كيفية استخدام رقم DANA عمليًا عند التسجيل

تناسب هذه الأرقام من يريد تجربة DANA دون استخدام شريحة اتصال شخصية، أو من يفضّل تسجيلًا مؤقتًا قبل ربط الحساب برقمه الدائم، أو فصل النشاط المالي داخل التطبيق عن رقم هاتفه المعتاد. بما أن الخدمة موجهة أساسًا للسوق الإندونيسي، فالحل عند التسجيل هو اختيار رقم وهمي لـ DANA من إندونيسيا تحديدًا بدلًا من أي دولة أخرى، لأن هذا يتوافق مباشرة مع طريقة عمل المنصة ويجعل قبول الرمز أكثر سلاسة منذ المحاولة الأولى.