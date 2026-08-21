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رقم مؤقت من بلغاريا مع الكود (+359)

أرقام بلغاريا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من بلغاريا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 420 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 420 خدمة 840K+ رقم 1,800+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #50 +359 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

بلغاريا
842146

قطعة

أفضل 20 خدمة في بلغاريا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
4765 قطعة

$0.048

Telegram
6583 قطعة

$0.365

Viber
1567 قطعة

$0.166

facebook
4457 قطعة

$0.046

Google,youtube,Gmail
3578 قطعة

$0.088

Whatsapp
5926 قطعة

$0.43

Uber
2581 قطعة

$0.109

Amazon
4790 قطعة

$0.095

Alipay/Alibaba/1688
934 قطعة

$0.006

AOL
9450 قطعة

$0.182

WeChat
8199 قطعة

$0.457

OkCupid
3218 قطعة

$0.843

Spotify
1205 قطعة

$0.006

Signal
1012 قطعة

$0.006

Happn
868 قطعة

$0.006

Betano
855 قطعة

$0.654

163СOM
1367 قطعة

$0.669

1688
1572 قطعة

$1.095

1хbet
1337 قطعة

$2.56

32red
1148 قطعة

$1.189

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في بلغاريا يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.2344، الوسيط $0.006) عبر 420 خدمة. أرخص من 53% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 405 خدمة.

الأرخص اليوم: LinkedIn $0.006 Grab $0.006 RedBook $0.006 Zomato $0.006 AOL $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 291
$0.05 – $0.20 36
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 65
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.088 4,790
WeChat $0.448 8,199
Instagram (Threads) $0.045 4,765
KakaoTalk $0.061 2,913
Viber $0.166 1,567
Telegram $0.365 6,583
Facebook $0.039 4,457
OkCupid $0.842 3,218
WhatsApp $0.43 5,926
Naver $0.006 2,820
Kwai $0.006 3,084
LINE $0.006 2,815
PayPal $0.006 1,929
GoogleVoice $0.006 8,480
foodpanda $0.006 3,429
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 934
Craigslist $0.006 2,251
Shopee $0.006 2,376
Moneylion $0.006 1,731
Tencent QQ $0.006 978
Zomato $0.006 10,023
Yalla $0.006 1,968
Skout $0.006 2,668
Coinbase $0.006 2,971
AOL $0.006 9,450
Lazada $0.006 2,325
Deliveroo $0.006 3,098
Careem $0.006 2,908
Papara $0.006 3,442
DiDi $0.006 1,789
Astropay $0.006 1,949
Getir $0.006 1,760
Hopi $0.006 883
IFood $0.006 3,334
Zalo $0.006 2,039
Hepsiburadacom $0.006 6,210
Dream11 $0.006 4,091
Yemeksepeti $0.006 2,194
Trendyol $0.006 4,102
Poshmark $0.006 3,115
Ашан $0.006 396
BlaBlaCar $0.006 4,196
Badoo $0.006 6,743
Beget $0.006 1,154
Burger King $0.006 1,104
DANA $0.006 2,159
dodopizza $0.006 963
Drom $0.006 2,223
ДругВокруг $0.006 1,022
Metro $0.006 2,144
Grindr $0.006 3,093
Gojek $0.006 3,312
GroupMe $0.006 1,913
myGLO $0.006 767
hh $0.006 1,393
KFC $0.006 1,459
Kaggle $0.006 780
Lenta $0.006 1,415
MTS CashBack $0.006 186
McDonalds $0.006 6,354
Monese $0.006 1,677
Магнит $0.006 1,319
МВидео $0.006 1,891
OVO $0.006 1,265
Proton Mail $0.006 2,793
Payoneer $0.006 2,893
Revolut $0.006 3,181
СпортМастер $0.006 1,154
Spotify $0.006 1,205
Signal $0.006 1,012
Самокат $0.006 758
Tokopedia $0.006 1,321
ВкусВилл $0.006 1,392
Wildberries $0.006 6,853
Яндекс $0.006 2,364
Zhihu $0.006 817
Weibo $0.006 3,128
Bilibili $0.006 517
Airtel $0.006 1,236
Venmo $0.006 3,538
Mercari $0.006 2,188
Одноклассники $0.006 6,420
Юла $0.006 944
Mamba, MeetMe $0.006 6,627
LinkedIn $0.006 13,745
Truecaller $0.006 2,995
Ozon $0.006 5,595
Bolt $0.006 3,228
Delivery Club $0.006 1,872
Ola $0.006 2,305
Netease $0.006 998
Ticketmaster $0.006 3,005
BIGO LIVE $0.006 1,210
Baidu $0.006 4,497
Clubhouse $0.006 4,815
RedBook $0.006 10,505
Skype $0.006 2,989
BotIm $0.006 897
99app $0.006 3,989
Hinge $0.006 2,131
Indomaret $0.006 1,818
Subito $0.006 2,930
TanTan $0.006 3,249
fiverr $0.006 6,332
CAIXA $0.006 2,779
Happn $0.006 868
My11Circle $0.006 2,516
inDrive $0.006 958
IQOS $0.006 7,441
JDcom $0.006 1,280
Joyride $0.006 1,514
Lamoda $0.006 1,845
LUKOIL-AZS $0.006 1,066
MEGA $0.006 4,015
Tango $0.006 4,200
TenChat $0.006 2,272
Trip $0.006 2,215
Twilio $0.006 6,017
urent/jet/RuSharing $0.006 426
Wink $0.006 4,619
Wise $0.006 5,657
Xiaomi $0.006 1,053
YAPPY $0.006 3,194
Zoho $0.006 3,845
Zupee $0.006 3,073
Вкусно и Точка $0.006 2,115
Детский мир $0.006 220
Лэтуаль $0.006 1,083
Эльдорадо $0.006 405
Золотое Яблоко $0.006 617
FarPost $0.006 4,193
DoorDash $0.006 2,014
Ininal $0.006 859
Taptap Send $0.006 1,489
WinzoGame $0.006 3,266
bet365 $0.006 1,418
Idealista $0.006 813
Nttgame $0.006 2,240
OfferUp $0.006 3,134
Allegro $0.006 1,170
eWallet $0.006 134
paycell $0.006 882
BIP $0.006 464
163СOM $0.006 1,367
Meta $0.006 320
Betfair $0.006 1,235
OffGamers $0.006 2,038
Onet $0.006 346
Lyft $0.006 1,852
cryptocom $0.006 2,302
Dostavista $0.006 2,251
СберАптека $0.006 438
hily $0.006 2,279
neftm $0.006 507
Fotka $0.006 1,981
Zilch $0.006 655
Depop $0.006 1,245
Flipkart $0.006 2,908
IRCTC $0.006 2,969
Eneba $0.006 2,398
noon $0.006 3,085
AGIBANK $0.006 880
Lotus $0.006 609
WorldRemit $0.006 2,074
Oriflame $0.006 351
GG $0.006 2,275
Koshelek $0.006 114
Justdating $0.006 2,229
LoveRu $0.006 455
Codashop $0.006 2,180
Sravni $0.006 427
Oldubil $0.006 2,195
FunPay $0.006 419
SoulApp $0.006 1,354
Fruitz $0.006 3,642
NovaPoshta $0.006 137
Foody $0.006 1,231
Rush $0.006 2,111
Rozetka $0.006 556
kolesa.kz $0.006 2,996
Swiggy $0.006 3,624
Grab $0.006 11,478
IVI $0.006 1,229
Weverse $0.006 1,026
Chispa $0.006 1,088
Immowelt $0.006 1,119
AliExpress $0.006 4,839
Ukrnet $0.006 404
Meesho $0.006 3,370
MoMo $0.006 677
SamsungShop $0.006 2,476
Freelancer $0.006 1,405
AptekaRU $0.006 413
Carousell $0.006 2,103
Paytm $0.006 1,544
99acres $0.006 1,144
Букмекерские $0.006 452
Şikayet var $0.006 2,985
BLIBLI $0.006 4,404
AVON $0.006 613
Linode $0.006 3,626
PicPay $0.006 2,315
Temu $0.006 9,012
Nextdoor $0.006 911
Leboncoin $0.006 2,870
РСА $0.006 713
PaddyPower $0.006 989
Mercado $0.006 1,112
Uklon $0.006 911
Rediffmail $0.006 1,035
Prom $0.006 571
Bazos $0.006 4,361
GCash $0.006 2,481
Glovo $0.006 2,590
EscapeFromTarkov $0.006 2,877
RuTube $0.006 865
Лейка $0.006 544
Akulaku $0.006 687
Alchemy $0.006 668
All Access $0.006 619
Ankama $0.006 1,132
AstraPay $0.006 782
Autoru $0.006 1,494
BPJSTK $0.006 623
Brevo $0.006 642
Bunq $0.006 1,385
Casino/bet/gambling $0.006 936
CDEK $0.006 856
Cian $0.006 313
Cloud Manager $0.006 701
CMB $0.006 218
Coca-Cola $0.006 1,136
Feeld $0.006 1,445
Feels $0.006 842
Flowwow $0.006 250
FreeNow $0.006 1,380
Fups $0.006 172
Gett $0.006 918
Gopuff $0.006 1,166
gpnbonus $0.006 665
Grailed $0.006 958
Greggs $0.006 953
Greywoods $0.006 614
Her $0.006 664
Ipsos iSay $0.006 1,035
JivoMart $0.006 3,240
KION $0.006 813
Klarna $0.006 1,124
LinkAja $0.006 570
Marktplaats $0.006 1,078
MotorkuX $0.006 540
Muzz $0.006 619
myboost $0.006 232
Neon $0.006 288
Next $0.006 264
Nubank $0.006 454
OneForma $0.006 1,296
Paysend $0.006 1,986
Pinduoduo $0.006 741
PlayerAuctions $0.006 1,229
Pockit $0.006 1,200
Rambler $0.006 1,266
Razer $0.006 1,297
Rebtel $0.006 964
Ryde $0.006 550
Shpock $0.006 1,240
Spark Driver $0.006 590
TamTam $0.006 393
Tata Neu $0.006 758
TRUTH SOCIAL $0.006 850
Ubisoft $0.006 1,194
Upwork $0.006 874
Vercel $0.006 1,043
VFS GLOBAL $0.006 1,011
Voi $0.006 175
WooPlus $0.006 519
X5ID $0.006 1,214
YouDo $0.006 970
ZUS Coffee $0.006 812
Аптека Апрель $0.006 567
Банки $0.006 345
БлинБери $0.006 357
Почта России $0.006 322
Профи $0.006 880
СушиВёсла $0.006 905
Bjp $0.006 644
Artstation $0.006 192
Foodora $0.011 1,168
GMX $0.02 1,309
Google (Gmail / YouTube) $0.03 3,578
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
TikTok (Douyin) $0.059 772
Nike $0.063 2,797
Womply $0.064 1,000+
Вконтакте $0.075 3,299
Ximalaya $0.077 468
Tatneft $0.077 581
Stripe $0.077 1,626
PciPay $0.079 1,000+
Wolt $0.08 2,718
Blizzard $0.087 1,047
Uber $0.087 2,581
Twitch $0.089 2,581
RummyWealth $0.089 581
Claude (Anthropic) $0.089 2,321
Google Messages $0.097 3,001
Inboxlv $0.1 4,185
Algida $0.1 1,013
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
LoveLocal $0.112 574
Taikang $0.112 252
Akudo $0.112 324
MobiKwik $0.112 324
Alfa $0.112 396
X (Twitter) $0.118 3,477
Vinted $0.122 5,622
Netflix $0.146 4,818
Discord $0.153 2,580
Walmart $0.171 4,183
TradingView $0.183 2,522
kufarby $0.183 1,162
Steam $0.206 2,671
Citymobil $0.206 1,157
DewuPoison $0.206 4,041
Huya $0.206 1,155
iQIYI $0.206 1,121
Likee $0.206 1,520
CourseHero $0.206 869
RegRu $0.218 576
Michat $0.23 2,581
Snapchat $0.23 2,581
Dent $0.271 581
Dhani $0.271 581
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.277 2,581
imo $0.289 3,784
Apple ID $0.29 2,579
eBay $0.33 4,040
Yahoo Mail $0.33 3,654
Douyu $0.336 2,891
Adidas $0.418 2,581
Betano $0.43 855
ChatGPT (OpenAI) $0.44 3,581
KuCoinPlay $0.442 872
GoFundMe $0.448 857
Paysafecard $0.45 3,246
HQ Trivia $0.453 1,193
Potato Chat $0.5 14,860
Bumble $0.512 4,272
Mail.ru $0.54 3,066
CommunityGaming $0.548 1,468
Coindcx $0.549 905
OLX $0.624 2,993
WestStein $0.648 581
Alibaba $0.653 2,581
Taobao $0.689 1,581
MPL $0.712 1,627
Miravia $0.771 1,085
Airbnb $0.777 2,581
Blued $0.912 1,627
أي خدمة أخرى $0.984 3,353
Potato $1.006 3,172
Dundle $1.042 4,223
1688 $1.095 1,572
premium.one $1.136 991
BeReal $1.136 1,626
32red $1.148 1,148
Perfluence $1.159 4,185
Cathay $1.206 1,626
BitClout $1.218 3,431
Oppo $1.265 4,041
CloudChat $1.265 4,149
PGbonus $1.277 1,729
Hezzl $1.277 1,781
LightChat $1.289 1,468
Hermes $1.336 1,259
Paxful $1.336 1,627
Quipp $1.383 1,833
Avito $1.471 581
Магнит.Маркет $1.471 581
Stormgain $1.471 1,157
EasyPay $1.471 1,265
Amasia $1.471 581
Dominos Pizza $1.471 581
Faceit $1.471 581
LYKA $1.471 581
QIWl $1.471 581
Wish $1.471 581
Yubo $1.471 1,627
Skroutz $1.471 581
Myntra $1.471 581
888casino $1.471 581
Bukalapak $1.471 581
Aitu $1.471 581
PingPong $1.471 581
GiraBank $1.471 581
icq $1.471 581
Uplay $1.471 833
PagSmile $1.471 581
CliQQ $1.471 581
Dosi $1.471 581
G2G $1.471 581
Keybase $1.471 581
СберМегаМаркет $1.471 581
Eyecon $1.471 581
Asda $1.471 581
Tosla $1.559 1,627
1xBet $2.559 1,337
4Fun $2.559 180
Megogo $2.559 684
米画师Mihuashi $2.559 288

بلغاريا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,800+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #50
  • اتجاه 7 أيام: +12%
  • أرقام Multi-SMS لـ 405 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في بلغاريا: OkCupid, Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 310 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام بلغاريا تبدأ بـ +359. رمز الدولة: BG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر بلغاريا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 420 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

420 خدمة اليوم، بما في ذلك LinkedIN ($0.006), Grab ($0.006), RedBook ($0.006).

رمز الهاتف لدولة بلغاريا هو +359. رمز الدولة: BG.

التحقق حسب الخدمة في بلغاريا

رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.061 رقم مؤقت لـ Temu $0.006 رقم وهمي لـ GoogleVoice $0.006 رقم وهمي لـ IQOS $0.006 رقم وهمي لـ Wildberries $0.006 رقم مؤقت لـ Badoo $0.006 رقم وهمي لـ Mamba, MeetMe $0.006 رقم مؤقت لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ fiverr $0.006 رقم مؤقت لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم وهمي لـ Twilio $0.006 رقم وهمي لـ Wise $0.006 رقم مؤقت لـ Ozon $0.006 رقم وهمي لـ AliExpress $0.006 رقم مؤقت لـ Clubhouse $0.006 رقم مؤقت لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ BLIBLI $0.006 رقم مؤقت لـ Bazos $0.006 رقم مؤقت لـ Tango $0.006

دول شائعة أخرى

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