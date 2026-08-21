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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ ДругВокруг — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز ДругВокруг أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل ДругВокруг مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 54 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 54 دولة 200K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

ДругВокруг
205098

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة ДругВокруг

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
72003 قطعة

$0.04

أفغانستان
1187 قطعة

$0.028

ألمانيا
2263 قطعة

$0.068

أوزبكستان
1585 قطعة

$0.063

أوغندا
441 قطعة

$0.006

أوكرانيا
2242 قطعة

$0.078

أيرلندا
98 قطعة

$0.118

إسبانيا
525 قطعة

$0.118

إستونيا
281 قطعة

$1.471

إسرائيل
2080 قطعة

$0.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام ДругВокруг تتراوح من $0.002 إلى $7.122 (المتوسط $0.2866، الوسيط $0.006) في 54 دولة. أرقام Multi-SMS في 54 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 إندونيسيا $0.006 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 هولندا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 38
$0.05 – $0.20 7
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 5
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
فنزويلا $0.002 1,449
جنوب أفريقيا $0.006 8
باكستان $0.006 830
موزمبيق $0.006 519
أوكرانيا $0.006 2,242
مصر $0.006 10,871
أوزبكستان $0.006 1,585
فرنسا $0.006 725
تنزانيا $0.006 10,139
الأرجنتين $0.006 577
المغرب $0.006 1,654
أوغندا $0.006 441
غانا $0.006 830
كينيا $0.006 14
كازاخستان $0.006 2,630
قيرغيزستان $0.006 830
بلغاريا $0.006 1,022
جمهورية مولدوفا $0.006 114
العراق $0.006 1,937
بولندا $0.006 2,310
هولندا $0.006 7,869
كمبوديا $0.006 830
الفلبين $0.006 2,219
أفغانستان $0.006 1,187
صربيا $0.006 36
إيطاليا $0.006 3,706
إندونيسيا $0.006 11,340
اليونان $0.006 1,099
جورجيا $0.006 70
طاجيكستان $0.006 10
غينيا $0.006 130
نيوزيلندا $0.012 30
ميانمار $0.015 3,633
ألمانيا $0.02 2,263
الولايات المتحدة $0.04 72,003
كندا $0.04 42,111
منغوليا $0.045 36
بيلاروسيا $0.048 2
المملكة المتحدة $0.089 4,075
تشيلي $0.1 2,742
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
أيرلندا $0.118 98
كرواتيا $0.118 454
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.156 120
إسرائيل $0.295 2,080
السويد $0.295 309
جمهورية التشيك $0.318 788
النمسا $0.345 2,097
البرازيل $1.471 1,134
البرتغال $1.471 557
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
الكاميرون $7.122 22

ДругВокруг على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 54 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ДругВокруг — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $7.122 — الوسيط $0.006 في 54 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), Indonesia ($0.006), Egypt ($0.006)

200K+ رقم في 54 دولة.

رقم ДругВокруг حسب الدولة

رقم إيطاليا مؤقت $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مع الكود $0.006 رقم غينيا مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم صربيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006

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