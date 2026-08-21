أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Airtel — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Airtel أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Airtel مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 36 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 36 دولة 70K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Airtel
78559
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Airtel
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
14711 قطعة
$0.006
8301 قطعة
$0.083
934 قطعة
$0.084
1000 قطعة
$0.012
4751 قطعة
$0.851
1828 قطعة
$0.132
3199 قطعة
$0.663
98 قطعة
$1.471
525 قطعة
$1.471
281 قطعة
$1.471
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Airtel تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.3042، الوسيط $0.006) في 36 دولة. أرقام Multi-SMS في 36 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 23
$0.05 – $0.20 3
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 7
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|3,199
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,828
|✓
|فرنسا
|$0.006
|728
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|882
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|791
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,556
|✓
|كينيا
|$0.006
|17
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|13
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,587
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,236
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|13
|✓
|ألمانيا
|$0.006
|4,751
|✓
|بولندا
|$0.006
|2,311
|✓
|هولندا
|$0.006
|7,850
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,787
|✓
|الفلبين
|$0.006
|3,176
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|14,711
|✓
|اليونان
|$0.006
|1,370
|✓
|النمسا
|$0.006
|1,278
|✓
|نيوزيلندا
|$0.011
|28
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|إيطاليا
|$0.061
|4,969
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.083
|8,301
|✓
|كندا
|$0.083
|934
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,067
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.353
|778
|✓
|رومانيا
|$0.798
|44
|✓
|البرازيل
|$1.471
|2,489
|✓
|إسبانيا
|$1.471
|525
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|أيرلندا
|$1.471
|98
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
Airtel على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 36 دولة.
- حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Airtel — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.006 في 36 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
70K+ رقم في 36 دولة.
رقم Airtel حسب الدولة
رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم النمسا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم فرنسا مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم فنزويلا مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.006 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.011 رقم ميانمار مع الكود $0.015 رقم إيطاليا مؤقت $0.061 رقم إسرائيل مؤقت $0.295 رقم السويد مع الكود $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.353
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