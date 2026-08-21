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رقم وهمي مؤقت لـ Ankama — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Ankama أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Ankama مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 51 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 51 دولة 110K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Ankama
113668

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Ankama

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إسبانيا
أفضل تسليم
418 قطعة

$0.118

المملكة المتحدة
أفضل تسليم
9123 قطعة

$0.079

هولندا
أفضل تسليم
11660 قطعة

$0.066

الولايات المتحدة
5155 قطعة

$0.281

أستراليا
32 قطعة

$0.268

ألمانيا
5621 قطعة

$0.076

أنغولا
16 قطعة

$0.062

أوزبكستان
1714 قطعة

$0.117

أوكرانيا
2520 قطعة

$0.075

أيرلندا
98 قطعة

$0.118

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Ankama تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1405، الوسيط $0.064) في 51 دولة. أرخص من 74% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 51 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 ألمانيا $0.006 بولندا $0.006 ماليزيا $0.006 كازاخستان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 24
$0.05 – $0.20 20
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.064 4,690
أنغولا $0.006 16
أوكرانيا $0.006 2,520
مصر $0.006 1,077
فيتنام $0.006 55
نيبال $0.006 1,036
أوزبكستان $0.006 1,714
تنزانيا $0.006 768
هندوراس $0.006 1,036
الأرجنتين $0.006 687
المغرب $0.006 1,860
كينيا $0.006 20
فنزويلا $0.006 16
كازاخستان $0.006 2,836
بلغاريا $0.006 1,132
جمهورية مولدوفا $0.006 120
ألمانيا $0.006 5,621
بولندا $0.006 5,390
ماليزيا $0.006 4,261
كمبوديا $0.006 1,036
الفلبين $0.006 2,425
إندونيسيا $0.006 11,546
اليونان $0.006 1,247
نيوزيلندا $0.009 30
الكاميرون $0.012 164
هولندا $0.06 11,660
المملكة المتحدة $0.07 9,123
البرتغال $0.08 7,027
الدنمارك $0.08 883
جنوب أفريقيا $0.089 1,857
ميانمار $0.104 3,633
فنلندا $0.104 288
كندا $0.104 1,936
تايلاند $0.117 2,235
البرازيل $0.118 1,715
إسرائيل $0.118 2,069
إسبانيا $0.118 418
بلجيكا $0.118 324
أيرلندا $0.118 98
جمهورية التشيك $0.118 793
تشيلي $0.118 4,188
النمسا $0.118 1,335
السويد $0.177 465
سريلانكا $0.192 1
رومانيا $0.2 1,432
أستراليا $0.268 32
الولايات المتحدة $0.27 5,155
كولومبيا $0.428 1,995
فرنسا $0.72 1,709
إستونيا $1.471 1,540
كرواتيا $1.471 454

Ankama على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS في 51 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Italy): تم تسليم 23 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Ankama — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.064 في 51 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Germany ($0.006), Poland ($0.006)

110K+ رقم في 51 دولة.

رقم Ankama حسب الدولة

رقم إيطاليا مؤقت $0.064 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم مصر مع الكود $0.006 رقم نيبال مع الكود $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم تنزانيا مع الكود $0.006 رقم الأرجنتين مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم فيتنام مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم فنزويلا مع الكود $0.006 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.009 رقم الكاميرون مؤقت $0.012 رقم البرتغال مع الكود $0.08 رقم الدنمارك مؤقت $0.08 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.089

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