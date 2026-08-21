جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Innopay تتراوح من $0.006 إلى $0.153 (المتوسط $0.0324 ، الوسيط $0.0115 ) في 8 دولة. أرخص من 98 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 7 دولة.