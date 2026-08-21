رقم مؤقت من المغرب مع الكود (+212)
أرقام المغرب مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من المغرب واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 505 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في المغرب
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.043
$0.182
$0.075
$0.102
$0.053
$0.195
$0.054
$0.036
$0.23
$0.559
$0.04
$0.006
$0.006
$0.096
$0.02
$0.008
$0.006
$0.006
$0.006
$0.104
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في المغرب يكلف من $0.006 إلى $3.126 (المتوسط $0.3606، الوسيط $0.006) عبر 505 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 492 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.075
|12,627
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.04
|9,668
|✓
|$0.19
|14,797
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.073
|14,845
|✓
|Telegram
|$0.17
|10,686
|✓
|Apple ID
|$0.02
|5,336
|✓
|Discord
|$0.05
|6,821
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.118
|5,821
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.04
|8,553
|✓
|Careem
|$0.06
|4,241
|✓
|Amazon
|$0.036
|10,360
|✓
|Uber
|$0.135
|3,816
|✓
|Kwai
|$0.006
|2,825
|✓
|LINE
|$0.006
|3,555
|✓
|Steam
|$0.006
|3,300
|✓
|Blizzard
|$0.006
|4,235
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|5,321
|✓
|Craigslist
|$0.006
|2,920
|✓
|Nike
|$0.006
|6,056
|✓
|Moneylion
|$0.006
|2,388
|✓
|Zomato
|$0.006
|9,722
|✓
|Skout
|$0.006
|2,825
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,924
|✓
|AOL
|$0.006
|7,982
|✓
|Lazada
|$0.006
|4,331
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|3,723
|✓
|DiDi
|$0.006
|2,429
|✓
|Astropay
|$0.006
|1,639
|✓
|IFood
|$0.006
|4,518
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,825
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|5,192
|✓
|Dream11
|$0.006
|7,133
|✓
|GoFundMe
|$0.006
|2,700
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|4,475
|✓
|Trendyol
|$0.006
|5,697
|✓
|Poshmark
|$0.006
|3,881
|✓
|Ашан
|$0.006
|1,627
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,909
|✓
|Badoo
|$0.006
|5,109
|✓
|Beget
|$0.006
|3,417
|✓
|Burger King
|$0.006
|825
|✓
|DANA
|$0.006
|1,467
|✓
|dodopizza
|$0.006
|825
|✓
|Drom
|$0.006
|4,438
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|1,654
|✓
|Metro
|$0.006
|2,388
|✓
|Gojek
|$0.006
|11,490
|✓
|GroupMe
|$0.006
|2,669
|✓
|myGLO
|$0.006
|1,485
|✓
|hh
|$0.006
|3,380
|✓
|KFC
|$0.006
|2,523
|✓
|Kaggle
|$0.006
|1,500
|✓
|Lenta
|$0.006
|1,668
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|1,418
|✓
|McDonalds
|$0.006
|5,974
|✓
|Monese
|$0.006
|2,067
|✓
|Магнит
|$0.006
|3,032
|✓
|МВидео
|$0.006
|924
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,942
|✓
|OVO
|$0.006
|3,724
|✓
|OLX
|$0.006
|4,235
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|1,934
|✓
|Payoneer
|$0.006
|11,158
|✓
|Revolut
|$0.006
|2,612
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|1,371
|✓
|Spotify
|$0.006
|2,094
|✓
|Signal
|$0.006
|2,540
|✓
|Самокат
|$0.006
|1,428
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|4,305
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|2,455
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1,825
|✓
|Яндекс
|$0.006
|3,179
|✓
|Zhihu
|$0.006
|4,307
|✓
|$0.006
|1,939
|✓
|Bilibili
|$0.006
|5,720
|✓
|Airtel
|$0.006
|2,556
|✓
|Venmo
|$0.006
|3,479
|✓
|Mercari
|$0.006
|2,101
|✓
|Vinted
|$0.006
|4,315
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,959
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|2,762
|✓
|Юла
|$0.006
|56
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,825
|✓
|Ozon
|$0.006
|2,918
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|5,914
|✓
|Ola
|$0.006
|4,089
|✓
|Netease
|$0.006
|1,641
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|6,826
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|2,006
|✓
|Baidu
|$0.006
|6,564
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|13,771
|✓
|RedBook
|$0.006
|2,846
|✓
|Skype
|$0.006
|3,503
|✓
|BotIm
|$0.006
|703
|✓
|99app
|$0.006
|7,788
|✓
|Hinge
|$0.006
|3,851
|✓
|Indomaret
|$0.006
|3,436
|✓
|Subito
|$0.006
|3,637
|✓
|Bumble
|$0.006
|5,535
|✓
|fiverr
|$0.006
|1,825
|✓
|CAIXA
|$0.006
|2,160
|✓
|My11Circle
|$0.006
|2,290
|✓
|IQOS
|$0.006
|7,772
|✓
|JDcom
|$0.006
|2,527
|✓
|Lamoda
|$0.006
|1,575
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|1,779
|✓
|MEGA
|$0.006
|1,992
|✓
|Tango
|$0.006
|7,099
|✓
|TenChat
|$0.006
|9,971
|✓
|Trip
|$0.006
|6,524
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|3,884
|✓
|Wink
|$0.006
|6,575
|✓
|Wise
|$0.006
|4,281
|✓
|Xiaomi
|$0.006
|825
|✓
|YAPPY
|$0.006
|10,103
|✓
|Zupee
|$0.006
|4,801
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|9,656
|✓
|Детский мир
|$0.006
|8,816
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|9,281
|✓
|Эльдорадо
|$0.006
|1,605
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.006
|2,252
|✓
|FarPost
|$0.006
|1,406
|✓
|DoorDash
|$0.006
|1,730
|✓
|Ininal
|$0.006
|825
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|2,651
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|12,013
|✓
|bet365
|$0.006
|2,529
|✓
|Idealista
|$0.006
|1,474
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1,762
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|OfferUp
|$0.006
|1,942
|✓
|Allegro
|$0.006
|1,804
|✓
|eWallet
|$0.006
|1,323
|✓
|paycell
|$0.006
|1,611
|✓
|BIP
|$0.006
|836
|✓
|163СOM
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|1,644
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|Meta
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|770
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|Betfair
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|3,199
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|Onet
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|1,469
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|Lyft
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|1,544
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|Dostavista
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|1,680
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|Wolt
|$0.006
|2,825
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|neftm
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|1,775
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|Fotka
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|4,094
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|✓
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|4,311
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|3,030
|✓
|Muzz
|$0.006
|826
|✓
|myboost
|$0.006
|1,425
|✓
|Neon
|$0.006
|1,477
|✓
|Next
|$0.006
|518
|✓
|Nubank
|$0.006
|827
|✓
|OneForma
|$0.006
|1,954
|✓
|Paysend
|$0.006
|1,727
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|2,384
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|3,300
|✓
|Pockit
|$0.006
|1,850
|✓
|Rambler
|$0.006
|1,077
|✓
|Razer
|$0.006
|3,363
|✓
|Rebtel
|$0.006
|1,610
|✓
|Ryde
|$0.006
|1,761
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,844
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|1,766
|✓
|TamTam
|$0.006
|1,184
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|3,582
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|825
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,835
|✓
|Upwork
|$0.006
|1,611
|✓
|Vercel
|$0.006
|964
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|1,659
|✓
|Voi
|$0.006
|1,301
|✓
|WooPlus
|$0.006
|1,649
|✓
|X5ID
|$0.006
|1,840
|✓
|YouDo
|$0.006
|825
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|2,747
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|770
|✓
|Банки
|$0.006
|777
|✓
|БлинБери
|$0.006
|1,478
|✓
|Почта России
|$0.006
|1,564
|✓
|Профи
|$0.006
|1,511
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|1,554
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|Artstation
|$0.006
|676
|✓
|Seosprint
|$0.015
|824
|✓
|PayPal
|$0.023
|4,700
|✓
|Zoho
|$0.024
|3,685
|✓
|Happn
|$0.03
|2,825
|✓
|Bolt
|$0.039
|4,313
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|1,769
|✓
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,769
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.048
|5,249
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Yahoo Mail
|$0.058
|7,154
|✓
|RummyWealth
|$0.058
|824
|✓
|Siply
|$0.058
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رقم المغرب يُستأجر لاستقبال رمز تحقق واحد: تختار الخدمة، تحصل على الرقم بمفتاح الاتصال +212، وتقرأ الكود فور وصوله على الموقع. أكثر خدمة يفعّلها المشترون عليه هي Facebook، وتصل رسائل Tinder وFacebook وTelegram بثقة عالية عبر هذه الأرقام. تغطي أرقام هذه الدولة 505 خدمة بأسعار تبدأ من $0.006، وسجلت 13,000+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا، وهو رقم يعكس إقبالًا يوميًا ثابتًا على هذه الخدمة تحديدًا.
المغرب على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 13,000+
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صيغة الرقم
أرقام المغرب تبدأ بـ +212. رمز الدولة: MA.
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ارقام المغرب مؤقتة لكل حساب إضافي
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