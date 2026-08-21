أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ ДругВокруг — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز ДругВокруг أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل ДругВокруг مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 54 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 54 دولة 200K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
ДругВокруг
205098
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة ДругВокруг
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام ДругВокруг تتراوح من $0.002 إلى $7.122 (المتوسط $0.2866، الوسيط $0.006) في 54 دولة. أرقام Multi-SMS في 54 دولة.
الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 إندونيسيا $0.006 مصر $0.006 تنزانيا $0.006 هولندا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 38
$0.05 – $0.20 7
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 5
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,449
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.006
|8
|✓
|باكستان
|$0.006
|830
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|519
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|2,242
|✓
|مصر
|$0.006
|10,871
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,585
|✓
|فرنسا
|$0.006
|725
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,139
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|577
|✓
|المغرب
|$0.006
|1,654
|✓
|أوغندا
|$0.006
|441
|✓
|غانا
|$0.006
|830
|✓
|كينيا
|$0.006
|14
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|2,630
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|830
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,022
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|114
|✓
|العراق
|$0.006
|1,937
|✓
|بولندا
|$0.006
|2,310
|✓
|هولندا
|$0.006
|7,869
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|830
|✓
|الفلبين
|$0.006
|2,219
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,187
|✓
|صربيا
|$0.006
|36
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|3,706
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|11,340
|✓
|اليونان
|$0.006
|1,099
|✓
|جورجيا
|$0.006
|70
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|10
|✓
|غينيا
|$0.006
|130
|✓
|نيوزيلندا
|$0.012
|30
|✓
|ميانمار
|$0.015
|3,633
|✓
|ألمانيا
|$0.02
|2,263
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.04
|72,003
|✓
|كندا
|$0.04
|42,111
|✓
|منغوليا
|$0.045
|36
|✓
|بيلاروسيا
|$0.048
|2
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.089
|4,075
|✓
|تشيلي
|$0.1
|2,742
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|كرواتيا
|$0.118
|454
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.156
|120
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,080
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.318
|788
|✓
|النمسا
|$0.345
|2,097
|✓
|البرازيل
|$1.471
|1,134
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|الكاميرون
|$7.122
|22
|✓
ДругВокруг على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 54 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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رقم ДругВокруг حسب الدولة
رقم إيطاليا مؤقت $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم بولندا مؤقت $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم المغرب مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مع الكود $0.006 رقم غينيا مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مؤقت $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم صربيا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006
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