رقم وهمي مؤقت لـ Avito — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Avito أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Avito مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 40 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Avito
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.012
$0.006
$0.118
$0.118
$0.083
$0.124
$0.051
$0.118
$0.907
$0.295
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Avito تتراوح من $0.006 إلى $5.256 (المتوسط $0.4457، الوسيط $0.118) في 40 دولة. أرقام Multi-SMS في 40 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|10,510
|✓
|نيوزيلندا
|$0.011
|28
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|72,003
|✓
|كندا
|$0.012
|42,111
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|فنزويلا
|$0.015
|1,439
|✓
|جورجيا
|$0.015
|6
|✓
|أوزبكستان
|$0.051
|1,066
|✓
|الكاميرون
|$0.062
|22
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.071
|4,058
|✓
|سلوفينيا
|$0.071
|67
|✓
|كرواتيا
|$0.071
|35
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.077
|104
|✓
|أستراليا
|$0.083
|60
|✓
|تشيلي
|$0.1
|2,741
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|136
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|1,078
|✓
|بولندا
|$0.118
|2,302
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|788
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|إستونيا
|$0.142
|281
|✓
|رومانيا
|$0.142
|191
|✓
|البرازيل
|$0.175
|130
|✓
|فرنسا
|$0.295
|715
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|هولندا
|$0.295
|7,810
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|إيطاليا
|$1.471
|2,876
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|مصر
|$5.256
|10,041
|✓
رقم Avito الروسي لاستقبال رمز التحقق
Avito منصة إعلانات مبوبة تطلب رقم هاتف روسي عند التسجيل، وتتم عملية استقبال رمز التحقق المكوّن من ستة أرقام إما عبر رسالة نصية أو عبر مكالمة، مع إمكانية طلب إعادة الإرسال بعد ستين ثانية عند الحاجة. بما أن المنصة تتعامل حصريًا مع أرقام روسية، يوفر رقم مؤقت لـ Avito حلاً عمليًا لمن لا يملك شريحة اتصال من روسيا أصلًا. تبدأ الأسعار من $0.006 وتشمل التغطية 40 دولة يمكن الاختيار من بينها.
Avito على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 40 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Avito — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Avito عمليًا عند التسجيل
يناسب هذا النوع من الأرقام من يريد حساب Avito إضافي منفصل عن حسابه الشخصي، أو من يسجّل للمرة الأولى دون شريحة اتصال روسية، إذ يرتبط كل رقم وهمي لـ Avito بحساب واحد فقط بشكل واضح. عند مواجهة صعوبة في تثبيت الحساب بسبب طريقة ربط الجهاز بالرقم، يفيد اختيار رقم Avito مع الكود جديد من روسيا تحديدًا لكل محاولة تسجيل، لأن هذا يتوافق مع طريقة عمل التحقق الصارم في المنصة، ما يبقي عملية التسجيل بسيطة ومباشرة في كل مرة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $5.256 — الوسيط $0.118 في 40 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
180K+ رقم في 40 دولة.