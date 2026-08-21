رقم وهمي مؤقت لـ Delivery Club — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Delivery Club أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Delivery Club مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Delivery Club
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.018
$0.193
$0.124
$0.012
$0.235
$0.006
$0.235
$0.147
$0.089
$0.077
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Delivery Club تتراوح من $0.002 إلى $0.818 (المتوسط $0.0919، الوسيط $0.089) في 142 دولة. أرخص من 88% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,476
|✓
|باكستان
|$0.006
|7,467
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|11,110
|✓
|الجزائر
|$0.006
|9,114
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|5,878
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|2,018
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|5,200
|✓
|هايتي
|$0.006
|334
|✓
|فيتنام
|$0.006
|88
|✓
|نيبال
|$0.006
|7,449
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,945
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|3,789
|✓
|فرنسا
|$0.006
|4,825
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,499
|✓
|هندوراس
|$0.006
|3,788
|✓
|تونس
|$0.006
|3,908
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|4,657
|✓
|المغرب
|$0.006
|5,914
|✓
|أوغندا
|$0.006
|751
|✓
|مالاوي
|$0.006
|289
|✓
|غانا
|$0.006
|3,788
|✓
|كينيا
|$0.006
|581
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|6,924
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|3,788
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,872
|✓
|مالي
|$0.006
|838
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,660
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|645
|✓
|بنين
|$0.006
|3,404
|✓
|اليمن
|$0.006
|1,006
|✓
|العراق
|$0.006
|5,926
|✓
|السنغال
|$0.006
|1,006
|✓
|بولندا
|$0.006
|7,239
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|3,788
|✓
|هولندا
|$0.006
|23,267
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|3,788
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|357
|✓
|الفلبين
|$0.006
|7,048
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,817
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|340
|✓
|تشاد
|$0.006
|345
|✓
|صربيا
|$0.006
|49
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,000+
|✓
|اليونان
|$0.006
|5,384
|✓
|جورجيا
|$0.006
|659
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|14,152
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|37
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|304
|✓
|غينيا
|$0.006
|935
|✓
|لبنان
|$0.006
|11,134
|✓
|تشيلي
|$0.011
|2,928
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.018
|72,003
|✓
|ألمانيا
|$0.02
|9,643
|✓
|أنغيلا
|$0.042
|216
|✓
|موناكو
|$0.042
|252
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.052
|4,087
|✓
|إندونيسيا
|$0.052
|17,300
|✓
|الكاميرون
|$0.065
|562
|✓
|إيطاليا
|$0.065
|11,553
|✓
|نيوزيلندا
|$0.069
|30
|✓
|أذربيجان
|$0.077
|504
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.089
|108
|✓
|أنغولا
|$0.089
|289
|✓
|بيرو
|$0.089
|1,029
|✓
|بنما
|$0.089
|162
|✓
|باراغواي
|$0.089
|1,462
|✓
|الأردن
|$0.089
|322
|✓
|قطر
|$0.089
|216
|✓
|ريونيون
|$0.089
|108
|✓
|بوتان
|$0.089
|216
|✓
|بوروندي
|$0.089
|4,805
|✓
|الكويت
|$0.089
|253
|✓
|جزر المالديف
|$0.089
|216
|✓
|بربادوس
|$0.089
|216
|✓
|غامبيا
|$0.089
|252
|✓
|البحرين
|$0.089
|126
|✓
|النرويج
|$0.089
|1,206
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.089
|252
|✓
|جيبوتي
|$0.089
|234
|✓
|فنلندا
|$0.089
|1,527
|✓
|الجبل الأسود
|$0.089
|198
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.089
|180
|✓
|أروبا
|$0.089
|216
|✓
|بليز
|$0.089
|216
|✓
|مونتسيرات
|$0.089
|198
|✓
|دومينيكا
|$0.089
|198
|✓
|آيسلندا
|$0.089
|216
|✓
|إيران
|$0.098
|37
|✓
|المكسيك
|$0.1
|5,440
|✓
|جامايكا
|$0.1
|432
|✓
|الغابون
|$0.1
|504
|✓
|نيكاراغوا
|$0.1
|252
|✓
|المجر
|$0.1
|1,964
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.1
|477
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.1
|6,900
|✓
|غوادلوب
|$0.1
|396
|✓
|غواتيمالا
|$0.1
|1,396
|✓
|كوبا
|$0.1
|324
|✓
|لاتفيا
|$0.1
|2,558
|✓
|ليتوانيا
|$0.1
|3,970
|✓
|اليابان
|$0.1
|2,000+
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|647
|✓
|أستراليا
|$0.1
|1,688
|✓
|ماكاو
|$0.1
|4,387
|✓
|إريتريا
|$0.1
|432
|✓
|مصر
|$0.101
|14,369
|✓
|ميانمار
|$0.102
|3,885
|✓
|ليسوتو
|$0.112
|432
|✓
|بيلاروسيا
|$0.112
|434
|✓
|موريشيوس
|$0.112
|432
|✓
|بلجيكا
|$0.112
|1,352
|✓
|النيجر
|$0.112
|432
|✓
|غيانا
|$0.112
|396
|✓
|جزر البهاما
|$0.112
|432
|✓
|غرينادا
|$0.112
|432
|✓
|ليبيريا
|$0.112
|1,568
|✓
|جزر القمر
|$0.112
|396
|✓
|منغوليا
|$0.112
|576
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|602
|✓
|النمسا
|$0.118
|3,511
|✓
|الأرجنتين
|$0.124
|2,841
|✓
|توغو
|$0.149
|65
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.149
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.155
|1
|✓
|سويسرا
|$0.159
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$0.171
|3
|✓
|البرتغال
|$0.206
|5,975
|✓
|الهند
|$0.23
|2,561
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.235
|1
|✓
|كندا
|$0.235
|44,111
|✓
|إسرائيل
|$0.253
|2,381
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|عُمان
|$0.359
|315
|✓
|الكونغو
|$0.359
|252
|✓
|بوتسوانا
|$0.371
|432
|✓
|إستونيا
|$0.371
|2,911
|✓
|البرازيل
|$0.383
|3,656
|✓
|قبرص
|$0.406
|270
|✓
|رومانيا
|$0.453
|1,567
|✓
|كرواتيا
|$0.453
|1,932
|✓
|كولومبيا
|$0.818
|6,665
|✓
Delivery Club: رقم مؤقت لاستقبال رمز التحقق
يرسل Delivery Club عند التسجيل رمز تحقق عبر رسالة SMS يكفي إدخاله لإتمام العملية. يتيح TigerSMS رقماً مؤقتاً لـ Delivery Club يستقبل الرمز فور وصوله ويعرضه مباشرة على صفحة الموقع، وهو حل مناسب لمن يفضل عدم ربط الحساب برقم هاتفه الدائم. يبدأ السعر من $0.002، وتغطي القائمة حالياً 142 دولة، بحيث يختار المشتري الدولة المناسبة قبل إتمام الدفع والحصول على رقم وهمي لـ Delivery Club جاهزاً للاستخدام.
Delivery Club على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Delivery Club — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام الرقم المؤقت لتفعيل Delivery Club
يصلح هذا الرقم لفتح حساب ثانٍ على Delivery Club دون استخدام بطاقة SIM شخصية، ولاختبار خطوات التسجيل لتفعيل Delivery Club قبل الاعتماد على رقم رئيسي، ولفصل الاستخدام التجريبي عن الحساب المعتاد. إذا لم يصل رمز Delivery Club مع الكود من المحاولة الأولى فالأمر غالباً مسألة وقت في الشبكة لا في الرقم نفسه؛ ينصح بالانتظار قليلاً ثم طلب إعادة إرسال الرمز من داخل التطبيق مع إبقاء صفحة الرقم مفتوحة على الموقع ليظهر الكود الجديد بمجرد وصوله.
الأسئلة الشائعة
من $0.002 إلى $0.818 — الوسيط $0.089 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
470K+ رقم في 142 دولة.