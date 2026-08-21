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أسعار أرقام Codashop تتراوح من $0.006 إلى $1.722 (المتوسط $0.2192 ، الوسيط $0.03 ) في 49 دولة. أرخص من 54 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 49 دولة.