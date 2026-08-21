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رقم وهمي مؤقت لـ BeReal — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز BeReal أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل BeReal مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 39 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 39 دولة 80K+ رقم 6 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

BeReal
88892

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة BeReal

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

فرنسا
أفضل تسليم
10345 قطعة

$0.113

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
2000 قطعة

$0.5

كندا
أفضل تسليم
3936 قطعة

$0.095

نيوزيلندا
28 قطعة

$0.011

أستراليا
4532 قطعة

$0.159

ألمانيا
2864 قطعة

$1.194

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.191

أوكرانيا
122 قطعة

$1.283

إسبانيا
525 قطعة

$1.471

إستونيا
423 قطعة

$0.869

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام BeReal تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.5358، الوسيط $0.265) في 39 دولة. أرقام Multi-SMS في 39 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 تشيلي $0.006 إيطاليا $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 9
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 15
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
كندا $0.095 3,936
فرنسا $0.113 10,345
إيطاليا $0.006 3,184
إندونيسيا $0.006 11,514
تشيلي $0.006 3,207
تنزانيا $0.011 120
نيوزيلندا $0.011 28
ميانمار $0.104 3,633
الهند $0.148 1,000+
أستراليا $0.159 4,532
الكاميرون $0.183 22
جمهورية مولدوفا $0.183 190
أوزبكستان $0.191 1,066
سريلانكا $0.192 1
كولومبيا $0.21 1,995
جنوب أفريقيا $0.228 8
الفلبين $0.253 5,130
كازاخستان $0.265 3,121
إسرائيل $0.265 2,256
جمهورية التشيك $0.265 1,788
المملكة المتحدة $0.295 4,042
هولندا $0.295 8,795
السويد $0.295 309
البرازيل $0.297 1,134
الولايات المتحدة $0.5 2,000+
إستونيا $0.689 423
الأرجنتين $0.865 1,353
النمسا $0.948 1,066
ألمانيا $1.124 2,864
بلغاريا $1.136 1,626
رومانيا $1.136 229
اليونان $1.136 1,383
كينيا $1.242 7
البرتغال $1.242 1,264
بولندا $1.277 3,297
أوكرانيا $1.283 122
المغرب $1.3 923
إسبانيا $1.471 525
كرواتيا $1.471 454

BeReal على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6
  • أرقام Multi-SMS في 39 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Canada): تم تسليم 46 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر BeReal — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.265 في 39 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Chile ($0.006), Italy ($0.006)

80K+ رقم في 39 دولة.

رقم BeReal حسب الدولة

رقم ميانمار مؤقت $0.104 رقم الهند مؤقت $0.148 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.183 رقم الكاميرون مع الكود $0.183 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم كولومبيا مع الكود $0.21 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.228 رقم الفلبين مؤقت $0.253 رقم كازاخستان مع الكود $0.265 رقم إسرائيل مؤقت $0.265 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.265 رقم هولندا مع الكود $0.295 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.295 رقم السويد مؤقت $0.295 رقم البرازيل مؤقت $0.297 رقم الأرجنتين مؤقت $0.865 رقم النمسا مع الكود $0.948 رقم بلغاريا مؤقت $1.136 رقم اليونان مع الكود $1.136 رقم رومانيا مؤقت $1.136

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