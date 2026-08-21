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رقم وهمي مؤقت لـ Getmega — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Getmega أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Getmega مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 17 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 17 دولة 30K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Getmega
33653

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Getmega

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.137

أستراليا
13 قطعة

$0.268

إسرائيل
1842 قطعة

$0.295

إندونيسيا
9510 قطعة

$0.194

إيطاليا
308 قطعة

$0.006

المملكة المتحدة
2365 قطعة

$0.212

الهند
5345 قطعة

$0.253

بولندا
62 قطعة

$0.285

تنزانيا
120 قطعة

$0.011

جمهورية التشيك
32 قطعة

$0.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Getmega تتراوح من $0.006 إلى $0.295 (المتوسط $0.1783، الوسيط $0.253) في 17 دولة. أرخص من 65% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 17 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 إيطاليا $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 ميانمار $0.015

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 308
إندونيسيا $0.006 9,510
تنزانيا $0.011 120
نيوزيلندا $0.011 28
ميانمار $0.015 3,633
الولايات المتحدة $0.12 1,000+
كندا $0.132 934
المملكة المتحدة $0.212 2,365
الهند $0.253 5,345
كازاخستان $0.258 1,066
أستراليا $0.268 13
جنوب أفريقيا $0.285 8
بولندا $0.285 62
فرنسا $0.288 156
هولندا $0.291 7,231
إسرائيل $0.295 1,842
جمهورية التشيك $0.295 32

Getmega على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 17 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Getmega — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.295 — الوسيط $0.253 في 17 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Italy ($0.006), Tanzania ($0.011)

30K+ رقم في 17 دولة.

رقم Getmega حسب الدولة

رقم كندا مؤقت $0.132 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.285 رقم فرنسا مع الكود $0.288 رقم هولندا مؤقت $0.291

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