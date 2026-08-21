رقم وهمي مؤقت لـ Foodora — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Foodora أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Foodora مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 82 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Foodora
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.118
$0.011
$0.195
$0.011
$0.072
$0.118
$0.295
$0.088
$0.011
$0.993
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Foodora تتراوح من $0.006 إلى $3.451 (المتوسط $0.4558، الوسيط $0.0085) في 82 دولة. أرقام Multi-SMS في 82 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.011
|4,141
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|880
|✓
|باكستان
|$0.006
|992
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|992
|✓
|الجزائر
|$0.006
|2,621
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,082
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|668
|✓
|أنغولا
|$0.006
|10
|✓
|مصر
|$0.006
|1,033
|✓
|هايتي
|$0.006
|18
|✓
|فيتنام
|$0.006
|43
|✓
|نيبال
|$0.006
|992
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,734
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|993
|✓
|فرنسا
|$0.006
|725
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|788
|✓
|هندوراس
|$0.006
|992
|✓
|تونس
|$0.006
|1,112
|✓
|المغرب
|$0.006
|1,816
|✓
|أوغندا
|$0.006
|587
|✓
|مالاوي
|$0.006
|10
|✓
|غانا
|$0.006
|992
|✓
|كينيا
|$0.006
|721
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|10
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|2,792
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|992
|✓
|مالي
|$0.006
|194
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|113
|✓
|اليمن
|$0.006
|749
|✓
|العراق
|$0.006
|2,083
|✓
|السنغال
|$0.006
|749
|✓
|بولندا
|$0.006
|4,381
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|99,673
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|992
|✓
|الفلبين
|$0.006
|2,890
|✓
|صربيا
|$0.006
|18
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|638
|✓
|اليونان
|$0.006
|1,251
|✓
|جورجيا
|$0.006
|52
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|994
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|10
|✓
|غينيا
|$0.006
|115
|✓
|النمسا
|$0.006
|1,835
|✓
|بلغاريا
|$0.011
|1,168
|✓
|ألبانيا
|$0.011
|10
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|إندونيسيا
|$0.06
|13,856
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.07
|206,117
|✓
|تايلاند
|$0.071
|2,420
|✓
|تشيلي
|$0.071
|6,929
|✓
|رومانيا
|$0.095
|966
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|723
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|كولومبيا
|$0.125
|3,195
|✓
|هولندا
|$0.13
|9,701
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.189
|5,866
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|كندا
|$0.192
|1,936
|✓
|نيوزيلندا
|$0.233
|30
|✓
|البرتغال
|$0.255
|6,083
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,062
|✓
|السويد
|$0.295
|307
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.548
|3
|✓
|أوكرانيا
|$0.55
|2,455
|✓
|ألمانيا
|$0.768
|4,574
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.99
|701
|✓
|فنلندا
|$1.231
|377
|✓
|البرازيل
|$1.303
|1,134
|✓
|إستونيا
|$1.471
|1,527
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|453
|✓
|توغو
|$2.591
|65
|✓
|الكويت
|$2.591
|1
|✓
|سويسرا
|$2.693
|6
|✓
|الأردن
|$2.892
|10
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.892
|18
|✓
|النرويج
|$2.892
|18
|✓
|سلوفاكيا
|$2.892
|3
|✓
|أستراليا
|$2.892
|33
|✓
|منغوليا
|$3.451
|36
|✓
Foodora على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 48
- الترتيب حسب التفعيلات: #99
- أرقام Multi-SMS في 82 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Italy): تم تسليم 250+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Foodora — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $3.451 — الوسيط $0.0085 في 82 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
420K+ رقم في 82 دولة.