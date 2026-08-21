استخدام الرقم المؤقت لتفعيل Delivery Club

يصلح هذا الرقم لفتح حساب ثانٍ على Delivery Club دون استخدام بطاقة SIM شخصية، ولاختبار خطوات التسجيل لتفعيل Delivery Club قبل الاعتماد على رقم رئيسي، ولفصل الاستخدام التجريبي عن الحساب المعتاد. إذا لم يصل رمز Delivery Club مع الكود من المحاولة الأولى فالأمر غالباً مسألة وقت في الشبكة لا في الرقم نفسه؛ ينصح بالانتظار قليلاً ثم طلب إعادة إرسال الرمز من داخل التطبيق مع إبقاء صفحة الرقم مفتوحة على الموقع ليظهر الكود الجديد بمجرد وصوله.