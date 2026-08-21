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رقم وهمي مؤقت لـ GalaxyChat — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز GalaxyChat أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل GalaxyChat مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 29 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 29 دولة 250K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

GalaxyChat
255804

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة GalaxyChat

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.185

أوكرانيا
122 قطعة

$0.055

إندونيسيا
114259 قطعة

$0.423

جنوب أفريقيا
2 قطعة

$0.08

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.029

ألمانيا
581 قطعة

$0.118

إستونيا
239 قطعة

$1.471

إسرائيل
1842 قطعة

$0.295

إيطاليا
308 قطعة

$0.006

البرازيل
2134 قطعة

$0.053

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام GalaxyChat تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.2543، الوسيط $0.104) في 29 دولة. أرقام Multi-SMS في 29 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 إندونيسيا $0.018

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 7
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 1
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 308
تشيلي $0.006 188
تنزانيا $0.011 120
نيوزيلندا $0.011 28
إندونيسيا $0.018 114,259
الولايات المتحدة $0.026 1,000+
ماليزيا $0.04 6,978
البرازيل $0.053 2,134
أوكرانيا $0.055 122
المملكة المتحدة $0.07 66,632
جنوب أفريقيا $0.08 2
جمهورية التشيك $0.089 7,358
هولندا $0.1 9,795
رومانيا $0.1 12,309
ميانمار $0.104 3,633
كندا $0.106 934
كازاخستان $0.112 6,525
البرتغال $0.112 2,557
ألمانيا $0.118 581
بولندا $0.122 62
كولومبيا $0.172 1,995
أوزبكستان $0.185 1,066
الكاميرون $0.185 22
سريلانكا $0.192 1
إسرائيل $0.295 1,842
فرنسا $0.783 14,310
المغرب $1.283 769
إستونيا $1.471 239
كرواتيا $1.471 35

GalaxyChat على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 29 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر GalaxyChat — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.104 في 29 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Chile ($0.006), Tanzania ($0.011)

250K+ رقم في 29 دولة.

رقم GalaxyChat حسب الدولة

رقم ماليزيا مع الكود $0.04 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.07 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.089 رقم رومانيا مؤقت $0.1 رقم هولندا مؤقت $0.1 رقم ميانمار مع الكود $0.104 رقم كندا مؤقت $0.106 رقم كازاخستان مؤقت $0.112 رقم البرتغال مؤقت $0.112 رقم بولندا مع الكود $0.122 رقم كولومبيا مؤقت $0.172 رقم الكاميرون مع الكود $0.185 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم فرنسا مع الكود $0.783 رقم المغرب مؤقت $1.283 رقم كرواتيا مع الكود $1.471

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