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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من أرمينيا مع الكود (+374)

أرقام أرمينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أرمينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 243 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 243 خدمة 250K+ رقم 720+ تفعيل خلال 30 يوماً +374 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

أرمينيا
250752

قطعة

أفضل 20 خدمة في أرمينيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
3006 قطعة

$0.044

Telegram
3006 قطعة

$0.35

Viber
11000 قطعة

$0.166

facebook
1000 قطعة

$0.039

Google,youtube,Gmail
2000 قطعة

$0.126

Whatsapp
5008 قطعة

$0.501

Blizzard
13 قطعة

$0.038

Вконтакте
1013 قطعة

$0.05

Amazon
8006 قطعة

$0.084

TikTok/Douyin
2000 قطعة

$0.4

Any other
12 قطعة

$0.385

LinkedIN
15 قطعة

$0.006

Happn
1010 قطعة

$0.348

AliExpress
6 قطعة

$0.143

Claude
31 قطعة

$0.006

163СOM
1 قطعة

$0.03

1688
324 قطعة

$0.453

1хbet
396 قطعة

$2.536

32red
372 قطعة

$0.759

4Fun
108 قطعة

$2.536

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أرمينيا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.486، الوسيط $0.242) عبر 243 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 222 خدمة.

الأرخص اليوم: X (Twitter) $0.006 Yemeksepeti $0.006 Getir $0.006 Yalla $0.006 Zalo $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 41
$0.05 – $0.20 75
$0.20 – $0.50 54
أكثر من $0.50 73
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.128 11,000
Instagram (Threads) $0.044 3,006
Вконтакте $0.05 1,013
Telegram $0.35 3,006
Facebook $0.039 1,000+
WhatsApp $0.501 5,008
Blizzard $0.006 13
X (Twitter) $0.006 2,039
Moneylion $0.006 7
Tencent QQ $0.006 9
Yalla $0.006 1,005
Getir $0.006 1,007
Zalo $0.006 1,001
Yemeksepeti $0.006 1,025
Payoneer $0.006 42
Яндекс $0.006 27
LinkedIn $0.006 15
Ola $0.006 13
BIGO LIVE $0.006 25
Hinge $0.006 22
Indomaret $0.006 7
inDrive $0.006 5
JDcom $0.006 1
Wink $0.006 23
paycell $0.006 3
163СOM $0.006 1
Lotus $0.006 3
Foody $0.006 16
AliExpress $0.006 6
Claude (Anthropic) $0.006 31
Fups $0.006 7
Marktplaats $0.006 1
Bjp $0.006 18
Walmart $0.011 2,015
Steam $0.02 5
Yahoo Mail $0.02 2,005
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Baidu $0.042 3,885
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
99app $0.053 1,244
WinzoGame $0.053 1,239
Railone $0.053 1
Womply $0.064 1,000+
Delivery Club $0.065 307
TenChat $0.065 290
Rush $0.065 216
EscapeFromTarkov $0.065 153
Google (Gmail / YouTube) $0.07 2,000+
Amazon $0.07 8,006
Subito $0.071 2,011
JivoMart $0.071 2,031
Dream11 $0.077 1,496
My11Circle $0.077 226
Trip $0.077 163
Twilio $0.077 426
Zupee $0.077 1,368
IVI $0.077 145
Paytm $0.077 241
99acres $0.077 263
BLIBLI $0.077 184
Akulaku $0.077 185
PciPay $0.079 1,000+
LoveLocal $0.089 198
Citymobil $0.089 252
CommunityGaming $0.089 581
DewuPoison $0.089 126
Huya $0.089 198
iQIYI $0.089 270
Likee $0.089 306
MEGA $0.089 299
Taikang $0.089 126
Ximalaya $0.089 234
Flipkart $0.089 2,006
Akudo $0.089 180
Myntra $0.089 1,000+
Algida $0.089 234
Swiggy $0.089 869
Meesho $0.089 650
MobiKwik $0.089 180
Linode $0.089 385
Temu $0.089 474
Alfa $0.089 216
CourseHero $0.089 144
Rambler $0.089 163
my jio $0.089 1,000+
Netflix $0.1 3,011
foodpanda $0.1 2,042
Uber $0.1 1,000+
IRCTC $0.1 2,475
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 7
Naver $0.112 3,007
imo $0.112 2,009
Papara $0.112 3,038
Proton Mail $0.112 1,006
noon $0.112 1,011
Vinted $0.116 2,011
Poshmark $0.124 1,472
Signal $0.124 1,446
Nike $0.136 3,008
Bumble $0.136 1,486
IQOS $0.148 307
Grab $0.148 1,016
Kwai $0.159 508
Craigslist $0.159 2,010
KakaoTalk $0.18 2,002
Discord $0.183 1,000+
Clubhouse $0.183 468
eBay $0.19 2,005
LINE $0.195 3,001
Ticketmaster $0.195 1,033
PGbonus $0.206 372
Hezzl $0.206 372
ChatGPT (OpenAI) $0.206 2,000+
kolesa.kz $0.206 10
Mail.ru $0.23 126
Fruitz $0.242 9,019
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.253 3,000
LightChat $0.253 291
TradingView $0.253 372
KuCoinPlay $0.253 291
IFood $0.265 2,366
Justdating $0.265 107
Şikayet var $0.265 10
Lazada $0.277 1,575
GoogleVoice $0.289 1,010
AOL $0.289 1,022
MPL $0.289 9
Shopee $0.312 2,034
Apple ID $0.32 2,000+
Deliveroo $0.324 1,010
WeChat $0.324 3,517
Michat $0.324 1,000+
Gojek $0.324 496
Одноклассники $0.324 129
Metro $0.336 385
Alipay/Alibaba/1688 $0.348 1,001
Bolt $0.348 1,009
Happn $0.348 1,010
Nttgame $0.348 10
OfferUp $0.348 21
Google Messages $0.351 4
Mamba, MeetMe $0.359 136
أي خدمة أخرى $0.37 12
Blued $0.371 9
Paxful $0.371 9
Adidas $0.395 518
DiDi $0.395 1,005
Grindr $0.395 1,032
Twitch $0.395 6,930
Zoho $0.395 1,001
TikTok (Douyin) $0.4 2,000+
Skout $0.406 1,001
OLX $0.418 1,038
Coinbase $0.43 2,558
GroupMe $0.43 397
Wish $0.43 2,310
Hepsiburadacom $0.442 459
1688 $0.453 324
McDonalds $0.453 471
Weibo $0.453 9,656
RedBook $0.453 415
Hermes $0.465 226
TanTan $0.489 1,173
HQ Trivia $0.5 2,253
Snapchat $0.5 1,000+
OffGamers $0.5 100
CAIXA $0.512 381
KFC $0.548 297
icq $0.548 1,287
BitClout $0.559 981
Dundle $0.559 482
hily $0.559 1,001
PicPay $0.559 109
Taobao $0.583 3,505
Truecaller $0.583 1,324
GG $0.583 137
Wolt $0.595 1,001
Coindcx $0.595 198
Skype $0.606 433
Carousell $0.618 100
Careem $0.63 1,007
Trendyol $0.642 1,056
Ozon $0.653 311
Tosla $0.653 9
Yubo $0.653 9
premium.one $0.677 307
Alibaba $0.677 1,000+
Douyu $0.689 291
Hopi $0.69 2,870
BlaBlaCar $0.7 1,018
Zomato $0.724 4,263
Tango $0.724 1,107
Glovo $0.748 375
32red $0.759 372
RegRu $0.759 270
Quipp $0.783 388
Keybase $0.783 3,625
Wise $0.806 325
fiverr $0.83 1,172
Airbnb $0.865 1,000+
PayPal $0.877 3,006
Potato $1.006 99
Pinduoduo $1.042 256
Venmo $1.089 1,273
米画师Mihuashi $1.089 144
GoFundMe $1.1 8,708
Sravni $1.289 136
Beget $1.359 173
OVO $1.512 305
Wildberries $1.595 399
FarPost $1.642 149
Revolut $1.677 310
Bilibili $1.736 299
Paysafecard $1.806 299
Drom $1.842 514
OkCupid $1.936 412
Mercari $1.995 289
DANA $2.053 289
Zhihu $2.065 163
DoorDash $2.1 385
Tokopedia $2.112 314
Leboncoin $2.124 385
Badoo $2.183 493
urent/jet/RuSharing $2.183 271
Monese $2.312 415
1xBet $2.536 396
Dent $2.536 504
4Fun $2.536 108
Stormgain $2.536 306
EasyPay $2.536 324
Megogo $2.536 342
Oppo $2.536 144
Uplay $2.536 144
CloudChat $2.536 180
Perfluence $2.536 216

رقم أرمينيا مؤقت بمفتاح اتصال +374

رقم أرمينيا مؤقت يحمل مفتاح الاتصال +374 ويُستخدم لتفعيل واحد فقط: تختار الخدمة على الموقع، يصلك الرقم، وتقرأ الكود على الصفحة بمجرد وصوله دون انتظار رسالة على هاتفك الشخصي. استقبال SMS أرمينيا بهذه الطريقة يناسب من يريد تفعيل حساب جديد دون كشف رقمه الحقيقي. أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام هي Viber، وتحصل Viber وВконтакте وWhatsapp على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.006 ضمن 243 خدمة متاحة، وسجّل الموقع أكثر من ١٩٠+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا لهذا البلد.

أرمينيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 720+
  • أرقام Multi-SMS لـ 222 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أرمينيا: Viber, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 89 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أرمينيا تبدأ بـ +374. رمز الدولة: AM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أرمينيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم أرمينيا العملية

رقم أرمينيا مع الكود يفيد في فتح حساب Viber إضافي منفصل عن حسابك الشخصي، أو تسجيل الدخول إلى Вконтакте من رقم مستقل، أو فصل حساب Whatsapp للعمل عن الاستخدام اليومي. حين لا تعرف أي بلد يناسب الخدمة التي تريد التسجيل بها، الأسلم هو تفقد قائمة الخدمات الأعلى وصولًا في صفحة كل بلد قبل الشراء؛ فكرة رقم مؤقت لاستقبال الرسائل هي بالضبط تجربة الخدمة على رقم منفصل، وإذا ظهرت الخدمة ضمن القائمة هنا فاختيارها مباشرة يوفر عليك التنقل بين بلدان أخرى.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.242 عبر 243 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

243 خدمة اليوم، بما في ذلك Twitter ($0.006), Yemeksepeti ($0.006), Getir ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أرمينيا هو +374. رمز الدولة: AM.

التحقق حسب الخدمة في أرمينيا

رقم مؤقت لـ Payoneer $0.006 رقم وهمي لـ BIGO LIVE $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم مؤقت لـ Hinge $0.006 رقم وهمي لـ Bjp $0.006 رقم مؤقت لـ Foody $0.006 رقم وهمي لـ Ola $0.006 رقم وهمي لـ Tencent QQ $0.006 رقم مؤقت لـ Moneylion $0.006 رقم وهمي لـ Indomaret $0.006 رقم مؤقت لـ Fups $0.006 رقم مؤقت لـ inDrive $0.006 رقم مؤقت لـ paycell $0.006 رقم مؤقت لـ Lotus $0.006 رقم وهمي لـ JDcom $0.006 رقم مؤقت لـ Marktplaats $0.006 رقم مؤقت لـ Walmart $0.011 رقم وهمي لـ Yahoo Mail $0.02 رقم وهمي لـ Steam $0.02 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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