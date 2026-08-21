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رقم مؤقت من كوبا مع الكود (+53)

أرقام كوبا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كوبا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 171 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 171 خدمة 230K+ رقم 79 تفعيل خلال 30 يوماً +53 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في كوبا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
4002 قطعة

$0.05

Telegram
2156 قطعة

$0.4

facebook
4004 قطعة

$0.064

Google,youtube,Gmail
3001 قطعة

$0.165

Whatsapp
5239 قطعة

$0.438

Amazon
5053 قطعة

$0.239

ChatGPT
2000 قطعة

$0.045

1688
324 قطعة

$0.372

1хbet
540 قطعة

$0.701

4Fun
144 قطعة

$0.101

99acres
324 قطعة

$0.113

99app
288 قطعة

$0.113

AOL
2000 قطعة

$0.218

Adidas
540 قطعة

$0.342

Airbnb
2000 قطعة

$0.349

Akudo
252 قطعة

$0.113

Akulaku
252 قطعة

$0.384

Algida
324 قطعة

$0.113

AliExpress
792 قطعة

$0.372

Alibaba
2000 قطعة

$0.113

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كوبا يكلف من $0.039 إلى $17.089 (المتوسط $0.3866، الوسيط $0.183) عبر 171 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 162 خدمة.

الأرخص اليوم: X (Twitter) $0.039 ChatGPT (OpenAI) $0.04 Instagram (Threads) $0.05 Railone $0.053 Facebook $0.064

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 2
$0.05 – $0.20 96
$0.20 – $0.50 52
أكثر من $0.50 21
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.05 4,002
Facebook $0.064 4,004
Telegram $0.4 2,156
WhatsApp $0.438 5,239
X (Twitter) $0.039 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.04 2,000+
Railone $0.053 1
Naver $0.064 3,000
Netflix $0.064 3,000
Vinted $0.065 4,000
Uber $0.079 1,000+
KakaoTalk $0.085 3,002
Yalla $0.089 1,000+
my jio $0.089 1,000+
Hinge $0.098 1,000+
IFood $0.1 288
BlaBlaCar $0.1 504
4Fun $0.1 144
Gojek $0.1 504
KFC $0.1 486
Proton Mail $0.1 288
Twitch $0.1 504
Zhihu $0.1 180
Mamba, MeetMe $0.1 504
Delivery Club $0.1 324
TenChat $0.1 432
Twilio $0.1 540
IVI $0.1 216
TikTok (Douyin) $0.105 3,000
Spincrush $0.105 1,000+
Kwai $0.112 504
BitClout $0.112 468
Hepsiburadacom $0.112 216
Dream11 $0.112 468
Poshmark $0.112 504
Badoo $0.112 468
DANA $0.112 252
Drom $0.112 468
Metro $0.112 468
GroupMe $0.112 468
Monese $0.112 468
OVO $0.112 252
TradingView $0.112 432
Bilibili $0.112 432
Venmo $0.112 288
Mercari $0.112 288
EasyPay $0.112 396
Ticketmaster $0.112 2,000+
LoveLocal $0.112 252
Dundle $0.112 468
99app $0.112 288
fiverr $0.112 540
My11Circle $0.112 288
Citymobil $0.112 432
CommunityGaming $0.112 468
Huya $0.112 252
iQIYI $0.112 432
IQOS $0.112 468
Likee $0.112 504
MEGA $0.112 432
Trip $0.112 180
urent/jet/RuSharing $0.112 468
Zupee $0.112 468
Oppo $0.112 216
DoorDash $0.112 468
WinzoGame $0.112 216
Akudo $0.112 252
Coindcx $0.112 288
Algida $0.112 324
Swiggy $0.112 540
Meesho $0.112 288
Paytm $0.112 288
99acres $0.112 324
MobiKwik $0.112 252
BLIBLI $0.112 252
Temu $0.112 648
EscapeFromTarkov $0.112 216
Alibaba $0.112 2,000+
CourseHero $0.112 252
Pinduoduo $0.112 432
Walmart $0.112 2,000+
Baidu $0.124 1,876
IRCTC $0.124 468
noon $0.124 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.151 3,001
Nike $0.164 4,000
Steam $0.183 2,000+
Shopee $0.183 2,000+
Skout $0.183 2,000+
Discord $0.183 2,000+
Michat $0.183 2,000+
Grindr $0.183 2,000+
Apple ID $0.183 2,000+
Mail.ru $0.183 90
Snapchat $0.183 2,000+
LINE $0.195 9,344
Yahoo Mail $0.195 2,000+
imo $0.195 2,000+
Dent $0.195 2,000+
Вконтакте $0.196 4,000
Viber $0.202 5,000
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.202 5,000
Ozon $0.206 28
Grab $0.206 2,000+
Amazon $0.216 4,898
Zomato $0.218 360
AOL $0.218 2,000+
WeChat $0.218 2,000+
Bolt $0.218 2,000+
Zoho $0.218 2,000+
Coinbase $0.242 1,328
Wolt $0.242 2,000+
Google Messages $0.252 2,000+
Careem $0.253 10,268
Happn $0.253 2,000+
LinkedIn $0.265 2,000+
Blizzard $0.28 2,000+
foodpanda $0.288 3,000
Craigslist $0.288 2,000+
Deliveroo $0.288 2,000+
Adidas $0.324 540
Weibo $0.324 504
Airbnb $0.348 2,000+
Zalo $0.348 2,000+
Trendyol $0.348 468
Truecaller $0.348 504
TanTan $0.348 432
Rush $0.348 288
eBay $0.36 4,000
PayPal $0.371 2,000+
Taobao $0.371 468
1688 $0.371 324
KuCoinPlay $0.371 468
Fruitz $0.371 288
AliExpress $0.371 792
Rambler $0.371 252
Quipp $0.383 468
Yemeksepeti $0.383 468
Akulaku $0.383 252
Douyu $0.418 504
Getir $0.418 504
OkCupid $0.418 504
Clubhouse $0.418 540
DiDi $0.43 2,000+
GoFundMe $0.43 288
Alipay/Alibaba/1688 $0.442 2,000+
HQ Trivia $0.442 2,000+
OLX $0.442 2,000+
Signal $0.453 864
Wish $0.453 7,638
Wildberries $0.512 118
Одноклассники $0.512 90
Bumble $0.536 540
RedBook $0.548 108
OffGamers $0.559 2,000+
icq $0.559 7,672
Nttgame $0.63 2,000+
hily $0.63 2,000+
Mercado $0.63 2,000+
Papara $0.642 2,000+
1xBet $0.7 540
Keybase $0.7 9,165
Paysafecard $0.795 252
Revolut $0.971 468
Lazada $0.983 504
Wise $1.242 468
GoogleVoice $1.5 2,000+
CAIXA $1.571 468
Tango $1.724 468
أي خدمة أخرى $4.442 1,618
Leboncoin $17.089 468

كوبا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 79
  • أرقام Multi-SMS لـ 162 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في كوبا: Facebook, WhatsApp, Telegram
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 13 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كوبا تبدأ بـ +53. رمز الدولة: CU.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كوبا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $17.089 — الوسيط $0.183 عبر 171 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

171 خدمة اليوم، بما في ذلك Twitter ($0.039), ChatGPT ($0.04), Instagram+Threads ($0.05).

رمز الهاتف لدولة كوبا هو +53. رمز الدولة: CU.

التحقق حسب الخدمة في كوبا

رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم مؤقت لـ Netflix $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.065 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.085 رقم وهمي لـ Yalla $0.089 رقم مؤقت لـ my jio $0.089 رقم مؤقت لـ Hinge $0.098 رقم وهمي لـ Twilio $0.1 رقم مؤقت لـ BlaBlaCar $0.1 رقم وهمي لـ Gojek $0.1 رقم وهمي لـ Twitch $0.1 رقم وهمي لـ Mamba, MeetMe $0.1 رقم وهمي لـ KFC $0.1 رقم وهمي لـ TenChat $0.1 رقم مؤقت لـ Delivery Club $0.1 رقم مؤقت لـ IFood $0.1 رقم مؤقت لـ Proton Mail $0.1 رقم وهمي لـ IVI $0.1 رقم وهمي لـ Zhihu $0.1

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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