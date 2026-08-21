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أسعار أرقام ChaingeFinance تتراوح من $0.006 إلى $0.536 (المتوسط $0.2061 ، الوسيط $0.248 ) في 19 دولة. أرخص من 57 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 19 دولة.