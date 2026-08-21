جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام 99Game تتراوح من $0.006 إلى $0.153 (المتوسط $0.0333 ، الوسيط $0.0115 ) في 6 دولة. أرخص من 98 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 6 دولة.

توزيع الأسعار أقل من $0.05 5 $0.05 – $0.20 1 $0.20 – $0.50 0 أكثر من $0.50 0