جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bjp تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1055 ، الوسيط $0.006 ) في 79 دولة. أرخص من 84 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 79 دولة.