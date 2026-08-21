رقم Avito الروسي لاستقبال رمز التحقق

Avito منصة إعلانات مبوبة تطلب رقم هاتف روسي عند التسجيل، وتتم عملية استقبال رمز التحقق المكوّن من ستة أرقام إما عبر رسالة نصية أو عبر مكالمة، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. بما أن المنصة تتعامل حصريًا مع أرقام روسية، يوفر رقم مؤقت لـ Avito حلاً عمليًا لمن لا يملك شريحة اتصال من روسيا أصلًا. تبدأ الأسعار من $0.006 وتشمل التغطية 40 دولة يمكن الاختيار من بينها.