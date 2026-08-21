رقم مؤقت من عُمان مع الكود (+968)
أرقام عُمان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من عُمان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 239 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في عُمان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.048
$0.562
$0.048
$0.106
$0.111
$0.053
$1.089
$1.089
$1.089
$1.089
$0.677
$1.536
$0.336
$1.089
$0.348
$0.748
$0.359
$0.136
$0.265
$0.69
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في عُمان يكلف من $0.016 إلى $6.595 (المتوسط $0.7466، الوسيط $0.359) عبر 239 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.048
|1,000+
|Telegram
|$0.425
|2,002
|$0.048
|1,000+
|Naver
|$0.192
|3,007
|✓
|أي خدمة أخرى
|$2.395
|4,046
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.046
|1,000+
|Lotus
|$0.016
|3
|✓
|DewuPoison
|$0.018
|108
|✓
|Ximalaya
|$0.018
|198
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.024
|3,000
|Apple ID
|$0.024
|1,000+
|iQIYI
|$0.03
|198
|✓
|Indomaret
|$0.039
|2,007
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Wink
|$0.053
|23
|✓
|163СOM
|$0.053
|1
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.053
|9
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.053
|29
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Discord
|$0.055
|2,000+
|Ola
|$0.055
|2,013
|✓
|Bjp
|$0.055
|18
|✓
|BIGO LIVE
|$0.059
|25
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|3,966
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Subito
|$0.064
|2,007
|✓
|Vinted
|$0.065
|1,010
|✓
|Flipkart
|$0.065
|1,006
|✓
|Hopi
|$0.07
|1,001
|✓
|JivoMart
|$0.073
|1,027
|✓
|Baidu
|$0.077
|342
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Marktplaats
|$0.079
|1
|✓
|Amazon
|$0.088
|3,002
|My11Circle
|$0.089
|173
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Linode
|$0.089
|352
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|31
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Hinge
|$0.1
|1,022
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|162
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|3,167
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|3
|✓
|Moneylion
|$0.11
|1,007
|✓
|Michat
|$0.112
|1
|✓
|LINE
|$0.113
|1,002
|✓
|Fups
|$0.115
|7
|✓
|Tencent QQ
|$0.122
|9
|✓
|Huya
|$0.136
|126
|✓
|Likee
|$0.136
|234
|✓
|Algida
|$0.136
|162
|✓
|Burger King
|$0.142
|5
|✓
|Meesho
|$0.159
|271
|✓
|Paytm
|$0.159
|206
|✓
|Walmart
|$0.159
|196
|✓
|Яндекс
|$0.165
|27
|✓
|Wish
|$0.171
|977
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|126
|✓
|Snapchat
|$0.183
|1
|✓
|X (Twitter)
|$0.184
|2,039
|✓
|Viber
|$0.19
|5,299
|✓
|WinzoGame
|$0.206
|269
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|6
|✓
|Netflix
|$0.216
|2,008
|✓
|icq
|$0.218
|977
|✓
|HQ Trivia
|$0.23
|18
|✓
|Yalla
|$0.231
|5
|✓
|Citymobil
|$0.242
|234
|✓
|Coindcx
|$0.242
|162
|✓
|JDcom
|$0.249
|1
|✓
|IVI
|$0.253
|115
|✓
|KakaoTalk
|$0.26
|2,975
|✓
|GoogleVoice
|$0.265
|1,010
|✓
|DiDi
|$0.265
|1,005
|✓
|Dream11
|$0.265
|1,010
|✓
|TanTan
|$0.265
|1,009
|✓
|IRCTC
|$0.265
|399
|✓
|Justdating
|$0.265
|107
|✓
|AliExpress
|$0.265
|1,006
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|10
|✓
|$0.277
|1,012
|✓
|CommunityGaming
|$0.277
|234
|✓
|paycell
|$0.282
|3
|✓
|imo
|$0.289
|9,987
|✓
|MPL
|$0.289
|9
|✓
|noon
|$0.289
|659
|✓
|Dent
|$0.3
|925
|✓
|Zoho
|$0.3
|1,001
|✓
|Yahoo Mail
|$0.306
|1,005
|✓
|RegRu
|$0.312
|198
|✓
|Swiggy
|$0.312
|407
|✓
|Rediffmail
|$0.312
|145
|✓
|eBay
|$0.32
|2,005
|✓
|Nike
|$0.324
|1,008
|✓
|Ozon
|$0.324
|20
|✓
|Payoneer
|$0.326
|42
|✓
|AOL
|$0.336
|1,022
|✓
|BitClout
|$0.336
|1,000+
|✓
|Zalo
|$0.336
|1,001
|✓
|Carousell
|$0.336
|100
|✓
|Airbnb
|$0.348
|1,000+
|✓
|Taobao
|$0.348
|942
|✓
|Getir
|$0.348
|1,007
|✓
|OfferUp
|$0.348
|21
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,010
|✓
|Delivery Club
|$0.359
|315
|✓
|Dundle
|$0.359
|63
|✓
|IQOS
|$0.359
|282
|✓
|Grab
|$0.359
|1,016
|✓
|Akulaku
|$0.359
|179
|✓
|Rambler
|$0.359
|109
|✓
|Yemeksepeti
|$0.371
|1,025
|✓
|Bolt
|$0.371
|1,009
|✓
|Blued
|$0.371
|9
|✓
|Paxful
|$0.371
|9
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.395
|1,001
|✓
|LoveLocal
|$0.395
|126
|✓
|$0.4
|2,001
|✓
|$0.418
|1,015
|✓
|Potato
|$0.418
|99
|✓
|Happn
|$0.442
|1,010
|✓
|Grindr
|$0.477
|1,032
|✓
|Ticketmaster
|$0.477
|1,033
|✓
|Blizzard
|$0.489
|1,013
|✓
|Craigslist
|$0.489
|1,010
|✓
|Steam
|$0.5
|1,005
|✓
|McDonalds
|$0.5
|1,023
|✓
|CourseHero
|$0.512
|126
|✓
|Skout
|$0.524
|1,001
|✓
|RedBook
|$0.524
|152
|✓
|MEGA
|$0.548
|245
|✓
|OffGamers
|$0.548
|1,001
|✓
|GG
|$0.548
|137
|✓
|Wildberries
|$0.571
|100
|✓
|Одноклассники
|$0.571
|101
|✓
|Вконтакте
|$0.606
|8,222
|✓
|Nttgame
|$0.606
|1,001
|✓
|hily
|$0.606
|1,001
|✓
|Tosla
|$0.653
|9
|✓
|Yubo
|$0.653
|9
|✓
|99acres
|$0.677
|221
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.689
|150
|✓
|Alibaba
|$0.69
|1,000+
|✓
|OLX
|$0.692
|1,038
|✓
|Papara
|$0.7
|1,038
|✓
|CAIXA
|$0.7
|373
|✓
|BlaBlaCar
|$0.748
|1,018
|✓
|Akudo
|$0.748
|162
|✓
|Shopee
|$0.759
|1,034
|✓
|Wolt
|$0.759
|1,001
|✓
|foodpanda
|$0.795
|1,041
|✓
|KFC
|$0.806
|331
|✓
|Coinbase
|$0.842
|513
|✓
|GoFundMe
|$0.865
|1,000+
|✓
|Truecaller
|$0.924
|1,001
|✓
|Careem
|$0.971
|6,819
|✓
|PayPal
|$1.006
|1,006
|✓
|Lazada
|$1.053
|1,041
|✓
|1688
|$1.089
|288
|✓
|1xBet
|$1.089
|360
|✓
|Douyu
|$1.089
|234
|✓
|Quipp
|$1.089
|342
|✓
|Adidas
|$1.089
|486
|✓
|4Fun
|$1.089
|90
|✓
|LightChat
|$1.089
|234
|✓
|PGbonus
|$1.089
|324
|✓
|32red
|$1.089
|324
|✓
|Stormgain
|$1.089
|270
|✓
|TradingView
|$1.089
|324
|✓
|premium.one
|$1.089
|288
|✓
|KuCoinPlay
|$1.089
|234
|✓
|EasyPay
|$1.089
|306
|✓
|Hezzl
|$1.089
|324
|✓
|Hermes
|$1.089
|180
|✓
|Megogo
|$1.089
|306
|✓
|Oppo
|$1.089
|126
|✓
|Uplay
|$1.089
|126
|✓
|CloudChat
|$1.089
|162
|✓
|Perfluence
|$1.089
|198
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.1
|488
|✓
|Zomato
|$1.124
|4,493
|✓
|Trip
|$1.218
|117
|✓
|Wise
|$1.218
|258
|✓
|Pinduoduo
|$1.218
|220
|✓
|Clubhouse
|$1.242
|1,018
|✓
|Beget
|$1.253
|119
|✓
|FarPost
|$1.253
|113
|✓
|Sravni
|$1.253
|118
|✓
|Fruitz
|$1.253
|196
|✓
|Trendyol
|$1.3
|1,036
|✓
|Tango
|$1.3
|1,006
|✓
|Twilio
|$1.3
|422
|✓
|BLIBLI
|$1.3
|162
|✓
|$1.489
|1,024
|✓
|Proton Mail
|$1.489
|1,006
|✓
|fiverr
|$1.489
|1,001
|✓
|99app
|$1.536
|199
|✓
|Glovo
|$1.642
|361
|✓
|Skype
|$1.712
|379
|✓
|IFood
|$2.371
|389
|✓
|Kwai
|$2.536
|468
|✓
|Poshmark
|$2.536
|443
|✓
|Badoo
|$2.536
|465
|✓
|DANA
|$2.536
|275
|✓
|Drom
|$2.536
|513
|✓
|Metro
|$2.536
|345
|✓
|Gojek
|$2.536
|456
|✓
|GroupMe
|$2.536
|347
|✓
|Monese
|$2.536
|388
|✓
|OkCupid
|$2.536
|416
|✓
|OVO
|$2.536
|329
|✓
|Paysafecard
|$2.536
|304
|✓
|Revolut
|$2.536
|322
|✓
|Signal
|$2.536
|623
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|260
|✓
|Zhihu
|$2.536
|145
|✓
|Bilibili
|$2.536
|292
|✓
|Venmo
|$2.536
|301
|✓
|Mercari
|$2.536
|253
|✓
|Bumble
|$2.536
|459
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|226
|✓
|Zupee
|$2.536
|326
|✓
|DoorDash
|$2.536
|357
|✓
|PicPay
|$2.536
|77
|✓
|Leboncoin
|$2.536
|352
|✓
|Temu
|$4.183
|558
|✓
|Rush
|$6.595
|207
|✓
عُمان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 310+
- أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.
- حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في عُمان: Telegram, أي خدمة أخرى, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 47 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام عُمان تبدأ بـ +968. رمز الدولة: OM.
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الأسئلة الشائعة
من $0.016 إلى $6.595 — الوسيط $0.359 عبر 239 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة عُمان هو +968. رمز الدولة: OM.