اختيار رقم Grab المناسب للدولة

يفيد رقم Grab مع الكود من ينشئ حسابا جديدا للتوصيل دون استخدام رقمه الشخصي، أو من يختبر التطبيق في دولة مختلفة قبل الاعتماد على رقم دائم فيها، وكذلك من يفصل حساب التجربة عن رقمه المعتاد للتواصل اليومي. بما أن Grab يشترط رقما من إحدى الدول التي تعمل بها الخدمة فعليا، فإن الحل عند رفض التفعيل هو اختيار رقم مؤقت لـ Grab من الدولة نفسها التي يعمل بها حسابك بدل رقم من دولة أخرى، فتصل رسالة التحقق دون تعقيد أو محاولات إضافية.