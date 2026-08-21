أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Cathay — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Cathay أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Cathay مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 46 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 46 دولة 410K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Cathay
419393
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Cathay
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Cathay تتراوح من $0.006 إلى $6.383 (المتوسط $0.4929، الوسيط $0.164) في 46 دولة. أرقام Multi-SMS في 46 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 8
$0.05 – $0.20 16
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 12
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|12,872
|✓
|تشيلي
|$0.006
|4,928
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|120
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|غينيا
|$0.03
|89
|✓
|إندونيسيا
|$0.072
|15,684
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.077
|15
|✓
|أستراليا
|$0.077
|4,530
|✓
|كمبوديا
|$0.1
|472
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.112
|185,731
|✓
|النمسا
|$0.112
|4,566
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|533
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|بولندا
|$0.118
|4,515
|✓
|الفلبين
|$0.118
|130,653
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|175
|✓
|سلوفينيا
|$0.118
|67
|✓
|فنلندا
|$0.136
|4
|✓
|كندا
|$0.192
|936
|✓
|البرازيل
|$0.272
|2,211
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|3,121
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,150
|✓
|هولندا
|$0.295
|8,795
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|1,432
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|الكاميرون
|$0.359
|22
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.359
|190
|✓
|جورجيا
|$0.359
|84
|✓
|الدنمارك
|$0.359
|268
|✓
|ليتوانيا
|$0.653
|1,416
|✓
|فرنسا
|$0.69
|1,607
|✓
|ألمانيا
|$0.69
|7,112
|✓
|كرواتيا
|$0.912
|1,316
|✓
|البرتغال
|$0.936
|11,076
|✓
|رومانيا
|$1.03
|323
|✓
|إستونيا
|$1.195
|356
|✓
|بلغاريا
|$1.206
|1,626
|✓
|اليونان
|$1.206
|1,383
|✓
|المغرب
|$1.336
|923
|✓
|كينيا
|$1.336
|5
|✓
|مصر
|$6.383
|555
|✓
Cathay على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 46 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Cathay — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $6.383 — الوسيط $0.164 في 46 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
410K+ رقم في 46 دولة.
رقم Cathay حسب الدولة
رقم ميانمار مؤقت $0.015 رقم غينيا مؤقت $0.03 رقم البوسنة والهرسك مع الكود $0.077 رقم كمبوديا مع الكود $0.1 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.112 رقم النمسا مؤقت $0.112 رقم الفلبين مع الكود $0.118 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم سلوفينيا مؤقت $0.118 رقم فنلندا مؤقت $0.136 رقم هولندا مؤقت $0.295 رقم كازاخستان مؤقت $0.295 رقم إسرائيل مع الكود $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295 رقم السويد مع الكود $0.295 رقم الدنمارك مع الكود $0.359 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.359 رقم جورجيا مع الكود $0.359
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