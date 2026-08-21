جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bykea تتراوح من $0.006 إلى $0.768 (المتوسط $0.1585 ، الوسيط $0.052 ) في 31 دولة. أرخص من 70 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 31 دولة.