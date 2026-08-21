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رقم مؤقت من عُمان مع الكود (+968)

أرقام عُمان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من عُمان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 239 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.016 239 خدمة 190K+ رقم 310+ تفعيل خلال 30 يوماً +968 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في عُمان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.048

Telegram
2002 قطعة

$0.562

facebook
1000 قطعة

$0.048

Amazon
3002 قطعة

$0.106

TikTok/Douyin
3167 قطعة

$0.111

163СOM
1 قطعة

$0.053

1688
288 قطعة

$1.089

1хbet
360 قطعة

$1.089

32red
324 قطعة

$1.089

4Fun
90 قطعة

$1.089

99acres
221 قطعة

$0.677

99app
199 قطعة

$1.536

AOL
1022 قطعة

$0.336

Adidas
486 قطعة

$1.089

Airbnb
1000 قطعة

$0.348

Akudo
162 قطعة

$0.748

Akulaku
179 قطعة

$0.359

Algida
162 قطعة

$0.136

AliExpress
1006 قطعة

$0.265

Alibaba
1000 قطعة

$0.69

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في عُمان يكلف من $0.016 إلى $6.595 (المتوسط $0.7466، الوسيط $0.359) عبر 239 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 213 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.016 Ximalaya $0.018 DewuPoison $0.018 Google (Gmail / YouTube) $0.024 Apple ID $0.024

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 20
$0.05 – $0.20 51
$0.20 – $0.50 65
أكثر من $0.50 103
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.048 1,000+
Telegram $0.425 2,002
Facebook $0.048 1,000+
Naver $0.192 3,007
أي خدمة أخرى $2.395 4,046
ChatGPT (OpenAI) $0.046 1,000+
Lotus $0.016 3
DewuPoison $0.018 108
Ximalaya $0.018 198
Google (Gmail / YouTube) $0.024 3,000
Apple ID $0.024 1,000+
iQIYI $0.03 198
Indomaret $0.039 2,007
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Wink $0.053 23
163СOM $0.053 1
EscapeFromTarkov $0.053 9
Casino/bet/gambling $0.053 29
Railone $0.053 1
Discord $0.055 2,000+
Ola $0.055 2,013
Bjp $0.055 18
BIGO LIVE $0.059 25
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 3,966
Womply $0.064 2,000+
Subito $0.064 2,007
Vinted $0.065 1,010
Flipkart $0.065 1,006
Hopi $0.07 1,001
JivoMart $0.073 1,027
Baidu $0.077 342
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Marktplaats $0.079 1
Amazon $0.088 3,002
My11Circle $0.089 173
Myntra $0.089 1,000+
Linode $0.089 352
Claude (Anthropic) $0.089 31
my jio $0.089 1,000+
Hinge $0.1 1,022
MobiKwik $0.1 162
TikTok (Douyin) $0.105 3,167
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 3
Moneylion $0.11 1,007
Michat $0.112 1
LINE $0.113 1,002
Fups $0.115 7
Tencent QQ $0.122 9
Huya $0.136 126
Likee $0.136 234
Algida $0.136 162
Burger King $0.142 5
Meesho $0.159 271
Paytm $0.159 206
Walmart $0.159 196
Яндекс $0.165 27
Wish $0.171 977
Mail.ru $0.183 126
Snapchat $0.183 1
X (Twitter) $0.184 2,039
Viber $0.19 5,299
WinzoGame $0.206 269
kolesa.kz $0.206 6
Netflix $0.216 2,008
icq $0.218 977
HQ Trivia $0.23 18
Yalla $0.231 5
Citymobil $0.242 234
Coindcx $0.242 162
JDcom $0.249 1
IVI $0.253 115
KakaoTalk $0.26 2,975
GoogleVoice $0.265 1,010
DiDi $0.265 1,005
Dream11 $0.265 1,010
TanTan $0.265 1,009
IRCTC $0.265 399
Justdating $0.265 107
AliExpress $0.265 1,006
Şikayet var $0.265 10
Weibo $0.277 1,012
CommunityGaming $0.277 234
paycell $0.282 3
imo $0.289 9,987
MPL $0.289 9
noon $0.289 659
Dent $0.3 925
Zoho $0.3 1,001
Yahoo Mail $0.306 1,005
RegRu $0.312 198
Swiggy $0.312 407
Rediffmail $0.312 145
eBay $0.32 2,005
Nike $0.324 1,008
Ozon $0.324 20
Payoneer $0.326 42
AOL $0.336 1,022
BitClout $0.336 1,000+
Zalo $0.336 1,001
Carousell $0.336 100
Airbnb $0.348 1,000+
Taobao $0.348 942
Getir $0.348 1,007
OfferUp $0.348 21
Deliveroo $0.359 1,010
Delivery Club $0.359 315
Dundle $0.359 63
IQOS $0.359 282
Grab $0.359 1,016
Akulaku $0.359 179
Rambler $0.359 109
Yemeksepeti $0.371 1,025
Bolt $0.371 1,009
Blued $0.371 9
Paxful $0.371 9
Alipay/Alibaba/1688 $0.395 1,001
LoveLocal $0.395 126
WhatsApp $0.4 2,001
LinkedIn $0.418 1,015
Potato $0.418 99
Happn $0.442 1,010
Grindr $0.477 1,032
Ticketmaster $0.477 1,033
Blizzard $0.489 1,013
Craigslist $0.489 1,010
Steam $0.5 1,005
McDonalds $0.5 1,023
CourseHero $0.512 126
Skout $0.524 1,001
RedBook $0.524 152
MEGA $0.548 245
OffGamers $0.548 1,001
GG $0.548 137
Wildberries $0.571 100
Одноклассники $0.571 101
Вконтакте $0.606 8,222
Nttgame $0.606 1,001
hily $0.606 1,001
Tosla $0.653 9
Yubo $0.653 9
99acres $0.677 221
Mamba, MeetMe $0.689 150
Alibaba $0.69 1,000+
OLX $0.692 1,038
Papara $0.7 1,038
CAIXA $0.7 373
BlaBlaCar $0.748 1,018
Akudo $0.748 162
Shopee $0.759 1,034
Wolt $0.759 1,001
foodpanda $0.795 1,041
KFC $0.806 331
Coinbase $0.842 513
GoFundMe $0.865 1,000+
Truecaller $0.924 1,001
Careem $0.971 6,819
PayPal $1.006 1,006
Lazada $1.053 1,041
1688 $1.089 288
1xBet $1.089 360
Douyu $1.089 234
Quipp $1.089 342
Adidas $1.089 486
4Fun $1.089 90
LightChat $1.089 234
PGbonus $1.089 324
32red $1.089 324
Stormgain $1.089 270
TradingView $1.089 324
premium.one $1.089 288
KuCoinPlay $1.089 234
EasyPay $1.089 306
Hezzl $1.089 324
Hermes $1.089 180
Megogo $1.089 306
Oppo $1.089 126
Uplay $1.089 126
CloudChat $1.089 162
Perfluence $1.089 198
Hepsiburadacom $1.1 488
Zomato $1.124 4,493
Trip $1.218 117
Wise $1.218 258
Pinduoduo $1.218 220
Clubhouse $1.242 1,018
Beget $1.253 119
FarPost $1.253 113
Sravni $1.253 118
Fruitz $1.253 196
Trendyol $1.3 1,036
Tango $1.3 1,006
Twilio $1.3 422
BLIBLI $1.3 162
WeChat $1.489 1,024
Proton Mail $1.489 1,006
fiverr $1.489 1,001
99app $1.536 199
Glovo $1.642 361
Skype $1.712 379
IFood $2.371 389
Kwai $2.536 468
Poshmark $2.536 443
Badoo $2.536 465
DANA $2.536 275
Drom $2.536 513
Metro $2.536 345
Gojek $2.536 456
GroupMe $2.536 347
Monese $2.536 388
OkCupid $2.536 416
OVO $2.536 329
Paysafecard $2.536 304
Revolut $2.536 322
Signal $2.536 623
Tokopedia $2.536 260
Zhihu $2.536 145
Bilibili $2.536 292
Venmo $2.536 301
Mercari $2.536 253
Bumble $2.536 459
urent/jet/RuSharing $2.536 226
Zupee $2.536 326
DoorDash $2.536 357
PicPay $2.536 77
Leboncoin $2.536 352
Temu $4.183 558
Rush $6.595 207

عُمان على TIGER SMS

صيغة الرقم

أرقام عُمان تبدأ بـ +968. رمز الدولة: OM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر عُمان — ابتداءً من $0.016.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.016 إلى $6.595 — الوسيط $0.359 عبر 239 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

239 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.016), Ximalaya ($0.018), DewuPoison ($0.018).

رمز الهاتف لدولة عُمان هو +968. رمز الدولة: OM.

التحقق حسب الخدمة في عُمان

رقم وهمي لـ Naver $0.192 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $2.395 رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.046 رقم وهمي لـ iQIYI $0.03 رقم مؤقت لـ Indomaret $0.039 رقم مؤقت لـ Sixer $0.04 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.04 رقم مؤقت لـ HDFC ERGO $0.04 رقم مؤقت لـ Saathi $0.04 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Casino/bet/gambling $0.053 رقم مؤقت لـ Wink $0.053 رقم وهمي لـ EscapeFromTarkov $0.053 رقم مؤقت لـ Railone $0.053

دول شائعة أخرى

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