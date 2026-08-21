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رقم وهمي مؤقت لـ Bajaj Finserv — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Bajaj Finserv أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bajaj Finserv مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 19 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 19 دولة 20K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Bajaj Finserv
29480

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Bajaj Finserv

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
9510 قطعة

$0.025

البرازيل
134 قطعة

$0.033

جنوب أفريقيا
1 قطعة

$0.011

الولايات المتحدة
1000 قطعة

$0.012

أوكرانيا
122 قطعة

$1.283

إستونيا
208 قطعة

$1.471

إسرائيل
1842 قطعة

$0.295

إيطاليا
308 قطعة

$0.006

المغرب
769 قطعة

$1.283

المملكة المتحدة
2355 قطعة

$0.196

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bajaj Finserv تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.3826، الوسيط $0.196) في 19 دولة. أرقام Multi-SMS في 19 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011 جنوب أفريقيا $0.011 الولايات المتحدة $0.012

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 5
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 308
جنوب أفريقيا $0.011 1
تنزانيا $0.011 120
نيوزيلندا $0.011 28
الولايات المتحدة $0.012 1,000+
كندا $0.012 934
ميانمار $0.015 3,633
إندونيسيا $0.025 9,510
البرازيل $0.033 134
المملكة المتحدة $0.196 2,355
كازاخستان $0.258 1,066
فرنسا $0.286 156
إسرائيل $0.295 1,842
هولندا $0.295 7,231
جمهورية التشيك $0.295 1
أوكرانيا $1.283 122
المغرب $1.283 769
بولندا $1.471 62
إستونيا $1.471 208

Bajaj Finserv على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 19 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Bajaj Finserv — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.196 في 19 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Tanzania ($0.011), New Zealand ($0.011)

20K+ رقم في 19 دولة.

رقم Bajaj Finserv حسب الدولة

رقم كندا مؤقت $0.012 رقم ميانمار مع الكود $0.015 رقم كازاخستان مع الكود $0.258 رقم فرنسا مع الكود $0.286 رقم هولندا مؤقت $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.295 رقم بولندا مؤقت $1.471

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