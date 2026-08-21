أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ AfreecaTV — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز AfreecaTV أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل AfreecaTV مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 26 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 26 دولة 130K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
AfreecaTV
138392
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة AfreecaTV
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام AfreecaTV تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.2536، الوسيط $0.1785) في 26 دولة. أرقام Multi-SMS في 25 دولة.
الأرخص اليوم: تشيلي $0.006 إيطاليا $0.006 تنزانيا $0.011 أوكرانيا $0.055 إندونيسيا $0.08
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 3
$0.05 – $0.20 14
$0.20 – $0.50 7
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|308
|✓
|تشيلي
|$0.006
|2,929
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|120
|✓
|أوكرانيا
|$0.055
|122
|✓
|إندونيسيا
|$0.08
|110,219
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.098
|1,000+
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|كندا
|$0.106
|934
|✓
|بولندا
|$0.117
|62
|✓
|البرازيل
|$0.126
|134
|✓
|نيوزيلندا
|$0.129
|28
|✓
|ماليزيا
|$0.149
|1,953
|كولومبيا
|$0.172
|1,995
|✓
|أوزبكستان
|$0.185
|1,066
|✓
|الكاميرون
|$0.185
|22
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.196
|2,368
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.228
|8
|✓
|كازاخستان
|$0.258
|1,066
|✓
|أستراليا
|$0.268
|15
|✓
|فرنسا
|$0.288
|156
|✓
|هولندا
|$0.291
|7,231
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|1
|✓
|المغرب
|$1.283
|769
|✓
|إستونيا
|$1.471
|208
|✓
AfreecaTV على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 25 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر AfreecaTV — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم AfreecaTV حسب الدولة
رقم ميانمار مؤقت $0.104 رقم كندا مع الكود $0.106 رقم بولندا مؤقت $0.117 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.129 رقم ماليزيا مع الكود $0.149 رقم كولومبيا مع الكود $0.172 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم المملكة المتحدة مع الكود $0.196 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.228 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم فرنسا مؤقت $0.288 رقم هولندا مع الكود $0.291 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.295 رقم المغرب مع الكود $1.283
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