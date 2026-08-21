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أسعار أرقام BPJSTK تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1488 ، الوسيط $0.006 ) في 23 دولة. أرخص من 72 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 23 دولة.