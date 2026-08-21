رقم وهمي مؤقت لـ DANA — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز DANA أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل DANA مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة DANA
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.016
$0.688
$0.688
$0.012
$2.536
$2.206
$1.355
$2.536
$1.684
$1.373
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام DANA تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $1.2363، الوسيط $1.189) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إندونيسيا
|$0.01
|215,405
|✓
|باكستان
|$0.006
|544
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|2,062
|✓
|الجزائر
|$0.006
|2,968
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|15,683
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|655
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|1,956
|✓
|مصر
|$0.006
|4,563
|✓
|هايتي
|$0.006
|275
|✓
|فيتنام
|$0.006
|42
|✓
|نيبال
|$0.006
|544
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,721
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|545
|✓
|فرنسا
|$0.006
|1,608
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|775
|✓
|هندوراس
|$0.006
|544
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|669
|✓
|تونس
|$0.006
|664
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|3,519
|✓
|المغرب
|$0.006
|1,467
|✓
|أوغندا
|$0.006
|533
|✓
|مالاوي
|$0.006
|271
|✓
|غانا
|$0.006
|544
|✓
|كينيا
|$0.006
|1,437
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|1
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,665
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|544
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,159
|✓
|مالي
|$0.006
|480
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,264
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|975
|✓
|بنين
|$0.006
|2,802
|✓
|اليمن
|$0.006
|778
|✓
|العراق
|$0.006
|2,824
|✓
|السنغال
|$0.006
|778
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|2,504
|✓
|بولندا
|$0.006
|4,514
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|5,296
|✓
|هولندا
|$0.006
|8,931
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|544
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|298
|✓
|الفلبين
|$0.006
|4,379
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,611
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|289
|✓
|تشاد
|$0.006
|279
|✓
|صربيا
|$0.006
|5
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|584
|✓
|اليونان
|$0.006
|2,161
|✓
|تشيلي
|$0.006
|3,207
|✓
|جورجيا
|$0.006
|837
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|2,734
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|1
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|271
|✓
|غينيا
|$0.006
|132
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,086
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|إيطاليا
|$0.066
|13,416
|✓
|كوبا
|$0.112
|252
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|175
|✓
|النمسا
|$0.118
|4,566
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,155
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,049
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.33
|1,432
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|5
|✓
|كندا
|$0.688
|1,642
|✓
|البرازيل
|$0.806
|2,134
|✓
|الكاميرون
|$1.136
|1,022
|✓
|البوسنة والهرسك
|$1.242
|570
|✓
|كرواتيا
|$1.242
|4,506
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|234
|✓
|إستونيا
|$1.265
|4,735
|✓
|رومانيا
|$1.265
|2,670
|✓
|الدنمارك
|$1.265
|1,130
|✓
|البرتغال
|$1.277
|10,769
|✓
|نيوزيلندا
|$1.337
|30
|✓
|أستراليا
|$1.571
|2,033
|✓
|قبرص
|$1.689
|270
|✓
|موناكو
|$1.736
|270
|✓
|فنلندا
|$1.9
|1,652
|✓
|أذربيجان
|$2.206
|540
|✓
|ميانمار
|$2.349
|3,921
|✓
|الكويت
|$2.465
|289
|✓
|أنغولا
|$2.5
|271
|✓
|ليتوانيا
|$2.524
|924
|✓
|الهند
|$2.536
|8,134
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$2.536
|144
|✓
|إيران
|$2.536
|109
|✓
|بيرو
|$2.536
|1,233
|✓
|بنما
|$2.536
|180
|✓
|باراغواي
|$2.536
|1,226
|✓
|الأردن
|$2.536
|271
|✓
|نيكاراغوا
|$2.536
|270
|✓
|قطر
|$2.536
|252
|✓
|ريونيون
|$2.536
|144
|✓
|عُمان
|$2.536
|275
|✓
|بوتان
|$2.536
|234
|✓
|بوروندي
|$2.536
|506
|✓
|جزر المالديف
|$2.536
|252
|✓
|بربادوس
|$2.536
|252
|✓
|غامبيا
|$2.536
|270
|✓
|البحرين
|$2.536
|162
|✓
|النرويج
|$2.536
|975
|✓
|لوكسمبورغ
|$2.536
|270
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|252
|✓
|الجبل الأسود
|$2.536
|216
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|216
|✓
|أروبا
|$2.536
|234
|✓
|بليز
|$2.536
|252
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|216
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|216
|✓
|ماكاو
|$2.536
|234
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|252
|✓
|بوتسوانا
|$2.559
|504
|✓
|المكسيك
|$2.559
|6,058
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|504
|✓
|جامايكا
|$2.559
|504
|✓
|كولومبيا
|$2.559
|5,789
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|542
|✓
|موريشيوس
|$2.559
|504
|✓
|الغابون
|$2.559
|540
|✓
|الكونغو
|$2.559
|288
|✓
|النيجر
|$2.559
|504
|✓
|المجر
|$2.559
|2,176
|✓
|غيانا
|$2.559
|468
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|468
|✓
|غواتيمالا
|$2.559
|3,432
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|504
|✓
|غرينادا
|$2.559
|504
|✓
|لاتفيا
|$2.559
|2,182
|✓
|ليبيريا
|$2.559
|3,308
|✓
|اليابان
|$2.559
|16,236
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|468
|✓
|منغوليا
|$2.559
|612
|✓
|إريتريا
|$2.559
|468
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$3.164
|5
|✓
|توغو
|$3.256
|65
|✓
|سويسرا
|$3.386
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
رقم DANA الإندونيسي لاستقبال رمز التحقق
DANA تطبيق مالي محلي يعمل بشكل أساسي في إندونيسيا، ويطلب رقم هاتف إندونيسي عند التسجيل يصل إليه رمز تحقق مكوّن من أربعة إلى ستة أرقام، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. اختيار رقم مؤقت لـ DANA من إندونيسيا تحديدًا يجعل استقبال رمز التحقق ممكنًا دون الحاجة لشريحة اتصال محلية فعلية، وقد سجّلت المنصة أكثر من 14,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي عبر أرقام من هذا النوع. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 142 دولة.
DANA على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 14,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #19
- اتجاه 7 أيام: +56%
- أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 35,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر DANA — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
كيفية استخدام رقم DANA عمليًا عند التسجيل
تناسب هذه الأرقام من يريد تجربة DANA دون استخدام شريحة اتصال شخصية، أو من يفضّل تسجيلًا مؤقتًا قبل ربط الحساب برقمه الدائم، أو فصل النشاط المالي داخل التطبيق عن رقم هاتفه المعتاد. بما أن الخدمة موجهة أساسًا للسوق الإندونيسي، فالحل عند التسجيل هو اختيار رقم وهمي لـ DANA من إندونيسيا تحديدًا بدلًا من أي دولة أخرى، لأن هذا يتوافق مباشرة مع طريقة عمل المنصة ويجعل قبول الرمز أكثر سلاسة منذ المحاولة الأولى.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $1.189 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
440K+ رقم في 142 دولة.