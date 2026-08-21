رقم مؤقت من نيجيريا مع الكود (+234)
أرقام نيجيريا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.217
$0.05
$0.089
$0.056
$0.13
$0.45
$0.146
$0.006
$0.279
$0.12
$0.619
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.049
|6,276
|✓
|$0.04
|6,003
|✓
|$0.358
|6,268
|✓
|Viber
|$0.089
|2,001
|✓
|Netflix
|$0.14
|2,914
|✓
|KakaoTalk
|$0.206
|4,898
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.619
|3,272
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.124
|5,001
|✓
|Apple ID
|$0.1
|3,001
|✓
|Betano
|$0.105
|1,034
|✓
|Telegram
|$0.824
|7,334
|✓
|WellF
|$0.005
|32
|✓
|Naver
|$0.006
|2,631
|✓
|Kwai
|$0.006
|488
|✓
|LINE
|$0.006
|3,725
|✓
|Steam
|$0.006
|2,474
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,424
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|2,363
|✓
|X (Twitter)
|$0.006
|4,426
|✓
|foodpanda
|$0.006
|4,087
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|4,400
|✓
|Craigslist
|$0.006
|2,097
|✓
|Shopee
|$0.006
|4,096
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,565
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|2
|✓
|Zomato
|$0.006
|7,333
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,783
|✓
|Skout
|$0.006
|2,002
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,002
|✓
|AOL
|$0.006
|4,501
|✓
|Lazada
|$0.006
|3,508
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|900
|✓
|Careem
|$0.006
|2,773
|✓
|Papara
|$0.006
|6,155
|✓
|DiDi
|$0.006
|606
|✓
|Astropay
|$0.006
|717
|✓
|Getir
|$0.006
|1,627
|✓
|Hopi
|$0.006
|3,290
|✓
|IFood
|$0.006
|3,695
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,012
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,369
|✓
|Dream11
|$0.006
|4,950
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|3,652
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,874
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,946
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|1,086
|✓
|Badoo
|$0.006
|576
|✓
|Beget
|$0.006
|362
|✓
|Burger King
|$0.006
|2
|✓
|DANA
|$0.006
|545
|✓
|dodopizza
|$0.006
|2
|✓
|Drom
|$0.006
|3,516
|✓
|Metro
|$0.006
|848
|✓
|Grindr
|$0.006
|9,831
|✓
|Gojek
|$0.006
|719
|✓
|GroupMe
|$0.006
|447
|✓
|KFC
|$0.006
|700
|✓
|Kaggle
|$0.006
|677
|✓
|McDonalds
|$0.006
|3,926
|✓
|Monese
|$0.006
|830
|✓
|Магнит
|$0.006
|2,209
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,119
|✓
|OVO
|$0.006
|1,915
|✓
|OLX
|$0.006
|2,350
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|1,111
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|575
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,867
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,789
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|548
|✓
|Signal
|$0.006
|1,719
|✓
|Самокат
|$0.006
|605
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|622
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,632
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1,002
|✓
|Яндекс
|$0.006
|1,673
|✓
|Zhihu
|$0.006
|362
|✓
|$0.006
|1,017
|✓
|Bilibili
|$0.006
|990
|✓
|Venmo
|$0.006
|2,557
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,179
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,137
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|Одноклассники
|$0.006
|939
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|$0.006
|1,002
|✓
|$0.006
|3,939
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,002
|✓
|Ozon
|$0.006
|4,800
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,010
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|3,789
|✓
|Ola
|$0.006
|3,266
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|4,003
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,185
|✓
|Baidu
|$0.006
|3,741
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|12,100
|✓
|RedBook
|$0.006
|752
|✓
|Skype
|$0.006
|830
|✓
|99app
|$0.006
|5,517
|✓
|Hinge
|$0.006
|3,028
|✓
|Indomaret
|$0.006
|2,613
|✓
|Subito
|$0.006
|4,077
|✓
|Bumble
|$0.006
|4,688
|✓
|TanTan
|$0.006
|788
|✓
|fiverr
|$0.006
|2
|✓
|CAIXA
|$0.006
|1,189
|✓
|Happn
|$0.006
|1,434
|✓
|My11Circle
|$0.006
|629
|✓
|IQOS
|$0.006
|3,137
|✓
|JDcom
|$0.006
|2
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|956
|✓
|MEGA
|$0.006
|3,847
|✓
|Tango
|$0.006
|2,356
|✓
|TenChat
|$0.006
|8,747
|✓
|Trip
|$0.006
|472
|✓
|Twilio
|$0.006
|3,493
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|686
|✓
|Wink
|$0.006
|4,710
|✓
|Wise
|$0.006
|3,125
|✓
|YAPPY
|$0.006
|1,106
|✓
|Zoho
|$0.006
|2,862
|✓
|Zupee
|$0.006
|3,978
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|932
|✓
|Детский мир
|$0.006
|597
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|787
|✓
|FarPost
|$0.006
|484
|✓
|DoorDash
|$0.006
|808
|✓
|Ininal
|$0.006
|2
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|1,828
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|4,607
|✓
|bet365
|$0.006
|1,706
|✓
|Nttgame
|$0.006
|939
|✓
|OfferUp
|$0.006
|899
|✓
|Allegro
|$0.006
|981
|✓
|paycell
|$0.006
|788
|✓
|163СOM
|$0.006
|326
|✓
|OffGamers
|$0.006
|2,002
|✓
|Lyft
|$0.006
|598
|✓
|hily
|$0.006
|2,002
|✓
|Zilch
|$0.006
|3,326
|✓
|Depop
|$0.006
|1,239
|✓
|Flipkart
|$0.006
|3,750
|✓
|IRCTC
|$0.006
|3,808
|✓
|Eneba
|$0.006
|3,067
|✓
|noon
|$0.006
|2,941
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|2,129
|✓
|Lotus
|$0.006
|2
|✓
|GG
|$0.006
|939
|✓
|Justdating
|$0.006
|877
|✓
|Sravni
|$0.006
|822
|✓
|Oldubil
|$0.006
|3,497
|✓
|SoulApp
|$0.006
|1,965
|✓
|Fruitz
|$0.006
|1,074
|✓
|Foody
|$0.006
|2,436
|✓
|Rush
|$0.006
|9,687
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|427
|✓
|Swiggy
|$0.006
|3,235
|✓
|Grab
|$0.006
|3,239
|✓
|IVI
|$0.006
|854
|✓
|Weverse
|$0.006
|879
|✓
|Chispa
|$0.006
|973
|✓
|Meesho
|$0.006
|2,792
|✓
|Freelancer
|$0.006
|2,865
|✓
|AptekaRU
|$0.006
|857
|✓
|Carousell
|$0.006
|478
|✓
|Paytm
|$0.006
|2,261
|✓
|99acres
|$0.006
|1,064
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|208
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|362
|✓
|Linode
|$0.006
|3,083
|✓
|PicPay
|$0.006
|672
|✓
|Temu
|$0.006
|457
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|711
|✓
|Mercado
|$0.006
|2
|✓
|Uklon
|$0.006
|789
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|2
|✓
|Bazos
|$0.006
|1,258
|✓
|GCash
|$0.006
|4,189
|✓
|Glovo
|$0.006
|932
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|1,667
|✓
|Akulaku
|$0.006
|808
|✓
|Bunq
|$0.006
|3,420
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|2,485
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|1,361
|✓
|Feeld
|$0.006
|2,335
|✓
|Foodora
|$0.006
|993
|✓
|FreeNow
|$0.006
|4,140
|✓
|Fups
|$0.006
|614
|✓
|Gett
|$0.006
|2
|✓
|Grailed
|$0.006
|3
|✓
|Greggs
|$0.006
|779
|✓
|Her
|$0.006
|1,029
|✓
|JivoMart
|$0.006
|6,364
|✓
|KION
|$0.006
|2,059
|✓
|Klarna
|$0.006
|554
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|240
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|3,543
|✓
|myboost
|$0.006
|657
|✓
|Paysend
|$0.006
|805
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|1,168
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|2,477
|✓
|Rambler
|$0.006
|254
|✓
|Razer
|$0.006
|2,540
|✓
|Rebtel
|$0.006
|787
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|1,150
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,021
|✓
|TamTam
|$0.006
|416
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,814
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,012
|✓
|Upwork
|$0.006
|788
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|836
|✓
|Банки
|$0.006
|777
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|731
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
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|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,001
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,001
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.05
|1,001
|✓
|AdaKami
|$0.05
|1
|✓
|Iti
|$0.05
|1
|✓
|EarnEasy
|$0.05
|1
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|CallApp
|$0.058
|1
|✓
|LYKA
|$0.058
|1
|✓
|Okko
|$0.058
|1
|✓
|Pivko24
|$0.058
|1
|✓
|Author24
|$0.058
|1
|✓
|RummyWealth
|$0.058
|1
|✓
|Siply
|$0.058
|1
|✓
|FreeChargeApp
|$0.058
|1
|✓
|kufarby
|$0.058
|1
|✓
|RummyCulture
|$0.058
|1
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|5,003
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.065
|393
|✓
|Uber
|$0.071
|1
|✓
|Walmart
|$0.071
|6,283
|✓
|ЗдравСити
|$0.073
|1
|✓
|Столото
|$0.073
|1
|✓
|LazyPay
|$0.073
|1
|✓
|Ximalaya
|$0.077
|469
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,001
|✓
|Rapido
|$0.079
|1
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|2,279
|✓
|Huya
|$0.1
|397
|✓
|Amazon
|$0.102
|4,268
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|3,194
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LoveLocal
|$0.112
|575
|✓
|Citymobil
|$0.112
|505
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|888
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|289
|✓
|iQIYI
|$0.112
|541
|✓
|Likee
|$0.112
|888
|✓
|Taikang
|$0.112
|253
|✓
|Inboxlv
|$0.112
|361
|✓
|Akudo
|$0.112
|361
|✓
|Coindcx
|$0.112
|679
|✓
|Algida
|$0.112
|469
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|627
|✓
|Alfa
|$0.112
|433
|✓
|CourseHero
|$0.112
|289
|✓
|Yahoo Mail
|$0.124
|3,463
|✓
|Wolt
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|2
|✓
|NimoTV
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|1
|✓
|Nike
|$0.14
|3,591
|✓
|Skroutz
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|1
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|Bukalapak
|$0.153
|1
|✓
|Kaya
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|1
|✓
|PingPong
|$0.153
|1
|✓
|Mewt
|$0.153
|1
|✓
|PharmEasy
|$0.153
|1
|✓
|Probo
|$0.153
|1
|✓
|Hezzl
|$0.159
|2,001
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.16
|8,270
|✓
|Myntra
|$0.165
|1
|✓
|eBay
|$0.176
|3,004
|✓
|PayPal
|$0.177
|2,889
|✓
|Google Messages
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|4,263
|GiraBank
|$0.204
|1
|✓
|Discord
|$0.206
|2,001
|✓
|Faceit
|$0.233
|1
|✓
|WestStein
|$0.233
|1
|✓
|IndiaPlays
|$0.233
|1
|✓
|ROBINHOOD
|$0.233
|1
|✓
|IPLwin
|$0.233
|1
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|LOCO
|$0.233
|1
|✓
|Grofers
|$0.233
|1
|✓
|Aitu
|$0.233
|1
|✓
|Magicbricks
|$0.233
|1
|✓
|GyFTR
|$0.233
|1
|✓
|G2G
|$0.233
|1
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.233
|1
|✓
|Eyecon
|$0.233
|1
|✓
|Asda
|$0.233
|1
|✓
|BCA Syariah
|$0.233
|1
|✓
|Lydia
|$0.233
|1
|✓
|Potato Chat
|$0.233
|1
|✓
|tiketcom
|$0.233
|1
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.3
|6,001
|✓
|СберМаркет
|$0.309
|1
|✓
|imo
|$0.348
|3,953
|✓
|Michat
|$0.371
|2,001
|✓
|Cash App
|$0.408
|1
|✓
|Gemgala
|$0.408
|1
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|577
|✓
|LightChat
|$0.442
|292
|✓
|Snapchat
|$0.489
|2,001
|✓
|TradingView
|$0.512
|373
|✓
|Joyride
|$0.576
|1
|✓
|Dundle
|$0.618
|860
|✓
|Airbnb
|$0.642
|2,001
|✓
|AliExpress
|$0.665
|1,759
|✓
|MPL
|$0.689
|207
|✓
|Wish
|$0.712
|2,001
|✓
|Keybase
|$0.736
|7,126
|✓
|Alibaba
|$0.748
|2,001
|✓
|RegRu
|$0.759
|541
|✓
|Paxful
|$0.853
|207
|✓
|Blued
|$0.912
|387
|✓
|icq
|$0.912
|2,001
|✓
|BitClout
|$0.959
|2,079
|✓
|PGbonus
|$0.971
|1,201
|✓
|$0.99
|6,331
|✓
|KuCoinPlay
|$0.995
|940
|✓
|Potato
|$1.018
|477
|✓
|Hermes
|$1.042
|784
|✓
|Paybis
|$1.078
|1
|✓
|Adidas
|$1.1
|1,734
|✓
|premium.one
|$1.124
|992
|✓
|Dominos Pizza
|$1.133
|1
|✓
|Douyu
|$1.136
|940
|✓
|Twitch
|$1.183
|9,256
|✓
|32red
|$1.218
|1,201
|✓
|1688
|$1.224
|1,045
|✓
|Quipp
|$1.23
|1,253
|✓
|Taobao
|$1.265
|8,473
|✓
|GoFundMe
|$1.336
|7,173
|✓
|Tosla
|$1.418
|207
|✓
|Yubo
|$1.559
|387
|✓
|1xBet
|$2.559
|865
|✓
|Dent
|$2.559
|1,009
|✓
|4Fun
|$2.559
|217
|✓
|Stormgain
|$2.559
|613
|✓
|EasyPay
|$2.559
|649
|✓
|Megogo
|$2.559
|685
|✓
|Oppo
|$2.559
|325
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|289
|✓
|Uplay
|$2.559
|289
|✓
|CloudChat
|$2.559
|361
|✓
|Perfluence
|$2.559
|433
|✓
|Магнит.Маркет
|$3.149
|1
|✓
|TeenPattiStarpro
|$3.149
|1
|✓
|PagSmile
|$3.149
|1
|✓
|RummyLoot
|$3.149
|1
|✓
أرقام نيجيريا المؤقتة لاستقبال الرسائل
رقم نيجيريا مؤقت يحمل مفتاح الدولة +234، ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويصل الكود كرسالة نصية تظهر مباشرة داخل صفحة حسابك على الموقع. من بين 360 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، بينما يحقق Netflix وBetano استقبال SMS نيجيريا جيدا من حيث انتظام وصول الرسائل. الأسعار تبدأ من $0.005 لكل رقم يُستخدم لمرة واحدة بلا اشتراك أطول.
نيجيريا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #21
- أرقام Multi-SMS لـ 347 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في نيجيريا: Netflix, Facebook, أي خدمة أخرى
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 240 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام نيجيريا تبدأ بـ +234. رمز الدولة: NG.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر نيجيريا — ابتداءً من $0.005.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
كيف تستخدم رقم نيجيريا للتفعيل
يستخدم البعض ارقام نيجيريا مؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) ثانٍ بمعزل عن حسابهم الشخصي، ويعتمد آخرون على رقم نيجيريا مع الكود للتسجيل في خدمة دون كشف رقمهم الدائم أو لتجربة تطبيق جديد لفترة قصيرة. ولمن لا يعرف أي دولة تناسب الخدمة التي يريد التسجيل بها، فالخطوة العملية أن أرقام نيجيريا تصل فيها الرسائل بانتظام إلى Netflix وBetano تحديدا، فإن كانت إحدى هاتين الخدمتين هي الهدف فالرقم هنا مناسب مباشرة، وإلا فمراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع تحسم الاختيار قبل الدفع.