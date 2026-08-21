أرقام افتراضية
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رقم مؤقت لاستقبال رمز 1xBet أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل 1xBet مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.011، وأرقام من 128 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.011 128 دولة 190K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
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1xBet
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أفضل 10 دول لخدمة 1xBet
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
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$0.38
2 قطعة
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$0.577
1945 قطعة
$0.391
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أسعار أرقام 1xBet تتراوح من $0.011 إلى $2.559 (المتوسط $2.1173، الوسيط $2.536) في 128 دولة. أرقام Multi-SMS في 128 دولة.
الأرخص اليوم: تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 إيطاليا $0.099 بولندا $0.099 كندا $0.286
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 2
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 12
أكثر من $0.50 112
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|تنزانيا
|$0.011
|125
|✓
|نيوزيلندا
|$0.011
|28
|✓
|بولندا
|$0.099
|2,298
|✓
|إيطاليا
|$0.099
|3,184
|✓
|كندا
|$0.286
|1,134
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.318
|3,968
|✓
|هولندا
|$0.318
|7,795
|✓
|الفلبين
|$0.318
|1,389
|✓
|السويد
|$0.318
|309
|✓
|إسبانيا
|$0.328
|525
|✓
|البرازيل
|$0.338
|1,134
|✓
|فرنسا
|$0.353
|715
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.378
|1,200
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.38
|2
|✓
|تشيلي
|$0.38
|3,240
|✓
|كولومبيا
|$0.39
|1,945
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.565
|778
|✓
|ألمانيا
|$0.571
|1,078
|✓
|إندونيسيا
|$0.688
|10,510
|✓
|كوبا
|$0.7
|540
|✓
|باكستان
|$1.089
|414
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$1.089
|288
|✓
|كازاخستان
|$1.089
|3,504
|✓
|عُمان
|$1.089
|360
|✓
|أروبا
|$1.253
|324
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|324
|✓
|الأرجنتين
|$1.571
|2,557
|✓
|ماليزيا
|$1.936
|4,334
|✓
|كمبوديا
|$2.053
|792
|✓
|سويسرا
|$2.353
|6
|✓
|ميانمار
|$2.384
|4,389
|✓
|أفغانستان
|$2.418
|1,082
|✓
|الكويت
|$2.465
|379
|✓
|الهند
|$2.536
|2,007
|✓
|الجزائر
|$2.536
|2,079
|✓
|موزمبيق
|$2.536
|378
|✓
|أنغولا
|$2.536
|396
|✓
|هايتي
|$2.536
|378
|✓
|إيران
|$2.536
|180
|✓
|بيرو
|$2.536
|1,593
|✓
|نيبال
|$2.536
|378
|✓
|مالاوي
|$2.536
|396
|✓
|بنما
|$2.536
|396
|✓
|باراغواي
|$2.536
|667
|✓
|الأردن
|$2.536
|378
|✓
|إسرائيل
|$2.536
|2,256
|✓
|مالي
|$2.536
|525
|✓
|رواندا
|$2.536
|360
|✓
|نيكاراغوا
|$2.536
|396
|✓
|قطر
|$2.536
|360
|✓
|ريونيون
|$2.536
|306
|✓
|العراق
|$2.536
|2,860
|✓
|بوتان
|$2.536
|324
|✓
|بوروندي
|$2.536
|380
|✓
|موريتانيا
|$2.536
|401
|✓
|جزر المالديف
|$2.536
|342
|✓
|بربادوس
|$2.536
|324
|✓
|غامبيا
|$2.536
|396
|✓
|أرمينيا
|$2.536
|396
|✓
|تشاد
|$2.536
|360
|✓
|البحرين
|$2.536
|324
|✓
|النرويج
|$2.536
|378
|✓
|قبرص
|$2.536
|396
|✓
|لوكسمبورغ
|$2.536
|378
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|342
|✓
|فنلندا
|$2.536
|1,211
|✓
|الجبل الأسود
|$2.536
|324
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|306
|✓
|ألبانيا
|$2.536
|360
|✓
|موناكو
|$2.536
|378
|✓
|بليز
|$2.536
|342
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|324
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|306
|✓
|ماكاو
|$2.536
|324
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|342
|✓
|بيلاروسيا
|$2.548
|758
|✓
|بنغلاديش
|$2.559
|792
|✓
|إثيوبيا
|$2.559
|18,539
|✓
|مصر
|$2.559
|905
|✓
|نيجيريا
|$2.559
|865
|✓
|بوتسوانا
|$2.559
|684
|✓
|المكسيك
|$2.559
|4,790
|✓
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|$2.559
|756
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|684
|✓
|الإكوادور
|$2.559
|4,020
|✓
|المغرب
|$2.559
|3,022
|✓
|غانا
|$2.559
|792
|✓
|كينيا
|$2.559
|832
|✓
|جامايكا
|$2.559
|684
|✓
|قيرغيزستان
|$2.559
|792
|✓
|الكاميرون
|$2.559
|886
|✓
|بلغاريا
|$2.559
|1,337
|✓
|موريشيوس
|$2.559
|684
|✓
|أذربيجان
|$2.559
|828
|✓
|الغابون
|$2.559
|720
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$2.559
|756
|✓
|بنين
|$2.559
|804
|✓
|بلجيكا
|$2.559
|3,386
|✓
|الكونغو
|$2.559
|684
|✓
|النيجر
|$2.559
|684
|✓
|المجر
|$2.559
|4,326
|✓
|البرتغال
|$2.559
|6,187
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.559
|684
|✓
|غيانا
|$2.559
|648
|✓
|أيرلندا
|$2.559
|890
|✓
|إستونيا
|$2.559
|4,335
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|576
|✓
|رومانيا
|$2.559
|2,579
|✓
|غواتيمالا
|$2.559
|2,298
|✓
|مدغشقر
|$2.559
|213
|✓
|اليونان
|$2.559
|3,318
|✓
|جورجيا
|$2.559
|862
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|684
|✓
|بوليفيا
|$2.559
|2,920
|✓
|غرينادا
|$2.559
|648
|✓
|لاتفيا
|$2.559
|2,974
|✓
|ليتوانيا
|$2.559
|3,334
|✓
|ليبيريا
|$2.559
|1,310
|✓
|اليابان
|$2.559
|2,000+
|✓
|غينيا
|$2.559
|720
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|612
|✓
|كرواتيا
|$2.559
|2,300
|✓
|منغوليا
|$2.559
|828
|✓
|لبنان
|$2.559
|780
|✓
|الدنمارك
|$2.559
|935
|✓
|النمسا
|$2.559
|4,620
|✓
|أستراليا
|$2.559
|4,397
|✓
|إريتريا
|$2.559
|648
|✓
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الأسئلة الشائعة
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190K+ رقم في 128 دولة.
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رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.318 رقم الفلبين مؤقت $0.318 رقم السويد مع الكود $0.318 رقم إسبانيا مع الكود $0.328 رقم البرازيل مؤقت $0.338 رقم فرنسا مع الكود $0.353 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.565 رقم ألمانيا مؤقت $0.571 رقم إندونيسيا مع الكود $0.688 رقم كوبا مؤقت $0.7 رقم كازاخستان مع الكود $1.089 رقم باكستان مع الكود $1.089 رقم عُمان مع الكود $1.089 رقم بابوا غينيا الجديدة مؤقت $1.089 رقم أروبا مع الكود $1.253 رقم أنغيلا مؤقت $1.253 رقم الأرجنتين مع الكود $1.571 رقم كمبوديا مع الكود $2.053 رقم سويسرا مع الكود $2.353 رقم ميانمار مع الكود $2.384
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