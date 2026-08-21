رقم مؤقت من كوبا مع الكود (+53)
أرقام كوبا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من كوبا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 171 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في كوبا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.05
$0.4
$0.064
$0.165
$0.438
$0.239
$0.045
$0.372
$0.701
$0.101
$0.113
$0.113
$0.218
$0.342
$0.349
$0.113
$0.384
$0.113
$0.372
$0.113
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في كوبا يكلف من $0.039 إلى $17.089 (المتوسط $0.3866، الوسيط $0.183) عبر 171 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 162 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.05
|4,002
|✓
|$0.064
|4,004
|✓
|Telegram
|$0.4
|2,156
|✓
|$0.438
|5,239
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Naver
|$0.064
|3,000
|✓
|Netflix
|$0.064
|3,000
|✓
|Vinted
|$0.065
|4,000
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.085
|3,002
|✓
|Yalla
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Hinge
|$0.098
|1,000+
|IFood
|$0.1
|288
|✓
|BlaBlaCar
|$0.1
|504
|✓
|4Fun
|$0.1
|144
|✓
|Gojek
|$0.1
|504
|✓
|KFC
|$0.1
|486
|✓
|Proton Mail
|$0.1
|288
|✓
|Twitch
|$0.1
|504
|✓
|Zhihu
|$0.1
|180
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.1
|504
|✓
|Delivery Club
|$0.1
|324
|✓
|TenChat
|$0.1
|432
|✓
|Twilio
|$0.1
|540
|✓
|IVI
|$0.1
|216
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|3,000
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Kwai
|$0.112
|504
|✓
|BitClout
|$0.112
|468
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.112
|216
|✓
|Dream11
|$0.112
|468
|✓
|Poshmark
|$0.112
|504
|✓
|Badoo
|$0.112
|468
|✓
|DANA
|$0.112
|252
|✓
|Drom
|$0.112
|468
|✓
|Metro
|$0.112
|468
|✓
|GroupMe
|$0.112
|468
|✓
|Monese
|$0.112
|468
|✓
|OVO
|$0.112
|252
|✓
|TradingView
|$0.112
|432
|✓
|Bilibili
|$0.112
|432
|✓
|Venmo
|$0.112
|288
|✓
|Mercari
|$0.112
|288
|✓
|EasyPay
|$0.112
|396
|✓
|Ticketmaster
|$0.112
|2,000+
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|252
|✓
|Dundle
|$0.112
|468
|✓
|99app
|$0.112
|288
|✓
|fiverr
|$0.112
|540
|✓
|My11Circle
|$0.112
|288
|✓
|Citymobil
|$0.112
|432
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|468
|✓
|Huya
|$0.112
|252
|✓
|iQIYI
|$0.112
|432
|✓
|IQOS
|$0.112
|468
|✓
|Likee
|$0.112
|504
|✓
|MEGA
|$0.112
|432
|✓
|Trip
|$0.112
|180
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.112
|468
|✓
|Zupee
|$0.112
|468
|✓
|Oppo
|$0.112
|216
|✓
|DoorDash
|$0.112
|468
|✓
|WinzoGame
|$0.112
|216
|✓
|Akudo
|$0.112
|252
|✓
|Coindcx
|$0.112
|288
|✓
|Algida
|$0.112
|324
|✓
|Swiggy
|$0.112
|540
|✓
|Meesho
|$0.112
|288
|✓
|Paytm
|$0.112
|288
|✓
|99acres
|$0.112
|324
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|252
|✓
|BLIBLI
|$0.112
|252
|✓
|Temu
|$0.112
|648
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.112
|216
|✓
|Alibaba
|$0.112
|2,000+
|✓
|CourseHero
|$0.112
|252
|✓
|Pinduoduo
|$0.112
|432
|✓
|Walmart
|$0.112
|2,000+
|✓
|Baidu
|$0.124
|1,876
|✓
|IRCTC
|$0.124
|468
|✓
|noon
|$0.124
|2,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.151
|3,001
|✓
|Nike
|$0.164
|4,000
|✓
|Steam
|$0.183
|2,000+
|✓
|Shopee
|$0.183
|2,000+
|✓
|Skout
|$0.183
|2,000+
|✓
|Discord
|$0.183
|2,000+
|✓
|Michat
|$0.183
|2,000+
|✓
|Grindr
|$0.183
|2,000+
|✓
|Apple ID
|$0.183
|2,000+
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|90
|✓
|Snapchat
|$0.183
|2,000+
|✓
|LINE
|$0.195
|9,344
|✓
|Yahoo Mail
|$0.195
|2,000+
|✓
|imo
|$0.195
|2,000+
|✓
|Dent
|$0.195
|2,000+
|✓
|Вконтакте
|$0.196
|4,000
|✓
|Viber
|$0.202
|5,000
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.202
|5,000
|✓
|Ozon
|$0.206
|28
|✓
|Grab
|$0.206
|2,000+
|✓
|Amazon
|$0.216
|4,898
|✓
|Zomato
|$0.218
|360
|✓
|AOL
|$0.218
|2,000+
|✓
|$0.218
|2,000+
|✓
|Bolt
|$0.218
|2,000+
|✓
|Zoho
|$0.218
|2,000+
|✓
|Coinbase
|$0.242
|1,328
|✓
|Wolt
|$0.242
|2,000+
|✓
|Google Messages
|$0.252
|2,000+
|Careem
|$0.253
|10,268
|✓
|Happn
|$0.253
|2,000+
|✓
|$0.265
|2,000+
|✓
|Blizzard
|$0.28
|2,000+
|✓
|foodpanda
|$0.288
|3,000
|✓
|Craigslist
|$0.288
|2,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.288
|2,000+
|✓
|Adidas
|$0.324
|540
|✓
|$0.324
|504
|✓
|Airbnb
|$0.348
|2,000+
|✓
|Zalo
|$0.348
|2,000+
|✓
|Trendyol
|$0.348
|468
|✓
|Truecaller
|$0.348
|504
|✓
|TanTan
|$0.348
|432
|✓
|Rush
|$0.348
|288
|✓
|eBay
|$0.36
|4,000
|✓
|PayPal
|$0.371
|2,000+
|✓
|Taobao
|$0.371
|468
|✓
|1688
|$0.371
|324
|✓
|KuCoinPlay
|$0.371
|468
|✓
|Fruitz
|$0.371
|288
|✓
|AliExpress
|$0.371
|792
|✓
|Rambler
|$0.371
|252
|✓
|Quipp
|$0.383
|468
|✓
|Yemeksepeti
|$0.383
|468
|✓
|Akulaku
|$0.383
|252
|✓
|Douyu
|$0.418
|504
|✓
|Getir
|$0.418
|504
|✓
|OkCupid
|$0.418
|504
|✓
|Clubhouse
|$0.418
|540
|✓
|DiDi
|$0.43
|2,000+
|✓
|GoFundMe
|$0.43
|288
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.442
|2,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.442
|2,000+
|✓
|OLX
|$0.442
|2,000+
|✓
|Signal
|$0.453
|864
|✓
|Wish
|$0.453
|7,638
|✓
|Wildberries
|$0.512
|118
|✓
|Одноклассники
|$0.512
|90
|✓
|Bumble
|$0.536
|540
|✓
|RedBook
|$0.548
|108
|✓
|OffGamers
|$0.559
|2,000+
|✓
|icq
|$0.559
|7,672
|✓
|Nttgame
|$0.63
|2,000+
|✓
|hily
|$0.63
|2,000+
|✓
|Mercado
|$0.63
|2,000+
|✓
|Papara
|$0.642
|2,000+
|✓
|1xBet
|$0.7
|540
|✓
|Keybase
|$0.7
|9,165
|✓
|Paysafecard
|$0.795
|252
|✓
|Revolut
|$0.971
|468
|✓
|Lazada
|$0.983
|504
|✓
|Wise
|$1.242
|468
|✓
|GoogleVoice
|$1.5
|2,000+
|✓
|CAIXA
|$1.571
|468
|✓
|Tango
|$1.724
|468
|✓
|أي خدمة أخرى
|$4.442
|1,618
|✓
|Leboncoin
|$17.089
|468
|✓
كوبا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 79
- أرقام Multi-SMS لـ 162 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في كوبا: Facebook, WhatsApp, Telegram
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 13 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام كوبا تبدأ بـ +53. رمز الدولة: CU.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر كوبا — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $17.089 — الوسيط $0.183 عبر 171 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة كوبا هو +53. رمز الدولة: CU.