جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Chick-fil-A تتراوح من $0.012 إلى $0.118 (المتوسط $0.065 ، الوسيط $0.065 ) في 2 دولة. أرخص من 91 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 1 دولة.

توزيع الأسعار أقل من $0.05 1 $0.05 – $0.20 1 $0.20 – $0.50 0 أكثر من $0.50 0