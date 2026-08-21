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رقم وهمي مؤقت لـ Grab — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Grab أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Grab مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 153 دولة 1.3M+ رقم 380+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #57 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Grab
1316916

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Grab

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

تايلاند
أفضل تسليم
4153 قطعة

$0.084

الفلبين
أفضل تسليم
54865 قطعة

$0.066

فيتنام
أفضل تسليم
1725 قطعة

$0.06

إيطاليا
4049 قطعة

$0.013

ماليزيا
18078 قطعة

$0.16

إندونيسيا
162949 قطعة

$0.03

الولايات المتحدة
5314 قطعة

$0.143

إستونيا
9371 قطعة

$0.102

الأرجنتين
117144 قطعة

$0.3

البرازيل
4090 قطعة

$0.228

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Grab تتراوح من $0.006 إلى $6.705 (المتوسط $0.2749، الوسيط $0.112) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.

الأرخص اليوم: اليمن $0.006 بلغاريا $0.006 كازاخستان $0.006 جمهورية مولدوفا $0.006 كينيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 54
$0.05 – $0.20 79
$0.20 – $0.50 14
أكثر من $0.50 6
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إندونيسيا $0.02 170,506
ماليزيا $0.16 14,083
فيتنام $0.06 1,157
تايلاند $0.084 4,604
الفلبين $0.066 51,246
باكستان $0.006 2,238
زامبيا $0.006 998
الجزائر $0.006 3,867
إثيوبيا $0.006 3,328
موزمبيق $0.006 1,854
أوكرانيا $0.006 7,722
هايتي $0.006 417
زيمبابوي $0.006 1,240
نيبال $0.006 2,238
أوزبكستان $0.006 1,920
نيجيريا $0.006 3,239
فرنسا $0.006 3,550
تنزانيا $0.006 974
هندوراس $0.006 3,238
تونس $0.006 1,358
الإكوادور $0.006 2,758
أوغندا $0.006 758
مالاوي $0.006 1,016
غانا $0.006 3,238
كينيا $0.006 10,379
فنزويلا $0.006 16
كازاخستان $0.006 11,451
قيرغيزستان $0.006 4,258
بلغاريا $0.006 11,591
مالي $0.006 1,213
رواندا $0.006 1,800
السودان $0.006 16
جمهورية مولدوفا $0.006 10,882
بنين $0.006 2,962
اليمن $0.006 113,054
العراق $0.006 3,254
السنغال $0.006 950
بولندا $0.006 6,385
موريتانيا $0.006 440
أفغانستان $0.006 1,918
أرمينيا $0.006 1,016
تشاد $0.006 1,025
صربيا $0.006 25
مدغشقر $0.006 1,809
اليونان $0.006 6,073
جورجيا $0.006 9,376
بوليفيا $0.006 3,240
طاجيكستان $0.006 16
ألبانيا $0.006 1,016
سلوفينيا $0.006 84
غينيا $0.006 2,134
لبنان $0.006 3,262
ألمانيا $0.011 5,912
إيطاليا $0.011 4,420
هولندا $0.012 9,719
تشيلي $0.02 129,783
الكاميرون $0.024 2,164
ريونيون $0.042 234
جنوب أفريقيا $0.064 1,959
أستراليا $0.075 4,026
نيوزيلندا $0.078 30
قبرص $0.089 985
الجبل الأسود $0.089 324
اليابان $0.089 4,000
أروبا $0.089 342
دومينيكا $0.089 324
إسبانيا $0.099 2,633
البرتغال $0.1 8,656
البوسنة والهرسك $0.1 708
إستونيا $0.1 12,548
جمهورية التشيك $0.1 2,793
غوادلوب $0.1 648
السويد $0.1 464
الدنمارك $0.1 9,599
المملكة المتحدة $0.106 6,618
مصر $0.108 3,279
الأرجنتين $0.108 114,037
بيلاروسيا $0.112 686
أذربيجان $0.112 1,010
أيرلندا $0.112 2,098
لاتفيا $0.112 13,617
ليتوانيا $0.112 9,957
جزر القمر $0.112 648
موناكو $0.112 1,000+
إريتريا $0.112 684
المغرب $0.118 4,062
الولايات المتحدة $0.141 5,314
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.165 120
البرازيل $0.169 3,617
ميانمار $0.17 115,277
بابوا غينيا الجديدة $0.171 1,000+
أنغولا $0.171 1,016
بيرو $0.171 1,000+
بنما $0.171 1,000+
باراغواي $0.171 1,000+
الأردن $0.171 1,016
نيكاراغوا $0.171 1,000+
قطر $0.171 1,000+
بوروندي $0.171 1,002
جزر المالديف $0.171 1,000+
غامبيا $0.171 1,000+
البحرين $0.171 1,000+
النرويج $0.171 1,025
لوكسمبورغ $0.171 1,000+
بليز $0.171 1,000+
ماكاو $0.171 1,000+
سنغافورة $0.177 131
بوتسوانا $0.183 2,000+
ليسوتو $0.183 2,000+
جامايكا $0.183 2,000+
كولومبيا $0.183 134,746
موريشيوس $0.183 2,000+
الغابون $0.183 2,000+
النيجر $0.183 2,000+
الكويت $0.183 1,001
رومانيا $0.183 3,136
جزر البهاما $0.183 2,000+
غرينادا $0.183 2,000+
ليبيريا $0.183 2,000+
كرواتيا $0.183 9,718
منغوليا $0.183 2,036
آيسلندا $0.183 1,000+
سريلانكا $0.189 1
الجمهورية العربية السورية $0.189 4
الكونغو $0.195 2,000+
بربادوس $0.195 1,000+
غيانا $0.195 2,000+
غواتيمالا $0.195 2,000+
جيبوتي $0.195 1,000+
بروناي دار السلام $0.195 1,000+
أنغيلا $0.195 1,000+
النمسا $0.195 4,974
مونتسيرات $0.195 1,000+
الهند $0.2 1,000+
بلجيكا $0.206 2,324
كوبا $0.206 2,000+
كمبوديا $0.213 3,238
المجر $0.23 2,004
إسرائيل $0.253 2,505
فنلندا $0.277 4,023
كندا $0.3 4,136
بنغلاديش $0.31 3,238
السعودية $0.31 106,053
إيران $0.336 6,676
عُمان $0.359 1,016
بوتان $0.359 342
المكسيك $0.448 3,894
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.538 5
سويسرا $1.177 4,006
توغو $4.845 65
بوركينا فاسو $6.379 50
سيراليون $6.379 2
سلوفاكيا $6.705 3

رقم مؤقت Grab من دولة التشغيل

يرسل Grab رمز تحقق من 6 أرقام برسالة نصية عند تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، مع إمكانية إعادة الطلب بعد 60 ثانية إذا تأخرت الرسالة عن الوصول. ترتبط الخدمة برقم من إحدى دول جنوب شرق آسيا التي تعمل بها، ولهذا يفعّل أغلب المستخدمين رقم مؤقت Grab من إندونيسيا بدل رقمهم الشخصي المعتاد. السعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 153 دولة تتيح لك اختيار الدولة المناسبة واستقبال رمز التحقق مباشرة على الصفحة.

Grab على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 380+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #57
  • أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 620+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Grab — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

اختيار رقم Grab المناسب للدولة

يفيد رقم Grab مع الكود من ينشئ حسابا جديدا للتوصيل دون استخدام رقمه الشخصي، أو من يختبر التطبيق في دولة مختلفة قبل الاعتماد على رقم دائم فيها، وكذلك من يفصل حساب التجربة عن رقمه المعتاد للتواصل اليومي. بما أن Grab يشترط رقما من إحدى الدول التي تعمل بها الخدمة فعليا، فإن الحل عند رفض التفعيل هو اختيار رقم مؤقت لـ Grab من الدولة نفسها التي يعمل بها حسابك بدل رقم من دولة أخرى، فتصل رسالة التحقق دون تعقيد أو محاولات إضافية.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $6.705 — الوسيط $0.112 في 153 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Yemen ($0.006), Bulgaria ($0.006), Kazakhstan ($0.006)

1.3M+ رقم في 153 دولة.

رقم Grab حسب الدولة

رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم أوكرانيا مؤقت $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم نيجيريا مع الكود $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مؤقت $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006

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