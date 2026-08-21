استخدام الرقم الوهمي لتفعيل Hinge عملياً

يخصص الرقم الوهمي لـ Hinge حساباً واحداً فقط، لذلك يناسب من يريد فتح حساب مستقل عن حسابه الشخصي، أو اختبار خطوات التسجيل لتفعيل Hinge قبل الاعتماد عليه فعلياً، أو فصل تجربة التطبيق عن رقمه الدائم تماماً. عند تكرار محاولات التسجيل لا يكفي تغيير الرقم وحده أحياناً لإتمام التفعيل؛ من المفيد أيضاً تغيير المتصفح أو الجهاز المستخدم عند إعادة المحاولة، بحيث يبدأ التسجيل بجلسة جديدة كاملة إلى جانب الرقم الجديد، ثم إدخال الرمز فور وصوله على صفحة الموقع.