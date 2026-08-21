جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام CommunityGaming تتراوح من $0.006 إلى $1.242 (المتوسط $0.1635 ، الوسيط $0.1 ) في 129 دولة. أرخص من 69 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 129 دولة.