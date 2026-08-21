رقم وهمي مؤقت لـ Grab — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Grab أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Grab مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Grab
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Grab تتراوح من $0.006 إلى $6.705 (المتوسط $0.2749، الوسيط $0.112) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إندونيسيا
|$0.02
|170,506
|✓
|ماليزيا
|$0.16
|14,083
|✓
|فيتنام
|$0.06
|1,157
|✓
|تايلاند
|$0.084
|4,604
|✓
|الفلبين
|$0.066
|51,246
|✓
|باكستان
|$0.006
|2,238
|✓
|زامبيا
|$0.006
|998
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,867
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|3,328
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|1,854
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|7,722
|✓
|هايتي
|$0.006
|417
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|1,240
|✓
|نيبال
|$0.006
|2,238
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,920
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|3,239
|✓
|فرنسا
|$0.006
|3,550
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|974
|✓
|هندوراس
|$0.006
|3,238
|✓
|تونس
|$0.006
|1,358
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|2,758
|✓
|أوغندا
|$0.006
|758
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,016
|✓
|غانا
|$0.006
|3,238
|✓
|كينيا
|$0.006
|10,379
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|16
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|11,451
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|4,258
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|11,591
|✓
|مالي
|$0.006
|1,213
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,800
|✓
|السودان
|$0.006
|16
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|10,882
|✓
|بنين
|$0.006
|2,962
|✓
|اليمن
|$0.006
|113,054
|✓
|العراق
|$0.006
|3,254
|✓
|السنغال
|$0.006
|950
|✓
|بولندا
|$0.006
|6,385
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|440
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,918
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,016
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,025
|✓
|صربيا
|$0.006
|25
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,809
|✓
|اليونان
|$0.006
|6,073
|✓
|جورجيا
|$0.006
|9,376
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|3,240
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|16
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,016
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|84
|✓
|غينيا
|$0.006
|2,134
|✓
|لبنان
|$0.006
|3,262
|✓
|ألمانيا
|$0.011
|5,912
|✓
|إيطاليا
|$0.011
|4,420
|✓
|هولندا
|$0.012
|9,719
|✓
|تشيلي
|$0.02
|129,783
|✓
|الكاميرون
|$0.024
|2,164
|✓
|ريونيون
|$0.042
|234
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.064
|1,959
|✓
|أستراليا
|$0.075
|4,026
|✓
|نيوزيلندا
|$0.078
|30
|✓
|قبرص
|$0.089
|985
|✓
|الجبل الأسود
|$0.089
|324
|✓
|اليابان
|$0.089
|4,000
|✓
|أروبا
|$0.089
|342
|✓
|دومينيكا
|$0.089
|324
|✓
|إسبانيا
|$0.099
|2,633
|✓
|البرتغال
|$0.1
|8,656
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.1
|708
|✓
|إستونيا
|$0.1
|12,548
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.1
|2,793
|✓
|غوادلوب
|$0.1
|648
|✓
|السويد
|$0.1
|464
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|9,599
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.106
|6,618
|✓
|مصر
|$0.108
|3,279
|✓
|الأرجنتين
|$0.108
|114,037
|✓
|بيلاروسيا
|$0.112
|686
|✓
|أذربيجان
|$0.112
|1,010
|✓
|أيرلندا
|$0.112
|2,098
|✓
|لاتفيا
|$0.112
|13,617
|✓
|ليتوانيا
|$0.112
|9,957
|✓
|جزر القمر
|$0.112
|648
|✓
|موناكو
|$0.112
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.112
|684
|✓
|المغرب
|$0.118
|4,062
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.141
|5,314
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.165
|120
|✓
|البرازيل
|$0.169
|3,617
|✓
|ميانمار
|$0.17
|115,277
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.171
|1,000+
|✓
|أنغولا
|$0.171
|1,016
|✓
|بيرو
|$0.171
|1,000+
|✓
|بنما
|$0.171
|1,000+
|✓
|باراغواي
|$0.171
|1,000+
|✓
|الأردن
|$0.171
|1,016
|✓
|نيكاراغوا
|$0.171
|1,000+
|✓
|قطر
|$0.171
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.171
|1,002
|✓
|جزر المالديف
|$0.171
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.171
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.171
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.171
|1,025
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.171
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.171
|1,000+
|✓
|ماكاو
|$0.171
|1,000+
|✓
|سنغافورة
|$0.177
|131
|✓
|بوتسوانا
|$0.183
|2,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.183
|2,000+
|✓
|جامايكا
|$0.183
|2,000+
|✓
|كولومبيا
|$0.183
|134,746
|✓
|موريشيوس
|$0.183
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.183
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.183
|2,000+
|✓
|الكويت
|$0.183
|1,001
|✓
|رومانيا
|$0.183
|3,136
|✓
|جزر البهاما
|$0.183
|2,000+
|✓
|غرينادا
|$0.183
|2,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.183
|2,000+
|✓
|كرواتيا
|$0.183
|9,718
|✓
|منغوليا
|$0.183
|2,036
|✓
|آيسلندا
|$0.183
|1,000+
|✓
|سريلانكا
|$0.189
|1
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.189
|4
|✓
|الكونغو
|$0.195
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.195
|1,000+
|✓
|غيانا
|$0.195
|2,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.195
|2,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.195
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.195
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.195
|1,000+
|✓
|النمسا
|$0.195
|4,974
|✓
|مونتسيرات
|$0.195
|1,000+
|✓
|الهند
|$0.2
|1,000+
|✓
|بلجيكا
|$0.206
|2,324
|✓
|كوبا
|$0.206
|2,000+
|✓
|كمبوديا
|$0.213
|3,238
|✓
|المجر
|$0.23
|2,004
|✓
|إسرائيل
|$0.253
|2,505
|✓
|فنلندا
|$0.277
|4,023
|✓
|كندا
|$0.3
|4,136
|✓
|بنغلاديش
|$0.31
|3,238
|✓
|السعودية
|$0.31
|106,053
|إيران
|$0.336
|6,676
|✓
|عُمان
|$0.359
|1,016
|✓
|بوتان
|$0.359
|342
|✓
|المكسيك
|$0.448
|3,894
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.538
|5
|✓
|سويسرا
|$1.177
|4,006
|✓
|توغو
|$4.845
|65
|✓
|بوركينا فاسو
|$6.379
|50
|✓
|سيراليون
|$6.379
|2
|✓
|سلوفاكيا
|$6.705
|3
|✓
رقم مؤقت Grab من دولة التشغيل
يرسل Grab رمز تحقق من 6 أرقام برسالة نصية عند تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية إذا تأخرت الرسالة عن الوصول. ترتبط الخدمة برقم من إحدى دول جنوب شرق آسيا التي تعمل بها، ولهذا يفعّل أغلب المستخدمين رقم مؤقت Grab من إندونيسيا بدل رقمهم الشخصي المعتاد. السعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 153 دولة تتيح لك اختيار الدولة المناسبة واستقبال رمز التحقق مباشرة على الصفحة.
Grab على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 380+
- الترتيب حسب التفعيلات: #57
- أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
- حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 620+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Grab — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
اختيار رقم Grab المناسب للدولة
يفيد رقم Grab مع الكود من ينشئ حسابا جديدا للتوصيل دون استخدام رقمه الشخصي، أو من يختبر التطبيق في دولة مختلفة قبل الاعتماد على رقم دائم فيها، وكذلك من يفصل حساب التجربة عن رقمه المعتاد للتواصل اليومي. بما أن Grab يشترط رقما من إحدى الدول التي تعمل بها الخدمة فعليا، فإن الحل عند رفض التفعيل هو اختيار رقم مؤقت لـ Grab من الدولة نفسها التي يعمل بها حسابك بدل رقم من دولة أخرى، فتصل رسالة التحقق دون تعقيد أو محاولات إضافية.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $6.705 — الوسيط $0.112 في 153 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
1.3M+ رقم في 153 دولة.