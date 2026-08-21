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رقم وهمي مؤقت لـ Cloud Manager — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Cloud Manager أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Cloud Manager مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 39 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 39 دولة 280K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Cloud Manager
286229

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Cloud Manager

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
100769 قطعة

$0.046

البرازيل
3068 قطعة

$0.24

المملكة المتحدة
88471 قطعة

$0.072

تشيلي
23599 قطعة

$0.08

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.111

أستراليا
12 قطعة

$0.268

ألمانيا
5944 قطعة

$0.051

أوزبكستان
1896 قطعة

$0.106

أوكرانيا
3864 قطعة

$0.008

إستونيا
208 قطعة

$1.471

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Cloud Manager تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1735، الوسيط $0.006) في 39 دولة. أرخص من 65% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 39 دولة.

الأرخص اليوم: هولندا $0.006 الفلبين $0.006 ألمانيا $0.006 كازاخستان $0.006 المغرب $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 22
$0.05 – $0.20 8
$0.20 – $0.50 6
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
بنغلاديش $0.006 3,744
أوكرانيا $0.006 3,864
أوزبكستان $0.006 1,896
فرنسا $0.006 195
تنزانيا $0.006 950
الأرجنتين $0.006 701
المغرب $0.006 4,513
كينيا $0.006 750
فنزويلا $0.006 39
كازاخستان $0.006 5,544
بلغاريا $0.006 701
جمهورية مولدوفا $0.006 143
ألمانيا $0.006 5,944
بولندا $0.006 39
ماليزيا $0.006 3,744
هولندا $0.006 7,156
كمبوديا $0.006 3,744
الفلبين $0.006 7,071
إيطاليا $0.006 4,052
اليونان $0.006 958
النمسا $0.006 1,445
إندونيسيا $0.04 100,769
المملكة المتحدة $0.072 88,471
تشيلي $0.08 23,599
الولايات المتحدة $0.098 1,000+
ميانمار $0.104 3,633
كندا $0.104 1,934
كولومبيا $0.125 3,111
الكاميرون $0.186 22
سريلانكا $0.192 1
جنوب أفريقيا $0.228 8
البرازيل $0.24 3,068
أستراليا $0.268 12
نيوزيلندا $0.292 28
إسرائيل $0.295 1,894
السويد $0.295 465
فنلندا $1.078 377
إستونيا $1.471 208
رومانيا $1.471 436

Cloud Manager على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 39 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Cloud Manager — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.006 في 39 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Netherlands ($0.006), Philippines ($0.006), Germany ($0.006)

280K+ رقم في 39 دولة.

رقم Cloud Manager حسب الدولة

رقم إيطاليا مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مع الكود $0.006 رقم ماليزيا مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم النمسا مع الكود $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم تنزانيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم فنزويلا مع الكود $0.006 رقم بولندا مع الكود $0.006 رقم ميانمار مؤقت $0.104 رقم كندا مع الكود $0.104 رقم كولومبيا مؤقت $0.125 رقم الكاميرون مع الكود $0.186 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.228

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