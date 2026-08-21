رقم مؤقت من أرمينيا مع الكود (+374)
أرقام أرمينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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أفضل 20 خدمة في أرمينيا
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.044
$0.35
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جميع الخدمات والأسعار
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.128
|11,000
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.044
|3,006
|Вконтакте
|$0.05
|1,013
|✓
|Telegram
|$0.35
|3,006
|$0.039
|1,000+
|$0.501
|5,008
|✓
|Blizzard
|$0.006
|13
|✓
|X (Twitter)
|$0.006
|2,039
|✓
|Moneylion
|$0.006
|7
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|9
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,005
|✓
|Getir
|$0.006
|1,007
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,001
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|1,025
|✓
|Payoneer
|$0.006
|42
|✓
|Яндекс
|$0.006
|27
|✓
|$0.006
|15
|✓
|Ola
|$0.006
|13
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|25
|✓
|Hinge
|$0.006
|22
|✓
|Indomaret
|$0.006
|7
|✓
|inDrive
|$0.006
|5
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|Wink
|$0.006
|23
|✓
|paycell
|$0.006
|3
|✓
|163СOM
|$0.006
|1
|✓
|Lotus
|$0.006
|3
|✓
|Foody
|$0.006
|16
|✓
|AliExpress
|$0.006
|6
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|31
|✓
|Fups
|$0.006
|7
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|1
|✓
|Bjp
|$0.006
|18
|✓
|Walmart
|$0.011
|2,015
|✓
|Steam
|$0.02
|5
|✓
|Yahoo Mail
|$0.02
|2,005
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Baidu
|$0.042
|3,885
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|99app
|$0.053
|1,244
|✓
|WinzoGame
|$0.053
|1,239
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Delivery Club
|$0.065
|307
|✓
|TenChat
|$0.065
|290
|✓
|Rush
|$0.065
|216
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.065
|153
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.07
|2,000+
|Amazon
|$0.07
|8,006
|✓
|Subito
|$0.071
|2,011
|✓
|JivoMart
|$0.071
|2,031
|✓
|Dream11
|$0.077
|1,496
|✓
|My11Circle
|$0.077
|226
|✓
|Trip
|$0.077
|163
|✓
|Twilio
|$0.077
|426
|✓
|Zupee
|$0.077
|1,368
|✓
|IVI
|$0.077
|145
|✓
|Paytm
|$0.077
|241
|✓
|99acres
|$0.077
|263
|✓
|BLIBLI
|$0.077
|184
|✓
|Akulaku
|$0.077
|185
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|LoveLocal
|$0.089
|198
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|Citymobil
|$0.089
|252
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|581
|✓
|DewuPoison
|$0.089
|126
|✓
|Huya
|$0.089
|198
|✓
|iQIYI
|$0.089
|270
|✓
|Likee
|$0.089
|306
|✓
|MEGA
|$0.089
|299
|✓
|Taikang
|$0.089
|126
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|234
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,006
|✓
|Akudo
|$0.089
|180
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Algida
|$0.089
|234
|✓
|Swiggy
|$0.089
|869
|✓
|Meesho
|$0.089
|650
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|180
|✓
|Linode
|$0.089
|385
|✓
|Temu
|$0.089
|474
|✓
|Alfa
|$0.089
|216
|✓
|CourseHero
|$0.089
|144
|✓
|Rambler
|$0.089
|163
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Netflix
|$0.1
|3,011
|✓
|foodpanda
|$0.1
|2,042
|✓
|Uber
|$0.1
|1,000+
|IRCTC
|$0.1
|2,475
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|7
|✓
|Naver
|$0.112
|3,007
|✓
|imo
|$0.112
|2,009
|✓
|Papara
|$0.112
|3,038
|✓
|Proton Mail
|$0.112
|1,006
|✓
|noon
|$0.112
|1,011
|✓
|Vinted
|$0.116
|2,011
|✓
|Poshmark
|$0.124
|1,472
|✓
|Signal
|$0.124
|1,446
|✓
|Nike
|$0.136
|3,008
|✓
|Bumble
|$0.136
|1,486
|✓
|IQOS
|$0.148
|307
|✓
|Grab
|$0.148
|1,016
|✓
|Kwai
|$0.159
|508
|✓
|Craigslist
|$0.159
|2,010
|✓
|KakaoTalk
|$0.18
|2,002
|✓
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|$0.183
|1,000+
|✓
|Clubhouse
|$0.183
|468
|✓
|eBay
|$0.19
|2,005
|✓
|LINE
|$0.195
|3,001
|✓
|Ticketmaster
|$0.195
|1,033
|✓
|PGbonus
|$0.206
|372
|✓
|Hezzl
|$0.206
|372
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.206
|2,000+
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|10
|✓
|Mail.ru
|$0.23
|126
|✓
|Fruitz
|$0.242
|9,019
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.253
|3,000
|✓
|LightChat
|$0.253
|291
|✓
|TradingView
|$0.253
|372
|✓
|KuCoinPlay
|$0.253
|291
|✓
|IFood
|$0.265
|2,366
|✓
|Justdating
|$0.265
|107
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|10
|✓
|Lazada
|$0.277
|1,575
|✓
|GoogleVoice
|$0.289
|1,010
|✓
|AOL
|$0.289
|1,022
|✓
|MPL
|$0.289
|9
|✓
|Shopee
|$0.312
|2,034
|✓
|Apple ID
|$0.32
|2,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.324
|1,010
|✓
|$0.324
|3,517
|✓
|Michat
|$0.324
|1,000+
|✓
|Gojek
|$0.324
|496
|✓
|Одноклассники
|$0.324
|129
|✓
|Metro
|$0.336
|385
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.348
|1,001
|✓
|Bolt
|$0.348
|1,009
|✓
|Happn
|$0.348
|1,010
|✓
|Nttgame
|$0.348
|10
|✓
|OfferUp
|$0.348
|21
|✓
|Google Messages
|$0.351
|4
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|$0.359
|136
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.37
|12
|✓
|Blued
|$0.371
|9
|✓
|Paxful
|$0.371
|9
|✓
|Adidas
|$0.395
|518
|✓
|DiDi
|$0.395
|1,005
|✓
|Grindr
|$0.395
|1,032
|✓
|Twitch
|$0.395
|6,930
|✓
|Zoho
|$0.395
|1,001
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.4
|2,000+
|✓
|Skout
|$0.406
|1,001
|✓
|OLX
|$0.418
|1,038
|✓
|Coinbase
|$0.43
|2,558
|✓
|GroupMe
|$0.43
|397
|✓
|Wish
|$0.43
|2,310
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.442
|459
|✓
|1688
|$0.453
|324
|✓
|McDonalds
|$0.453
|471
|✓
|$0.453
|9,656
|✓
|RedBook
|$0.453
|415
|✓
|Hermes
|$0.465
|226
|✓
|TanTan
|$0.489
|1,173
|✓
|HQ Trivia
|$0.5
|2,253
|✓
|Snapchat
|$0.5
|1,000+
|✓
|OffGamers
|$0.5
|100
|✓
|CAIXA
|$0.512
|381
|✓
|KFC
|$0.548
|297
|✓
|icq
|$0.548
|1,287
|✓
|BitClout
|$0.559
|981
|✓
|Dundle
|$0.559
|482
|✓
|hily
|$0.559
|1,001
|✓
|PicPay
|$0.559
|109
|✓
|Taobao
|$0.583
|3,505
|✓
|Truecaller
|$0.583
|1,324
|✓
|GG
|$0.583
|137
|✓
|Wolt
|$0.595
|1,001
|✓
|Coindcx
|$0.595
|198
|✓
|Skype
|$0.606
|433
|✓
|Carousell
|$0.618
|100
|✓
|Careem
|$0.63
|1,007
|✓
|Trendyol
|$0.642
|1,056
|✓
|Ozon
|$0.653
|311
|✓
|Tosla
|$0.653
|9
|✓
|Yubo
|$0.653
|9
|✓
|premium.one
|$0.677
|307
|✓
|Alibaba
|$0.677
|1,000+
|✓
|Douyu
|$0.689
|291
|✓
|Hopi
|$0.69
|2,870
|✓
|BlaBlaCar
|$0.7
|1,018
|✓
|Zomato
|$0.724
|4,263
|✓
|Tango
|$0.724
|1,107
|✓
|Glovo
|$0.748
|375
|✓
|32red
|$0.759
|372
|✓
|RegRu
|$0.759
|270
|✓
|Quipp
|$0.783
|388
|✓
|Keybase
|$0.783
|3,625
|✓
|Wise
|$0.806
|325
|✓
|fiverr
|$0.83
|1,172
|✓
|Airbnb
|$0.865
|1,000+
|✓
|PayPal
|$0.877
|3,006
|✓
|Potato
|$1.006
|99
|✓
|Pinduoduo
|$1.042
|256
|✓
|Venmo
|$1.089
|1,273
|✓
|米画师Mihuashi
|$1.089
|144
|✓
|GoFundMe
|$1.1
|8,708
|✓
|Sravni
|$1.289
|136
|✓
|Beget
|$1.359
|173
|✓
|OVO
|$1.512
|305
|✓
|Wildberries
|$1.595
|399
|✓
|FarPost
|$1.642
|149
|✓
|Revolut
|$1.677
|310
|✓
|Bilibili
|$1.736
|299
|✓
|Paysafecard
|$1.806
|299
|✓
|Drom
|$1.842
|514
|✓
|OkCupid
|$1.936
|412
|✓
|Mercari
|$1.995
|289
|✓
|DANA
|$2.053
|289
|✓
|Zhihu
|$2.065
|163
|✓
|DoorDash
|$2.1
|385
|✓
|Tokopedia
|$2.112
|314
|✓
|Leboncoin
|$2.124
|385
|✓
|Badoo
|$2.183
|493
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.183
|271
|✓
|Monese
|$2.312
|415
|✓
|1xBet
|$2.536
|396
|✓
|Dent
|$2.536
|504
|✓
|4Fun
|$2.536
|108
|✓
|Stormgain
|$2.536
|306
|✓
|EasyPay
|$2.536
|324
|✓
|Megogo
|$2.536
|342
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|Uplay
|$2.536
|144
|✓
|CloudChat
|$2.536
|180
|✓
|Perfluence
|$2.536
|216
|✓
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