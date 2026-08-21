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رقم وهمي مؤقت لـ 1xBet — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز 1xBet أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل 1xBet مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.011، وأرقام من 128 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.011 128 دولة 190K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

1xBet
192207

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة 1xBet

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1200 قطعة

$0.612

اليابان
2000 قطعة

$2.56

تشيلي
3240 قطعة

$0.38

جنوب أفريقيا
2 قطعة

$0.442

كندا
1134 قطعة

$0.577

كولومبيا
1945 قطعة

$0.391

ماليزيا
4334 قطعة

$1.936

هولندا
7795 قطعة

$0.318

آيسلندا
342 قطعة

$2.536

أذربيجان
828 قطعة

$2.56

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام 1xBet تتراوح من $0.011 إلى $2.559 (المتوسط $2.1173، الوسيط $2.536) في 128 دولة. أرقام Multi-SMS في 128 دولة.

الأرخص اليوم: تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 إيطاليا $0.099 بولندا $0.099 كندا $0.286

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 2
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 12
أكثر من $0.50 112
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
تنزانيا $0.011 125
نيوزيلندا $0.011 28
بولندا $0.099 2,298
إيطاليا $0.099 3,184
كندا $0.286 1,134
المملكة المتحدة $0.318 3,968
هولندا $0.318 7,795
الفلبين $0.318 1,389
السويد $0.318 309
إسبانيا $0.328 525
البرازيل $0.338 1,134
فرنسا $0.353 715
الولايات المتحدة $0.378 1,200
جنوب أفريقيا $0.38 2
تشيلي $0.38 3,240
كولومبيا $0.39 1,945
جمهورية التشيك $0.565 778
ألمانيا $0.571 1,078
إندونيسيا $0.688 10,510
كوبا $0.7 540
باكستان $1.089 414
بابوا غينيا الجديدة $1.089 288
كازاخستان $1.089 3,504
عُمان $1.089 360
أروبا $1.253 324
أنغيلا $1.253 324
الأرجنتين $1.571 2,557
ماليزيا $1.936 4,334
كمبوديا $2.053 792
سويسرا $2.353 6
ميانمار $2.384 4,389
أفغانستان $2.418 1,082
الكويت $2.465 379
الهند $2.536 2,007
الجزائر $2.536 2,079
موزمبيق $2.536 378
أنغولا $2.536 396
هايتي $2.536 378
إيران $2.536 180
بيرو $2.536 1,593
نيبال $2.536 378
مالاوي $2.536 396
بنما $2.536 396
باراغواي $2.536 667
الأردن $2.536 378
إسرائيل $2.536 2,256
مالي $2.536 525
رواندا $2.536 360
نيكاراغوا $2.536 396
قطر $2.536 360
ريونيون $2.536 306
العراق $2.536 2,860
بوتان $2.536 324
بوروندي $2.536 380
موريتانيا $2.536 401
جزر المالديف $2.536 342
بربادوس $2.536 324
غامبيا $2.536 396
أرمينيا $2.536 396
تشاد $2.536 360
البحرين $2.536 324
النرويج $2.536 378
قبرص $2.536 396
لوكسمبورغ $2.536 378
جيبوتي $2.536 342
فنلندا $2.536 1,211
الجبل الأسود $2.536 324
بروناي دار السلام $2.536 306
ألبانيا $2.536 360
موناكو $2.536 378
بليز $2.536 342
مونتسيرات $2.536 324
دومينيكا $2.536 306
ماكاو $2.536 324
آيسلندا $2.536 342
بيلاروسيا $2.548 758
بنغلاديش $2.559 792
إثيوبيا $2.559 18,539
مصر $2.559 905
نيجيريا $2.559 865
بوتسوانا $2.559 684
المكسيك $2.559 4,790
هندوراس $2.559 756
ليسوتو $2.559 684
الإكوادور $2.559 4,020
المغرب $2.559 3,022
غانا $2.559 792
كينيا $2.559 832
جامايكا $2.559 684
قيرغيزستان $2.559 792
الكاميرون $2.559 886
بلغاريا $2.559 1,337
موريشيوس $2.559 684
أذربيجان $2.559 828
الغابون $2.559 720
جمهورية مولدوفا $2.559 756
بنين $2.559 804
بلجيكا $2.559 3,386
الكونغو $2.559 684
النيجر $2.559 684
المجر $2.559 4,326
البرتغال $2.559 6,187
البوسنة والهرسك $2.559 684
غيانا $2.559 648
أيرلندا $2.559 890
إستونيا $2.559 4,335
غوادلوب $2.559 576
رومانيا $2.559 2,579
غواتيمالا $2.559 2,298
مدغشقر $2.559 213
اليونان $2.559 3,318
جورجيا $2.559 862
جزر البهاما $2.559 684
بوليفيا $2.559 2,920
غرينادا $2.559 648
لاتفيا $2.559 2,974
ليتوانيا $2.559 3,334
ليبيريا $2.559 1,310
اليابان $2.559 2,000+
غينيا $2.559 720
جزر القمر $2.559 612
كرواتيا $2.559 2,300
منغوليا $2.559 828
لبنان $2.559 780
الدنمارك $2.559 935
النمسا $2.559 4,620
أستراليا $2.559 4,397
إريتريا $2.559 648

1xBet على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 128 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر 1xBet — ابتداءً من $0.011.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.011 إلى $2.559 — الوسيط $2.536 في 128 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Tanzania ($0.011), New Zealand ($0.011), Italy ($0.099)

190K+ رقم في 128 دولة.

رقم 1xBet حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.318 رقم الفلبين مؤقت $0.318 رقم السويد مع الكود $0.318 رقم إسبانيا مع الكود $0.328 رقم البرازيل مؤقت $0.338 رقم فرنسا مع الكود $0.353 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.565 رقم ألمانيا مؤقت $0.571 رقم إندونيسيا مع الكود $0.688 رقم كوبا مؤقت $0.7 رقم كازاخستان مع الكود $1.089 رقم باكستان مع الكود $1.089 رقم عُمان مع الكود $1.089 رقم بابوا غينيا الجديدة مؤقت $1.089 رقم أروبا مع الكود $1.253 رقم أنغيلا مؤقت $1.253 رقم الأرجنتين مع الكود $1.571 رقم كمبوديا مع الكود $2.053 رقم سويسرا مع الكود $2.353 رقم ميانمار مع الكود $2.384

شائع إلى جانب 1xBet

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