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أسعار أرقام Банки تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1854 ، الوسيط $0.006 ) في 51 دولة. أرخص من 63 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 51 دولة.