0.48 42,585
Payoneer $0.5 35,517
NimoTV $0.619 1,776
Bazos $0.63 5,402
Grailed $0.63 4,377
Betano $0.64 4,392
TRUTH SOCIAL $0.64 4,301
LoveRu $0.675 2,310
Leboncoin $0.68 54,731
SamsungShop $0.69 3,305
Uklon $0.69 3,294
X5ID $0.69 2,310
Alchemy $0.738 56,879
cryptocom $0.74 42,674
Paysend $0.75 73,911
Iti $0.872 62
Gemgala $0.897 62
BeReal $1.277 3,297
Oppo $1.289 12,002
GyFTR $1.3 3,298
CliQQ $1.312 3,298
Probo $1.312 3,298
Paxful $1.324 3,298
Craigslist $1.418 146,076
Subito $1.471 39,549
Skroutz $1.471 2,300
Myntra $1.471 2,236
GiraBank $1.471 2,298
PagSmile $1.471 2,297
Pocket52 $1.471 62
Bajaj Finserv $1.471 62
UangMe $1.471 62
Yonogames $1.471 62
Zasilkovna $1.471 62
米画师Mihuashi $2.102 3,252
4Fun $2.208 2,834
TeenPattiStarpro $3.879 62
RummyLoot $3.879 64

رقم بولندا المؤقت وتغطيته الواسعة للخدمات

يبدأ كثيرون البحث عن رقم بولندا مؤقت حين يريدون فتح حساب Amazon جديد دون استخدام رقمهم الشخصي المرتبط بحساب سابق. الرقم هنا يحمل مفتاح +48 ويُخصص لعملية تحقق واحدة، فبعد اختيار الخدمة يُستلم الرقم فورًا ويُقرأ الكود من نفس صفحة الطلب حال وصوله. تضم مجموعة أرقام بولندا 536 خدمة مختلفة، وهي من أوسع المجموعات المتاحة، بأسعار تبدأ من $0.003. سجّلت هذه الأرقام 13,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي، ما يعكس اعتماد كثيرين على رقم بولندا مع الكود بدلًا من الانتظار على رقمهم الشخصي.

بولندا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 13,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #16
  • اتجاه 7 أيام: +10%
  • أرقام Multi-SMS لـ 522 خدمة.
  • حتى 11 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في بولندا: Bolt, DiDi, Zoho
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 320 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام بولندا تبدأ بـ +48. رمز الدولة: PL.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر بولندا — ابتداءً من $0.003.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات ارقام بولندا مؤقتة

إلى جانب حساب Amazon الإضافي، يصلح رقم بولندا مع الكود لتجربة التسجيل في منصات إعلانات مثل OLX أو موقع أخبار مثل Onet قبل الاعتماد عليهما بانتظام، وكذلك لتفعيل خدمة جديدة مثل Claude بمعزل عن الحساب الشخصي. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة لخدمته، الأنسب أن يبحث عن الدولة التي تصل فيها رسائل تلك الخدمة تحديدًا دون مشاكل؛ أرقام بولندا هنا تُظهر توصيلًا جيدًا لرسائل Bolt, DiDi, Zoho، وهو ما يجعل ارقام بولندا مؤقتة خيارًا مناسبًا لمن يريد استقبال SMS بولندا لهذه الخدمات تحديدًا قبل التوسع لخدمات أخرى.

الأسئلة الشائعة

من $0.003 إلى $3.879 — الوسيط $0.052 عبر 536 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

536 خدمة اليوم، بما في ذلك inDriver ($0.003), Nike ($0.006), Tango ($0.006).

رمز الهاتف لدولة بولندا هو +48. رمز الدولة: PL.

التحقق حسب الخدمة في بولندا

رقم وهمي لـ WeChat $0.05 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.064 رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $0.101 رقم وهمي لـ Wolt $0.04 رقم وهمي لـ Ticketmaster $0.04 رقم مؤقت لـ Google Messages $0.1 رقم وهمي لـ Fotka $0.04 رقم وهمي لـ DiDi $0.012 رقم مؤقت لـ Apple ID $0.014 رقم مؤقت لـ Bumble $0.04 رقم وهمي لـ Signal $0.013 رقم وهمي لـ Claude (Anthropic) $0.022 رقم وهمي لـ Linode $0.118 رقم وهمي لـ Vinted $0.159 رقم مؤقت لـ OLX $0.271 رقم وهمي لـ Ozon $0.064 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.04 رقم وهمي لـ Onet $0.04 رقم وهمي لـ Bolt $0.085 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044

دول شائعة أخرى

رقم المكسيك مع الكود رقم المغرب مع الكود رقم نيبال مع الكود رقم فرنسا مع الكود رقم إيطاليا مؤقت رقم الكاميرون مع الكود رقم فيتنام مؤقت رقم الولايات المتحدة VIP مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!