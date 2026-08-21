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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من نيجيريا مع الكود (+234)

أرقام نيجيريا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من نيجيريا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 360 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 360 خدمة 610K+ رقم 9,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #21 +234 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

نيجيريا
616922

قطعة

أفضل 20 خدمة في نيجيريا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

KakaoTalk
4898 قطعة

$0.217

Instagram+Threads
6276 قطعة

$0.05

Viber
2001 قطعة

$0.089

facebook
6003 قطعة

$0.056

Google,youtube,Gmail
5001 قطعة

$0.13

Whatsapp
6268 قطعة

$0.45

Netflix
2914 قطعة

$0.146

Twitter
4426 قطعة

$0.006

Alipay/Alibaba/1688
8270 قطعة

$0.279

TikTok/Douyin
3194 قطعة

$0.12

Any other
3272 قطعة

$0.619

BIGO LIVE
1185 قطعة

$0.006

Baidu
3741 قطعة

$0.006

fiverr
2 قطعة

$0.079

CommunityGaming
888 قطعة

$0.113

Allegro
981 قطعة

$0.006

AliExpress
1759 قطعة

$0.665

99acres
1064 قطعة

$0.006

Temu
457 قطعة

$0.006

Rebtel
787 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في نيجيريا يكلف من $0.005 إلى $3.149 (المتوسط $0.2523، الوسيط $0.006) عبر 360 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 347 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 Clubhouse $0.006 Grindr $0.006 Rush $0.006 TenChat $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 211
$0.05 – $0.20 69
$0.20 – $0.50 31
أكثر من $0.50 49
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.049 6,276
Facebook $0.04 6,003
WhatsApp $0.358 6,268
Viber $0.089 2,001
Netflix $0.14 2,914
KakaoTalk $0.206 4,898
أي خدمة أخرى $0.619 3,272
Google (Gmail / YouTube) $0.124 5,001
Apple ID $0.1 3,001
Betano $0.105 1,034
Telegram $0.824 7,334
WellF $0.005 32
Naver $0.006 2,631
Kwai $0.006 488
LINE $0.006 3,725
Steam $0.006 2,474
Blizzard $0.006 1,424
GoogleVoice $0.006 2,363
X (Twitter) $0.006 4,426
foodpanda $0.006 4,087
Вконтакте $0.006 4,400
Craigslist $0.006 2,097
Shopee $0.006 4,096
Moneylion $0.006 1,565
Tencent QQ $0.006 2
Zomato $0.006 7,333
Yalla $0.006 1,783
Skout $0.006 2,002
Coinbase $0.006 1,002
AOL $0.006 4,501
Lazada $0.006 3,508
Deliveroo $0.006 900
Careem $0.006 2,773
Papara $0.006 6,155
DiDi $0.006 606
Astropay $0.006 717
Getir $0.006 1,627
Hopi $0.006 3,290
IFood $0.006 3,695
Zalo $0.006 1,012
Hepsiburadacom $0.006 3,369
Dream11 $0.006 4,950
Yemeksepeti $0.006 3,652
Trendyol $0.006 3,874
Poshmark $0.006 1,946
BlaBlaCar $0.006 1,086
Badoo $0.006 576
Beget $0.006 362
Burger King $0.006 2
DANA $0.006 545
dodopizza $0.006 2
Drom $0.006 3,516
Metro $0.006 848
Grindr $0.006 9,831
Gojek $0.006 719
GroupMe $0.006 447
KFC $0.006 700
Kaggle $0.006 677
McDonalds $0.006 3,926
Monese $0.006 830
Магнит $0.006 2,209
OkCupid $0.006 1,119
OVO $0.006 1,915
OLX $0.006 2,350
Paysafecard $0.006 1,111
Proton Mail $0.006 575
Payoneer $0.006 2,867
Revolut $0.006 1,789
СпортМастер $0.006 548
Signal $0.006 1,719
Самокат $0.006 605
Tokopedia $0.006 622
ВкусВилл $0.006 1,632
Wildberries $0.006 1,002
Яндекс $0.006 1,673
Zhihu $0.006 362
Weibo $0.006 1,017
Bilibili $0.006 990
Venmo $0.006 2,557
Mercari $0.006 1,179
Mail.ru $0.006 4,137
Одноклассники $0.006 939
Mamba, MeetMe $0.006 1,002
LinkedIn $0.006 3,939
Truecaller $0.006 2,002
Ozon $0.006 4,800
Bolt $0.006 1,010
Delivery Club $0.006 3,789
Ola $0.006 3,266
Ticketmaster $0.006 4,003
BIGO LIVE $0.006 1,185
Baidu $0.006 3,741
Clubhouse $0.006 12,100
RedBook $0.006 752
Skype $0.006 830
99app $0.006 5,517
Hinge $0.006 3,028
Indomaret $0.006 2,613
Subito $0.006 4,077
Bumble $0.006 4,688
TanTan $0.006 788
fiverr $0.006 2
CAIXA $0.006 1,189
Happn $0.006 1,434
My11Circle $0.006 629
IQOS $0.006 3,137
JDcom $0.006 2
LUKOIL-AZS $0.006 956
MEGA $0.006 3,847
Tango $0.006 2,356
TenChat $0.006 8,747
Trip $0.006 472
Twilio $0.006 3,493
urent/jet/RuSharing $0.006 686
Wink $0.006 4,710
Wise $0.006 3,125
YAPPY $0.006 1,106
Zoho $0.006 2,862
Zupee $0.006 3,978
Вкусно и Точка $0.006 932
Детский мир $0.006 597
Лэтуаль $0.006 787
FarPost $0.006 484
DoorDash $0.006 808
Ininal $0.006 2
Taptap Send $0.006 1,828
WinzoGame $0.006 4,607
bet365 $0.006 1,706
Nttgame $0.006 939
OfferUp $0.006 899
Allegro $0.006 981
paycell $0.006 788
163СOM $0.006 326
OffGamers $0.006 2,002
Lyft $0.006 598
hily $0.006 2,002
Zilch $0.006 3,326
Depop $0.006 1,239
Flipkart $0.006 3,750
IRCTC $0.006 3,808
Eneba $0.006 3,067
noon $0.006 2,941
AGIBANK $0.006 2,129
Lotus $0.006 2
GG $0.006 939
Justdating $0.006 877
Sravni $0.006 822
Oldubil $0.006 3,497
SoulApp $0.006 1,965
Fruitz $0.006 1,074
Foody $0.006 2,436
Rush $0.006 9,687
kolesa.kz $0.006 427
Swiggy $0.006 3,235
Grab $0.006 3,239
IVI $0.006 854
Weverse $0.006 879
Chispa $0.006 973
Meesho $0.006 2,792
Freelancer $0.006 2,865
AptekaRU $0.006 857
Carousell $0.006 478
Paytm $0.006 2,261
99acres $0.006 1,064
Şikayet var $0.006 208
BLIBLI $0.006 362
Linode $0.006 3,083
PicPay $0.006 672
Temu $0.006 457
Leboncoin $0.006 711
Mercado $0.006 2
Uklon $0.006 789
Rediffmail $0.006 2
Bazos $0.006 1,258
GCash $0.006 4,189
Glovo $0.006 932
EscapeFromTarkov $0.006 1,667
Akulaku $0.006 808
Bunq $0.006 3,420
Casino/bet/gambling $0.006 2,485
Coca-Cola $0.006 1,361
Feeld $0.006 2,335
Foodora $0.006 993
FreeNow $0.006 4,140
Fups $0.006 614
Gett $0.006 2
Grailed $0.006 3
Greggs $0.006 779
Her $0.006 1,029
JivoMart $0.006 6,364
KION $0.006 2,059
Klarna $0.006 554
Marktplaats $0.006 240
Mera Gaon $0.006 3,543
myboost $0.006 657
Paysend $0.006 805
Pinduoduo $0.006 1,168
PlayerAuctions $0.006 2,477
Rambler $0.006 254
Razer $0.006 2,540
Rebtel $0.006 787
RummyCircle $0.006 1,150
Shpock $0.006 1,021
TamTam $0.006 416
Tata Neu $0.006 2,814
Ubisoft $0.006 1,012
Upwork $0.006 788
VFS GLOBAL $0.006 836
Банки $0.006 777
СушиВёсла $0.006 731
Bjp $0.006 3,021
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,001
Sixer $0.042 1,001
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.05 1,001
AdaKami $0.05 1
Iti $0.05 1
EarnEasy $0.05 1
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
CallApp $0.058 1
LYKA $0.058 1
Okko $0.058 1
Pivko24 $0.058 1
Author24 $0.058 1
RummyWealth $0.058 1
Siply $0.058 1
FreeChargeApp $0.058 1
kufarby $0.058 1
RummyCulture $0.058 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 5,003
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 393
Uber $0.071 1
Walmart $0.071 6,283
ЗдравСити $0.073 1
Столото $0.073 1
LazyPay $0.073 1
Ximalaya $0.077 469
PciPay $0.079 1,001
Rapido $0.079 1
Claude (Anthropic) $0.089 2,279
Huya $0.1 397
Amazon $0.102 4,268
TikTok (Douyin) $0.105 3,194
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
LoveLocal $0.112 575
Citymobil $0.112 505
CommunityGaming $0.112 888
DewuPoison $0.112 289
iQIYI $0.112 541
Likee $0.112 888
Taikang $0.112 253
Inboxlv $0.112 361
Akudo $0.112 361
Coindcx $0.112 679
Algida $0.112 469
MobiKwik $0.112 627
Alfa $0.112 433
CourseHero $0.112 289
Yahoo Mail $0.124 3,463
Wolt $0.124 2
NimoTV $0.139 1
Nike $0.14 3,591
Skroutz $0.14 1
Bukalapak $0.153 1
Kaya $0.153 1
PingPong $0.153 1
Mewt $0.153 1
PharmEasy $0.153 1
Probo $0.153 1
Hezzl $0.159 2,001
Alipay/Alibaba/1688 $0.16 8,270
Myntra $0.165 1
eBay $0.176 3,004
PayPal $0.177 2,889
Google Messages $0.177 4,263
GiraBank $0.204 1
Discord $0.206 2,001
Faceit $0.233 1
WestStein $0.233 1
IndiaPlays $0.233 1
ROBINHOOD $0.233 1
IPLwin $0.233 1
LOCO $0.233 1
Grofers $0.233 1
Aitu $0.233 1
Magicbricks $0.233 1
GyFTR $0.233 1
G2G $0.233 1
СберМегаМаркет $0.233 1
Eyecon $0.233 1
Asda $0.233 1
BCA Syariah $0.233 1
Lydia $0.233 1
Potato Chat $0.233 1
tiketcom $0.233 1
ChatGPT (OpenAI) $0.3 6,001
СберМаркет $0.309 1
imo $0.348 3,953
Michat $0.371 2,001
Cash App $0.408 1
Gemgala $0.408 1
HQ Trivia $0.418 577
LightChat $0.442 292
Snapchat $0.489 2,001
TradingView $0.512 373
Joyride $0.576 1
Dundle $0.618 860
Airbnb $0.642 2,001
AliExpress $0.665 1,759
MPL $0.689 207
Wish $0.712 2,001
Keybase $0.736 7,126
Alibaba $0.748 2,001
RegRu $0.759 541
Paxful $0.853 207
Blued $0.912 387
icq $0.912 2,001
BitClout $0.959 2,079
PGbonus $0.971 1,201
WeChat $0.99 6,331
KuCoinPlay $0.995 940
Potato $1.018 477
Hermes $1.042 784
Paybis $1.078 1
Adidas $1.1 1,734
premium.one $1.124 992
Dominos Pizza $1.133 1
Douyu $1.136 940
Twitch $1.183 9,256
32red $1.218 1,201
1688 $1.224 1,045
Quipp $1.23 1,253
Taobao $1.265 8,473
GoFundMe $1.336 7,173
Tosla $1.418 207
Yubo $1.559 387
1xBet $2.559 865
Dent $2.559 1,009
4Fun $2.559 217
Stormgain $2.559 613
EasyPay $2.559 649
Megogo $2.559 685
Oppo $2.559 325
米画师Mihuashi $2.559 289
Uplay $2.559 289
CloudChat $2.559 361
Perfluence $2.559 433
Магнит.Маркет $3.149 1
TeenPattiStarpro $3.149 1
PagSmile $3.149 1
RummyLoot $3.149 1

أرقام نيجيريا المؤقتة لاستقبال الرسائل

رقم نيجيريا مؤقت يحمل مفتاح الدولة +234، ويُستأجر لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويصل الكود كرسالة نصية تظهر مباشرة داخل صفحة حسابك على الموقع. من بين 360 خدمة متاحة على أرقام هذه الدولة يتصدر Instagram (Threads) قائمة الأكثر طلبا، بينما يحقق Netflix وBetano استقبال SMS نيجيريا جيدا من حيث انتظام وصول الرسائل. الأسعار تبدأ من $0.005 لكل رقم يُستخدم لمرة واحدة بلا اشتراك أطول.

نيجيريا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #21
  • أرقام Multi-SMS لـ 347 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في نيجيريا: Netflix, Facebook, أي خدمة أخرى
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 240 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام نيجيريا تبدأ بـ +234. رمز الدولة: NG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر نيجيريا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيف تستخدم رقم نيجيريا للتفعيل

يستخدم البعض ارقام نيجيريا مؤقتة لفتح حساب Instagram (Threads) ثانٍ بمعزل عن حسابهم الشخصي، ويعتمد آخرون على رقم نيجيريا مع الكود للتسجيل في خدمة دون كشف رقمهم الدائم أو لتجربة تطبيق جديد لفترة قصيرة. ولمن لا يعرف أي دولة تناسب الخدمة التي يريد التسجيل بها، فالخطوة العملية أن أرقام نيجيريا تصل فيها الرسائل بانتظام إلى Netflix وBetano تحديدا، فإن كانت إحدى هاتين الخدمتين هي الهدف فالرقم هنا مناسب مباشرة، وإلا فمراجعة قائمة الخدمات لكل دولة على الموقع تحسم الاختيار قبل الدفع.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $3.149 — الوسيط $0.006 عبر 360 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

360 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), Clubhouse ($0.006), Grindr ($0.006).

رمز الهاتف لدولة نيجيريا هو +234. رمز الدولة: NG.

التحقق حسب الخدمة في نيجيريا

رقم مؤقت لـ Apple ID $0.1 رقم مؤقت لـ Betano $0.105 رقم مؤقت لـ Telegram $0.824 رقم وهمي لـ Zomato $0.006 رقم وهمي لـ JivoMart $0.006 رقم وهمي لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ 99app $0.006 رقم وهمي لـ Dream11 $0.006 رقم مؤقت لـ Ozon $0.006 رقم مؤقت لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ Bumble $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم مؤقت لـ AOL $0.006 رقم مؤقت لـ GCash $0.006 رقم مؤقت لـ FreeNow $0.006 رقم وهمي لـ Mail.ru $0.006 رقم مؤقت لـ Shopee $0.006 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Subito $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006

دول شائعة أخرى

رقم ميانمار مؤقت رقم فيتنام مع الكود رقم ماليزيا مع الكود رقم إيطاليا مع الكود رقم ألمانيا مع الكود رقم نيبال مؤقت رقم غانا مؤقت رقم المكسيك مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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