رقم مؤقت من البرازيل مع الكود (+55)
أرقام البرازيل مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.041
$0.029
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.78
|5,738
|✓
|$0.03
|3,885
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.03
|12,751
|✓
|$0.02
|13,745
|✓
|Walmart
|$0.03
|13,546
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.025
|14,782
|✓
|Amazon
|$0.022
|10,982
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.01
|15,095
|✓
|Mercado
|$0.05
|11,756
|✓
|Uber
|$0.03
|12,451
|✓
|Вконтакте
|$0.02
|12,264
|✓
|Telegram
|$0.3
|17,413
|✓
|Google Messages
|$0.02
|179
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|12,815
|✓
|imo
|$0.015
|1,591
|✓
|Shopee
|$0.02
|21,491
|✓
|Discord
|$0.013
|13,586
|✓
|PicPay
|$0.04
|13,319
|✓
|$0.03
|1,776
|✓
|Netflix
|$0.072
|16,251
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.122
|4,143
|✓
|Apple ID
|$0.04
|2,693
|✓
|PayPal
|$0.11
|6,789
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.015
|3,345
|✓
|AliExpress
|$0.04
|13,159
|✓
|BIGO LIVE
|$0.02
|1,542
|✓
|BlaBlaCar
|$0.087
|4,178
|✓
|Bumble
|$0.02
|4,425
|✓
|Viber
|$0.011
|12,247
|✓
|OLX
|$0.04
|12,704
|✓
|Hinge
|$0.1
|4,061
|✓
|eBay
|$0.08
|3,675
|✓
|Ticketmaster
|$0.04
|2,941
|✓
|Yahoo Mail
|$0.036
|13,369
|✓
|Signal
|$0.052
|3,857
|✓
|Twitch
|$0.006
|11,836
|✓
|AGIBANK
|$0.015
|4,164
|✓
|IFood
|$0.04
|4,966
|✓
|Baidu
|$0.04
|15,246
|✓
|iQIYI
|$0.392
|2,180
|✓
|Airbnb
|$0.22
|2,882
|✓
|Snapchat
|$0.01
|4,775
|✓
|Taikang
|$0.188
|9,953
|✓
|Taobao
|$0.348
|2,180
|✓
|Temu
|$0.011
|2,766
|✓
|Yalla
|$0.017
|3,529
|✓
|Neon
|$0.17
|3,495
|✓
|CallApp
|$0.188
|1,180
|✓
|Careem
|$0.02
|2,016
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|2,265
|✓
|Eneba
|$0.212
|2,580
|✓
|MobiKwik
|$0.235
|5,930
|✓
|Steam
|$0.236
|3,946
|✓
|СберМаркет
|$0.006
|1,179
|✓
|Яндекс
|$0.006
|2,840
|✓
|Wise
|$0.006
|2,763
|✓
|Kwai
|$0.01
|5,210
|✓
|Proton Mail
|$0.01
|4,249
|✓
|99app
|$0.01
|4,694
|✓
|Ozan SuperApp
|$0.01
|179
|✓
|Grindr
|$0.011
|4,730
|✓
|Xiaomi
|$0.011
|2,180
|✓
|Algida
|$0.011
|1,180
|✓
|AdaKami
|$0.011
|180
|✓
|EarnEasy
|$0.011
|180
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.015
|3,292
|✓
|bet365
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|2,663
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|kufarby
|$0.018
|1,180
|✓
|Alfa
|$0.019
|2,366
|✓
|GoogleVoice
|$0.02
|4,053
|✓
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|$0.02
|3,222
|✓
|IQOS
|$0.02
|3,810
|✓
|Iti
|$0.02
|2,246
|✓
|Uklon
|$0.022
|3,023
|✓
|fiverr
|$0.023
|3,777
|✓
|Fups
|$0.023
|180
|✓
|Servify
|$0.025
|180
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.029
|2,246
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|Zoho
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|$0.03
|4,434
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|TenChat
|$0.03
|1,180
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|icq
|$0.03
|3,246
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|irancell
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|180
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|Rambler
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|3,043
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|Bazos
|$0.032
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|Bajaj Finserv
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|180
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|Jingdong
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|179
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|SBI Card
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|Inboxlv
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|7,095
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|RummyCulture
|$0.036
|180
|✓
|Naver
|$0.04
|3,875
|✓
|$0.04
|2,246
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|Happn
|$0.04
|12,351
|✓
|勇仕网络Ys4fun
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|✓
|CoinFantasy
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|179
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|Saathi
|$0.04
|1
|✓
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|3,236
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|$0.043
|179
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|Sbmurban
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|179
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|Ludo24
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|179
|✓
|Author24
|$0.044
|179
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|Sixer
|$0.044
|180
|✓
|okk4.bet
|$0.045
|179
|✓
|Winmatch
|$0.046
|179
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|Nubank
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|2,851
|✓
|51exchange
|$0.05
|179
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|Br777
|$0.052
|7,266
|✓
|foodpanda
|$0.053
|2,612
|✓
|GalaxyChat
|$0.053
|2,180
|✓
|Fruitz
|$0.053
|6,592
|✓
|Mera Gaon
|$0.053
|180
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.055
|6,969
|✓
|WINDS
|$0.062
|180
|✓
|Potato Chat
|$0.064
|2,180
|✓
|Womply
|$0.065
|179
|✓
|DewuPoison
|$0.065
|2,180
|✓
|RedBook
|$0.069
|2,971
|✓
|KakaoTalk
|$0.071
|3,683
|✓
|StockyDodo
|$0.071
|180
|✓
|Swarail
|$0.073
|179
|✓
|Prom
|$0.075
|2,893
|✓
|Spotify
|$0.076
|2,382
|✓
|Dream11
|$0.077
|3,728
|✓
|noon
|$0.077
|2,180
|✓
|Rapido
|$0.079
|1
|✓
|Nike
|$0.08
|3,419
|✓
|JivoMart
|$0.083
|2,180
|✓
|Yonogames
|$0.084
|180
|✓
|Tango
|$0.085
|3,974
|✓
|Ubisoft
|$0.088
|3,867
|✓
|NMI
|$0.088
|179
|✓
|Yemeksepeti
|$0.089
|12,229
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,246
|✓
|IRCTC
|$0.089
|4,232
|✓
|Justdating
|$0.089
|3,839
|✓
|Badoo
|$0.09
|3,727
|✓
|PGbonus
|$0.09
|3,246
|✓
|Clubhouse
|$0.09
|2,884
|✓
|Bjp
|$0.093
|180
|✓
|IceCasino
|$0.098
|1,245
|✓
|Ola
|$0.099
|1,924
|✓
|Greywoods
|$0.099
|180
|✓
|Hopi
|$0.1
|1,180
|✓
|Potato
|$0.1
|1,246
|✓
|FreeChargeApp
|$0.1
|180
|✓
|Betano
|$0.103
|2,618
|✓
|Coinbase
|$0.104
|4,398
|✓
|BotIm
|$0.104
|2,258
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.104
|180
|✓
|RummyWealth
|$0.106
|1,180
|✓
|Siply
|$0.106
|180
|✓
|my jio
|$0.106
|1,000+
|PizzaHut
|$0.11
|180
|✓
|Angel One
|$0.111
|180
|✓
|Meitu
|$0.111
|180
|✓
|Uralairlines
|$0.111
|179
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|1,180
|✓
|Wish
|$0.112
|2,246
|✓
|AstraPay
|$0.115
|1,740
|✓
|Astropay
|$0.116
|3,309
|✓
|Royal Canin
|$0.117
|180
|✓
|Craigslist
|$0.118
|4,017
|✓
|DiDi
|$0.118
|3,659
|✓
|inDrive
|$0.118
|3,027
|✓
|Joyride
|$0.118
|2,521
|✓
|Dostavista
|$0.118
|2,561
|✓
|PagSmile
|$0.118
|1,246
|✓
|Ankama
|$0.118
|1,729
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.118
|4,228
|✓
|PciPay
|$0.12
|180
|✓
|WinzoGame
|$0.12
|3,601
|✓
|Vercel
|$0.122
|180
|✓
|CMB
|$0.124
|180
|✓
|G2G
|$0.125
|2,180
|✓
|AfreecaTV
|$0.126
|180
|✓
|Muzz
|$0.126
|180
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.13
|2,187
|✓
|GiraBank
|$0.13
|1,246
|✓
|Carousell
|$0.13
|3,572
|✓
|Zasilkovna
|$0.131
|180
|✓
|MarketGuru
|$0.132
|180
|✓
|WooPlus
|$0.132
|180
|✓
|HQ Trivia
|$0.136
|2,180
|✓
|РСА
|$0.136
|1,180
|✓
|Bunq
|$0.142
|2,640
|✓
|Tuul
|$0.144
|180
|✓
|Grailed
|$0.145
|1,180
|✓
|Flowwow
|$0.146
|180
|✓
|UangMe
|$0.151
|180
|✓
|ZUS Coffee
|$0.152
|747
|✓
|Dent
|$0.153
|1,180
|✓
|LoveRu
|$0.153
|2,209
|✓
|Oldubil
|$0.153
|3,287
|✓
|Hermes
|$0.155
|1,180
|✓
|KION
|$0.156
|180
|✓
|Marktplaats
|$0.156
|2,920
|✓
|WonderTicket
|$0.158
|179
|✓
|GoogleChat
|$0.158
|179
|✓
|My11Circle
|$0.162
|2,591
|✓
|Grab
|$0.169
|2,546
|✓
|MoMo
|$0.169
|2,701
|✓
|Asda
|$0.17
|1,180
|✓
|Next
|$0.17
|2,584
|✓
|Adidas
|$0.172
|11,028
|✓
|MTS CashBack
|$0.172
|180
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.173
|3,097
|✓
|Avito
|$0.175
|179
|✓
|Flip
|$0.179
|1,180
|✓
|Kaya
|$0.18
|180
|✓
|Uteka
|$0.182
|179
|✓
|Consultant
|$0.185
|179
|✓
|Douyu
|$0.186
|11,018
|✓
|ЗдравСити
|$0.189
|179
|✓
|Alchemy
|$0.189
|180
|✓
|Самокат
|$0.191
|1,180
|✓
|CDEK
|$0.192
|180
|✓
|Greggs
|$0.192
|1,180
|✓
|Marlboro
|$0.196
|1,180
|✓
|Почта России
|$0.197
|180
|✓
|1688
|$0.198
|10,384
|✓
|Paysafecard
|$0.198
|1,180
|✓
|Профи
|$0.2
|1,180
|✓
|PaddyPower
|$0.202
|1,180
|✓
|LYKA
|$0.206
|2,180
|✓
|Zupee
|$0.206
|2,932
|✓
|SoulApp
|$0.206
|3,098
|✓
|Coindcx
|$0.208
|2,180
|✓
|Lazada
|$0.21
|2,589
|✓
|Probo
|$0.21
|2,246
|✓
|OneForma
|$0.213
|1,180
|✓
|БлинБери
|$0.217
|180
|✓
|Michat
|$0.218
|2,180
|✓
|Tata Neu
|$0.219
|2,193
|✓
|Neocrypto
|$0.22
|1,246
|✓
|Payoneer
|$0.224
|2,916
|✓
|LinkAja
|$0.23
|180
|✓
|Uplay
|$0.231
|5,877
|✓
|All Access
|$0.231
|180
|✓
|iPanelOnline
|$0.235
|180
|✓
|myboost
|$0.235
|1,296
|✓
|Prakerja
|$0.235
|180
|✓
|Ryde
|$0.237
|180
|✓
|Zomato
|$0.24
|2,180
|✓
|Cloud Manager
|$0.24
|3,235
|✓
|IVI
|$0.242
|2,310
|✓
|Immowelt
|$0.242
|1,180
|✓
|Autoru
|$0.242
|1,180
|✓
|FoodHub
|$0.243
|180
|✓
|mosru
|$0.244
|179
|✓
|Paybis
|$0.245
|180
|✓
|Lydia
|$0.246
|180
|✓
|Weverse
|$0.248
|1,180
|✓
|Her
|$0.249
|180
|✓
|Voi
|$0.251
|1,180
|✓
|Glovo
|$0.257
|3,729
|✓
|tiketcom
|$0.26
|180
|✓
|Ukrnet
|$0.264
|4,056
|✓
|MTR Mobile
|$0.264
|246
|✓
|Бери заряд
|$0.265
|179
|✓
|UU163
|$0.27
|9,201
|✓
|Dhani
|$0.271
|1,180
|✓
|Cathay
|$0.272
|2,246
|✓
|Feels
|$0.276
|180
|✓
|Prenagen Club
|$0.276
|180
|✓
|Okko
|$0.277
|179
|✓
|Ipsos iSay
|$0.277
|1,180
|✓
|PlayerAuctions
|$0.279
|1,180
|✓
|Rebtel
|$0.283
|1,180
|✓
|Swiggy
|$0.284
|2,352
|✓
|СушиВёсла
|$0.285
|1,715
|✓
|Likee
|$0.292
|2,180
|✓
|Brevo
|$0.292
|3,123
|✓
|4Fun
|$0.293
|2,745
|✓
|Expressmoney
|$0.296
|1,246
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|BeReal
|$0.297
|1,180
|✓
|Blizzard
|$0.3
|3,843
|✓
|Dosi
|$0.302
|1,180
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|GCash
|$0.302
|1,180
|✓
|Pocket52
|$0.31
|1,246
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|Cash App
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|180
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|Ximalaya
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|cryptocom
|$0.312
|3,481
|✓
|Город
|$0.312
|179
|✓
|Paxful
|$0.319
|2,264
|✓
|Meesho
|$0.324
|2,439
|✓
|Аптека Апрель
|$0.325
|180
|✓
|Ollis
|$0.326
|1,180
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.328
|1,585
|✓
|INDOBA
|$0.329
|180
|✓
|Gopuff
|$0.336
|1,180
|✓
|1xBet
|$0.338
|1,180
|✓
|Burger King
|$0.344
|3,135
|✓
|Nextdoor
|$0.348
|1,180
|✓
|Bukalapak
|$0.353
|1,180
|✓
|YAPPY
|$0.359
|2,180
|✓
|Dominos Pizza
|$0.364
|1,180
|✓
|Delivery Club
|$0.383
|3,712
|✓
|Mail.ru
|$0.39
|1,180
|✓
|Twilio
|$0.395
|3,972
|✓
|Getir
|$0.406
|2,180
|✓
|OkCupid
|$0.406
|2,180
|✓
|Idealista
|$0.41
|1,180
|✓
|Aitu
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|$0.688
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|✓
|X5ID
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|Şikayet var
|$0.689
|3,800
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|3,243
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|2,264
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|$1.471
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|YouDo
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|1,180
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|$1.5
|3,285
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|Tosla
|$1.536
|2,264
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|SneakersnStuff
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|1,180
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|Zhihu
|$2.536
|2,680
|✓
|urent/jet/RuSharing
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|3,653
|✓
|米画师Mihuashi
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|1,180
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أرقام البرازيل المؤقتة لاستقبال الرسائل
بلغ عدد التفعيلات على أرقام البرازيل خلال الثلاثين يوما الماضية 950,000+، وهو ما يعكس الطلب الكبير على رقم البرازيل مؤقت لتفعيل حسابات مثل WhatsApp، الخدمة الأكثر شراءً على هذه الأرقام. الرقم يحمل مفتاح الدولة +55، ويُستأجر لمرة واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ويصل الكود كرسالة تظهر مباشرة داخل صفحة الحساب. تغطي أرقام هذه الدولة 501 خدمة، وتبدأ الأسعار من $0.006، وهذا هو جوهر فكرة رقم مؤقت لاستقبال الرسائل بلا شريحة اتصال محلية.
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يفتح بعض المستخدمين رقم البرازيل مع الكود لإنشاء حساب WhatsApp ثانٍ منفصل عن حسابهم الأساسي، ويستعين آخرون بـ ارقام البرازيل مؤقتة للتسجيل في خدمة جديدة دون ربطها برقمهم الشخصي أو لاختبار تطبيق قبل الاعتماد عليه بانتظام. ومن يتردد في اختيار الدولة المناسبة لخدمته، فأرقام البرازيل تحديدا تصل فيها الرسائل بشكل جيد مع AliExpress وUber وGoogle وYouTube وGmail، فإذا كانت إحدى هذه الخدمات هي الهدف فهذا الرقم خيار مباشر، وإلا فالأفضل مراجعة قائمة خدمات الدول الأخرى قبل الشراء.
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