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رقم وهمي مؤقت لـ DANA — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز DANA أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل DANA مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 142 دولة 440K+ رقم 14,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #19 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

DANA
447928

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة DANA

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
أفضل تسليم
215405 قطعة

$0.016

جنوب أفريقيا
أفضل تسليم
5 قطعة

$0.688

كندا
أفضل تسليم
1642 قطعة

$0.688

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

آيسلندا
252 قطعة

$2.536

أذربيجان
540 قطعة

$2.206

أرمينيا
289 قطعة

$1.355

أروبا
234 قطعة

$2.536

أستراليا
2033 قطعة

$1.684

أفغانستان
1611 قطعة

$1.373

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام DANA تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $1.2363، الوسيط $1.189) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.

الأرخص اليوم: إثيوبيا $0.006 هولندا $0.006 ماليزيا $0.006 مصر $0.006 بولندا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 56
$0.05 – $0.20 7
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 75
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إندونيسيا $0.01 215,405
باكستان $0.006 544
بنغلاديش $0.006 2,062
الجزائر $0.006 2,968
إثيوبيا $0.006 15,683
موزمبيق $0.006 655
أوكرانيا $0.006 1,956
مصر $0.006 4,563
هايتي $0.006 275
فيتنام $0.006 42
نيبال $0.006 544
أوزبكستان $0.006 1,721
نيجيريا $0.006 545
فرنسا $0.006 1,608
تنزانيا $0.006 775
هندوراس $0.006 544
الأرجنتين $0.006 669
تونس $0.006 664
الإكوادور $0.006 3,519
المغرب $0.006 1,467
أوغندا $0.006 533
مالاوي $0.006 271
غانا $0.006 544
كينيا $0.006 1,437
فنزويلا $0.006 1
كازاخستان $0.006 3,665
قيرغيزستان $0.006 544
بلغاريا $0.006 2,159
مالي $0.006 480
رواندا $0.006 1,264
جمهورية مولدوفا $0.006 975
بنين $0.006 2,802
اليمن $0.006 778
العراق $0.006 2,824
السنغال $0.006 778
ألمانيا $0.006 2,504
بولندا $0.006 4,514
ماليزيا $0.006 5,296
هولندا $0.006 8,931
كمبوديا $0.006 544
موريتانيا $0.006 298
الفلبين $0.006 4,379
أفغانستان $0.006 1,611
أرمينيا $0.006 289
تشاد $0.006 279
صربيا $0.006 5
مدغشقر $0.006 584
اليونان $0.006 2,161
تشيلي $0.006 3,207
جورجيا $0.006 837
بوليفيا $0.006 2,734
طاجيكستان $0.006 1
ألبانيا $0.006 271
غينيا $0.006 132
لبنان $0.006 2,086
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
إيطاليا $0.066 13,416
كوبا $0.112 252
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 615
أيرلندا $0.118 175
النمسا $0.118 4,566
سريلانكا $0.192 1
إسرائيل $0.295 2,155
المملكة المتحدة $0.295 4,049
السويد $0.295 309
جمهورية التشيك $0.33 1,432
جنوب أفريقيا $0.688 5
كندا $0.688 1,642
البرازيل $0.806 2,134
الكاميرون $1.136 1,022
البوسنة والهرسك $1.242 570
كرواتيا $1.242 4,506
أنغيلا $1.253 234
إستونيا $1.265 4,735
رومانيا $1.265 2,670
الدنمارك $1.265 1,130
البرتغال $1.277 10,769
نيوزيلندا $1.337 30
أستراليا $1.571 2,033
قبرص $1.689 270
موناكو $1.736 270
فنلندا $1.9 1,652
أذربيجان $2.206 540
ميانمار $2.349 3,921
الكويت $2.465 289
أنغولا $2.5 271
ليتوانيا $2.524 924
الهند $2.536 8,134
بابوا غينيا الجديدة $2.536 144
إيران $2.536 109
بيرو $2.536 1,233
بنما $2.536 180
باراغواي $2.536 1,226
الأردن $2.536 271
نيكاراغوا $2.536 270
قطر $2.536 252
ريونيون $2.536 144
عُمان $2.536 275
بوتان $2.536 234
بوروندي $2.536 506
جزر المالديف $2.536 252
بربادوس $2.536 252
غامبيا $2.536 270
البحرين $2.536 162
النرويج $2.536 975
لوكسمبورغ $2.536 270
جيبوتي $2.536 252
الجبل الأسود $2.536 216
بروناي دار السلام $2.536 216
أروبا $2.536 234
بليز $2.536 252
مونتسيرات $2.536 216
دومينيكا $2.536 216
ماكاو $2.536 234
آيسلندا $2.536 252
بوتسوانا $2.559 504
المكسيك $2.559 6,058
ليسوتو $2.559 504
جامايكا $2.559 504
كولومبيا $2.559 5,789
بيلاروسيا $2.559 542
موريشيوس $2.559 504
الغابون $2.559 540
الكونغو $2.559 288
النيجر $2.559 504
المجر $2.559 2,176
غيانا $2.559 468
غوادلوب $2.559 468
غواتيمالا $2.559 3,432
جزر البهاما $2.559 504
غرينادا $2.559 504
لاتفيا $2.559 2,182
ليبيريا $2.559 3,308
اليابان $2.559 16,236
جزر القمر $2.559 468
منغوليا $2.559 612
إريتريا $2.559 468
جمهورية أفريقيا الوسطى $3.164 5
توغو $3.256 65
سويسرا $3.386 6
سلوفاكيا $3.635 3

رقم DANA الإندونيسي لاستقبال رمز التحقق

DANA تطبيق مالي محلي يعمل بشكل أساسي في إندونيسيا، ويطلب رقم هاتف إندونيسي عند التسجيل يصل إليه رمز تحقق مكوّن من أربعة إلى ستة أرقام، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. اختيار رقم مؤقت لـ DANA من إندونيسيا تحديدًا يجعل استقبال رمز التحقق ممكنًا دون الحاجة لشريحة اتصال محلية فعلية، وقد سجّلت المنصة أكثر من 14,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي عبر أرقام من هذا النوع. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 142 دولة.

DANA على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 14,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #19
  • اتجاه 7 أيام: +56%
  • أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 35,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر DANA — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيفية استخدام رقم DANA عمليًا عند التسجيل

تناسب هذه الأرقام من يريد تجربة DANA دون استخدام شريحة اتصال شخصية، أو من يفضّل تسجيلًا مؤقتًا قبل ربط الحساب برقمه الدائم، أو فصل النشاط المالي داخل التطبيق عن رقم هاتفه المعتاد. بما أن الخدمة موجهة أساسًا للسوق الإندونيسي، فالحل عند التسجيل هو اختيار رقم وهمي لـ DANA من إندونيسيا تحديدًا بدلًا من أي دولة أخرى، لأن هذا يتوافق مباشرة مع طريقة عمل المنصة ويجعل قبول الرمز أكثر سلاسة منذ المحاولة الأولى.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $1.189 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Ethiopia ($0.006), Netherlands ($0.006), Malaysia ($0.006)

440K+ رقم في 142 دولة.

رقم DANA حسب الدولة

رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم تشيلي مؤقت $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم ألمانيا مع الكود $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم فرنسا مع الكود $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم رواندا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006

شائع إلى جانب DANA

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