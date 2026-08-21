أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Betfair — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Betfair أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Betfair مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 52 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 52 دولة 230K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Betfair
236371
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Betfair
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
13885 قطعة
$0.688
5057 قطعة
$0.072
5 قطعة
$0.688
41111 قطعة
$0.687
71003 قطعة
$0.012
35 قطعة
$0.118
1427 قطعة
$0.025
6311 قطعة
$0.293
1825 قطعة
$0.06
3787 قطعة
$0.049
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Betfair تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.2153، الوسيط $0.0105) في 52 دولة. أرخص من 55% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 52 دولة.
الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 هولندا $0.006 إيطاليا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 30
$0.05 – $0.20 12
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,461
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|3,787
|✓
|مصر
|$0.006
|12,416
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,825
|✓
|فرنسا
|$0.006
|1,881
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,379
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|1,361
|✓
|المغرب
|$0.006
|3,199
|✓
|غانا
|$0.006
|2,375
|✓
|كينيا
|$0.006
|26
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|4,175
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|2,375
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,235
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|126
|✓
|العراق
|$0.006
|2,150
|✓
|بولندا
|$0.006
|3,320
|✓
|هولندا
|$0.006
|8,859
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|2,375
|✓
|الفلبين
|$0.006
|5,059
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,427
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|7,040
|✓
|اليونان
|$0.006
|1,365
|✓
|جورجيا
|$0.006
|67
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|22
|✓
|غينيا
|$0.006
|268
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|71,003
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|منغوليا
|$0.045
|36
|✓
|بيلاروسيا
|$0.048
|2
|✓
|كندا
|$0.05
|41,111
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.071
|5,057
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.077
|30
|✓
|الدنمارك
|$0.077
|143
|✓
|ألمانيا
|$0.1
|6,311
|✓
|تشيلي
|$0.1
|2,742
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|778
|✓
|النمسا
|$0.118
|4,437
|✓
|أستراليا
|$0.118
|35
|✓
|الكاميرون
|$0.16
|22
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,077
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|5
|✓
|إندونيسيا
|$0.688
|13,885
|✓
|أيرلندا
|$0.69
|98
|✓
|البرازيل
|$1.312
|3,487
|✓
|البرتغال
|$1.312
|792
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
Betfair على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 52 دولة.
- حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Betfair — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Betfair حسب الدولة
رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم طاجيكستان مؤقت $0.006 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.009 رقم ميانمار مؤقت $0.015 رقم منغوليا مؤقت $0.045
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