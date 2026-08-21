أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Asda — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Asda أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Asda مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 48 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 48 دولة 110K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Asda
117264
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Asda
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Asda تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.3962، الوسيط $0.231) في 48 دولة. أرقام Multi-SMS في 48 دولة.
الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 المملكة المتحدة $0.098 الولايات المتحدة $0.098
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 3
$0.05 – $0.20 19
$0.20 – $0.50 18
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|10,510
|✓
|تشيلي
|$0.006
|188
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.098
|1,000+
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.098
|67,212
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|نيوزيلندا
|$0.104
|30
|✓
|كندا
|$0.106
|936
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|136
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|581
|✓
|بولندا
|$0.118
|2,298
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|تنزانيا
|$0.122
|120
|✓
|الكاميرون
|$0.163
|22
|✓
|البرازيل
|$0.17
|1,134
|✓
|كولومبيا
|$0.172
|1,995
|✓
|أوزبكستان
|$0.185
|1,066
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.228
|8
|✓
|إثيوبيا
|$0.231
|90
|✓
|مالي
|$0.231
|111
|✓
|نيجيريا
|$0.233
|1
|✓
|مصر
|$0.236
|41
|✓
|جورجيا
|$0.236
|34
|✓
|بوليفيا
|$0.242
|2
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.268
|104
|✓
|سلوفاكيا
|$0.268
|3
|✓
|الدنمارك
|$0.268
|143
|✓
|أستراليا
|$0.268
|32
|✓
|فرنسا
|$0.295
|2,715
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|هولندا
|$0.295
|7,795
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|778
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
Asda على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 48 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Asda — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Asda حسب الدولة
رقم ميانمار مؤقت $0.104 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.104 رقم كندا مؤقت $0.106 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم تنزانيا مع الكود $0.122 رقم الكاميرون مؤقت $0.163 رقم البرازيل مع الكود $0.17 رقم كولومبيا مؤقت $0.172 رقم سريلانكا مؤقت $0.192 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.228 رقم مالي مع الكود $0.231 رقم نيجيريا مؤقت $0.233 رقم مصر مع الكود $0.236 رقم جورجيا مؤقت $0.236 رقم بوليفيا مع الكود $0.242 رقم الدنمارك مؤقت $0.268 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.268
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