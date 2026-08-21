جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Greggs تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1239 ، الوسيط $0.006 ) في 64 دولة. أرخص من 78 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 64 دولة.