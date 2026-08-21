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رقم وهمي مؤقت لـ Betfair — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Betfair أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Betfair مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 52 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 52 دولة 230K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Betfair
236371

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Betfair

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
13885 قطعة

$0.688

المملكة المتحدة
5057 قطعة

$0.072

جنوب أفريقيا
5 قطعة

$0.688

كندا
41111 قطعة

$0.687

الولايات المتحدة
71003 قطعة

$0.012

أستراليا
35 قطعة

$0.118

أفغانستان
1427 قطعة

$0.025

ألمانيا
6311 قطعة

$0.293

أوزبكستان
1825 قطعة

$0.06

أوكرانيا
3787 قطعة

$0.049

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Betfair تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.2153، الوسيط $0.0105) في 52 دولة. أرخص من 55% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 52 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 هولندا $0.006 إيطاليا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 30
$0.05 – $0.20 12
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
فنزويلا $0.002 1,461
أوكرانيا $0.006 3,787
مصر $0.006 12,416
أوزبكستان $0.006 1,825
فرنسا $0.006 1,881
تنزانيا $0.006 10,379
الأرجنتين $0.006 1,361
المغرب $0.006 3,199
غانا $0.006 2,375
كينيا $0.006 26
كازاخستان $0.006 4,175
قيرغيزستان $0.006 2,375
بلغاريا $0.006 1,235
جمهورية مولدوفا $0.006 126
العراق $0.006 2,150
بولندا $0.006 3,320
هولندا $0.006 8,859
كمبوديا $0.006 2,375
الفلبين $0.006 5,059
أفغانستان $0.006 1,427
إيطاليا $0.006 7,040
اليونان $0.006 1,365
جورجيا $0.006 67
طاجيكستان $0.006 22
غينيا $0.006 268
نيوزيلندا $0.009 30
الولايات المتحدة $0.012 71,003
ميانمار $0.015 3,633
منغوليا $0.045 36
بيلاروسيا $0.048 2
كندا $0.05 41,111
المملكة المتحدة $0.071 5,057
البوسنة والهرسك $0.077 30
الدنمارك $0.077 143
ألمانيا $0.1 6,311
تشيلي $0.1 2,742
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
جمهورية التشيك $0.118 778
النمسا $0.118 4,437
أستراليا $0.118 35
الكاميرون $0.16 22
إسرائيل $0.295 2,077
السويد $0.295 309
جنوب أفريقيا $0.688 5
إندونيسيا $0.688 13,885
أيرلندا $0.69 98
البرازيل $1.312 3,487
البرتغال $1.312 792
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
كرواتيا $1.471 454

Betfair على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 52 دولة.
  • حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Betfair — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $1.471 — الوسيط $0.0105 في 52 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), Egypt ($0.006), Tanzania ($0.006)

230K+ رقم في 52 دولة.

رقم Betfair حسب الدولة

رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم جورجيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم طاجيكستان مؤقت $0.006 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.009 رقم ميانمار مؤقت $0.015 رقم منغوليا مؤقت $0.045

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