أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Dosi — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Dosi أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dosi مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 37 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 37 دولة 590K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Dosi
596674
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Dosi
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Dosi تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.4224، الوسيط $0.124) في 37 دولة. أرقام Multi-SMS في 37 دولة.
الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 كندا $0.006 نيوزيلندا $0.009 تنزانيا $0.011 ميانمار $0.015
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 7
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|4,184
|✓
|كندا
|$0.006
|1,936
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|120
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|هولندا
|$0.051
|9,795
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.08
|157,943
|✓
|إندونيسيا
|$0.09
|141,619
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|6,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|136
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|581
|✓
|بولندا
|$0.118
|3,298
|✓
|الفلبين
|$0.118
|36,264
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|1,107
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|الهند
|$0.124
|1,000+
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.129
|2,000+
|✓
|ماليزيا
|$0.158
|4,673
|✓
|فرنسا
|$0.186
|204,118
|✓
|كازاخستان
|$0.253
|9,599
|✓
|جورجيا
|$0.265
|59
|✓
|أستراليا
|$0.268
|30
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.285
|8
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|البرازيل
|$0.302
|1,134
|✓
|البرتغال
|$1.324
|792
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
Dosi على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 37 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Dosi — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.124 في 37 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
590K+ رقم في 37 دولة.
رقم Dosi حسب الدولة
رقم هولندا مؤقت $0.051 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.08 رقم الفلبين مع الكود $0.118 رقم بولندا مع الكود $0.118 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم النمسا مؤقت $0.118 رقم الهند مع الكود $0.124 رقم ماليزيا مؤقت $0.158 رقم فرنسا مؤقت $0.186 رقم كازاخستان مؤقت $0.253 رقم جورجيا مؤقت $0.265 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.285 رقم السويد مع الكود $0.295 رقم البرازيل مع الكود $0.302 رقم البرتغال مؤقت $1.324 رقم المغرب مع الكود $1.471 رقم بلغاريا مع الكود $1.471 رقم اليونان مؤقت $1.471
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