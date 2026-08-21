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رقم وهمي مؤقت لـ Avito — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Avito أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Avito مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 40 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 40 دولة 180K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Avito
183671

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Avito

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
72003 قطعة

$0.012

إندونيسيا
10510 قطعة

$0.006

بولندا
2302 قطعة

$0.118

جمهورية التشيك
788 قطعة

$0.118

أستراليا
60 قطعة

$0.083

ألمانيا
1078 قطعة

$0.124

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.051

أوكرانيا
1412 قطعة

$0.118

إستونيا
281 قطعة

$0.907

إسرائيل
2044 قطعة

$0.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Avito تتراوح من $0.006 إلى $5.256 (المتوسط $0.4457، الوسيط $0.118) في 40 دولة. أرقام Multi-SMS في 40 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 جنوب أفريقيا $0.006 نيوزيلندا $0.011 الولايات المتحدة $0.012 كندا $0.012

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 18
$0.20 – $0.50 6
أكثر من $0.50 7
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جنوب أفريقيا $0.006 8
إندونيسيا $0.006 10,510
نيوزيلندا $0.011 28
تنزانيا $0.012 9,620
الولايات المتحدة $0.012 72,003
كندا $0.012 42,111
ميانمار $0.015 3,633
فنزويلا $0.015 1,439
جورجيا $0.015 6
أوزبكستان $0.051 1,066
الكاميرون $0.062 22
المملكة المتحدة $0.071 4,058
سلوفينيا $0.071 67
كرواتيا $0.071 35
جمهورية مولدوفا $0.077 104
أستراليا $0.083 60
تشيلي $0.1 2,741
أوكرانيا $0.118 1,412
الأرجنتين $0.118 136
بلجيكا $0.118 324
ألمانيا $0.118 1,078
بولندا $0.118 2,302
جمهورية التشيك $0.118 788
النمسا $0.118 66
إستونيا $0.142 281
رومانيا $0.142 191
البرازيل $0.175 130
فرنسا $0.295 715
كازاخستان $0.295 1,800
إسرائيل $0.295 2,044
هولندا $0.295 7,810
الفلبين $0.295 1,389
السويد $0.295 309
المغرب $1.471 824
كينيا $1.471 4
بلغاريا $1.471 581
البرتغال $1.471 557
إيطاليا $1.471 2,876
اليونان $1.471 502
مصر $5.256 10,041

رقم Avito الروسي لاستقبال رمز التحقق

Avito منصة إعلانات مبوبة تطلب رقم هاتف روسي عند التسجيل، وتتم عملية استقبال رمز التحقق المكوّن من ستة أرقام إما عبر رسالة نصية أو عبر مكالمة، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. بما أن المنصة تتعامل حصريًا مع أرقام روسية، يوفر رقم مؤقت لـ Avito حلاً عمليًا لمن لا يملك شريحة اتصال من روسيا أصلًا. تبدأ الأسعار من $0.006 وتشمل التغطية 40 دولة يمكن الاختيار من بينها.

Avito على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 40 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Avito — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Avito عمليًا عند التسجيل

يناسب هذا النوع من الأرقام من يريد حساب Avito إضافي منفصل عن حسابه الشخصي، أو من يسجّل للمرة الأولى دون شريحة اتصال روسية، إذ يرتبط كل رقم وهمي لـ Avito بحساب واحد فقط بشكل واضح. عند مواجهة صعوبة في تثبيت الحساب بسبب طريقة ربط الجهاز بالرقم، يفيد اختيار رقم Avito مع الكود جديد من روسيا تحديدًا لكل محاولة تسجيل، لأن هذا يتوافق مع طريقة عمل التحقق الصارم في المنصة، ما يبقي عملية التسجيل بسيطة ومباشرة في كل مرة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $5.256 — الوسيط $0.118 في 40 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), South Africa ($0.006), New Zealand ($0.011)

180K+ رقم في 40 دولة.

رقم Avito حسب الدولة

رقم تنزانيا مؤقت $0.012 رقم ميانمار مع الكود $0.015 رقم فنزويلا مع الكود $0.015 رقم جورجيا مع الكود $0.015 رقم الكاميرون مؤقت $0.062 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.071 رقم سلوفينيا مؤقت $0.071 رقم كرواتيا مع الكود $0.071 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.077 رقم تشيلي مؤقت $0.1 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم رومانيا مؤقت $0.142 رقم البرازيل مؤقت $0.175 رقم هولندا مع الكود $0.295 رقم كازاخستان مع الكود $0.295 رقم الفلبين مؤقت $0.295 رقم فرنسا مؤقت $0.295 رقم السويد مؤقت $0.295

شائع إلى جانب Avito

Kleinanzeigen رقم مؤقت لـ Kleinanzeigen OLX رقم مؤقت لـ OLX Leboncoin رقم وهمي لـ Leboncoin Craigslist رقم وهمي لـ Craigslist HQ Trivia رقم وهمي لـ HQ Trivia Clubhouse رقم وهمي لـ Clubhouse Google Pay رقم مؤقت لـ Google Pay Facebook رقم مؤقت لـ Facebook

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