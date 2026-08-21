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رقم وهمي مؤقت لـ Cathay — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Cathay أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Cathay مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 46 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 46 دولة 410K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Cathay
419393

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Cathay

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
15684 قطعة

$0.072

البرازيل
2211 قطعة

$0.272

كندا
936 قطعة

$0.192

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

أستراليا
4530 قطعة

$0.077

ألمانيا
7112 قطعة

$0.69

أوكرانيا
1412 قطعة

$0.118

أيرلندا
175 قطعة

$0.142

إسبانيا
525 قطعة

$0.118

إستونيا
356 قطعة

$1.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Cathay تتراوح من $0.006 إلى $6.383 (المتوسط $0.4929، الوسيط $0.164) في 46 دولة. أرقام Multi-SMS في 46 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 جنوب أفريقيا $0.006 نيوزيلندا $0.009 تنزانيا $0.011

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 8
$0.05 – $0.20 16
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 12
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
جنوب أفريقيا $0.006 8
إيطاليا $0.006 12,872
تشيلي $0.006 4,928
نيوزيلندا $0.009 30
تنزانيا $0.011 120
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
ميانمار $0.015 3,633
غينيا $0.03 89
إندونيسيا $0.072 15,684
البوسنة والهرسك $0.077 15
أستراليا $0.077 4,530
كمبوديا $0.1 472
المملكة المتحدة $0.112 185,731
النمسا $0.112 4,566
أوكرانيا $0.118 1,412
الأرجنتين $0.118 533
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 615
بولندا $0.118 4,515
الفلبين $0.118 130,653
أيرلندا $0.118 175
سلوفينيا $0.118 67
فنلندا $0.136 4
كندا $0.192 936
البرازيل $0.272 2,211
كازاخستان $0.295 3,121
إسرائيل $0.295 2,150
هولندا $0.295 8,795
جمهورية التشيك $0.295 1,432
السويد $0.295 309
الكاميرون $0.359 22
جمهورية مولدوفا $0.359 190
جورجيا $0.359 84
الدنمارك $0.359 268
ليتوانيا $0.653 1,416
فرنسا $0.69 1,607
ألمانيا $0.69 7,112
كرواتيا $0.912 1,316
البرتغال $0.936 11,076
رومانيا $1.03 323
إستونيا $1.195 356
بلغاريا $1.206 1,626
اليونان $1.206 1,383
المغرب $1.336 923
كينيا $1.336 5
مصر $6.383 555

Cathay على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 46 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Cathay — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $6.383 — الوسيط $0.164 في 46 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Chile ($0.006), South Africa ($0.006)

410K+ رقم في 46 دولة.

رقم Cathay حسب الدولة

رقم ميانمار مؤقت $0.015 رقم غينيا مؤقت $0.03 رقم البوسنة والهرسك مع الكود $0.077 رقم كمبوديا مع الكود $0.1 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.112 رقم النمسا مؤقت $0.112 رقم الفلبين مع الكود $0.118 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم سلوفينيا مؤقت $0.118 رقم فنلندا مؤقت $0.136 رقم هولندا مؤقت $0.295 رقم كازاخستان مؤقت $0.295 رقم إسرائيل مع الكود $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295 رقم السويد مع الكود $0.295 رقم الدنمارك مع الكود $0.359 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.359 رقم جورجيا مع الكود $0.359

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